Syntetiska diamanter har sänkt marknaden. Priser har halverats och ingen kan skilja falskt från äkta. Så här gick det till.
Diamanter: Fejken som sänkte marknaden
Det kan förstås fortfarande vara som Marilyn Monroe sjöng – ”Diamonds Are a Girl´s Best Friend”.
Men Pelés hår är naturligtvis ett hot. Det handlar om diamanter.
Diamantpriserna har halverats på tre år och orsaken är framväxten av syntetiska alternativ.
Det är där legendaren Pelé kommer in i bilden. Han blev 2014 portalfiguren för en smyckeskollektion av syntetiska diamanter, framställda med hans eget hår som ingrediens.
Det kunde ha varit en varningssignal till branschen – men olyckskorparna flaxade aldrig utanför Brasilien.
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Priserna har halverats
Ett drygt decennium senare finns nu laboratorieframställda diamanter överallt och till betydligt lägre priser än de riktiga.
När en naturlig sten på en karat kostar omkring 4 000 euro, går dess syntetiska motsvarighet till kunden för cirka 100.
Konkurrensen från de syntetiska kopiorna har ändå fått priset på naturliga stenar att rasa.
Diamanter på 0,5 och 1 karat har halverats i värde sedan början av 2023, skriver El País baserat på uppgifter från konsultföretaget Rapaport.
Priserna på stenar på 0,3 karat sjönk med 40 procent, medan stenar på 3 karat föll med omkring 30 procent.
Översvämmar marknaden
Alternativa stenar, näst intill omöjliga att skilja från äkta, översvämmar marknaden och är upp till 40 gånger billigare – samt väcker förtvivlan hos branschens traditionella giganter.
”Branschen för naturliga diamanter har ställts inför en rad utmaningar till följd av syntetiska diamanter och ett överutbud”, säger Dan Mano, vd för Rapaport, i en kommentar till El País.
2025 blev särskilt svårt på grund av Donald Trumps tullkrig, där diamanter belades med tullar på upp till 50 procent, även om de sedan under 2026 undantagits från alla tullavgifter.
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”Omöjligt att identifiera”
Att fejkdiamanterna är så lika de äkta är naturligtvis en viktig del i framgången.
”Det är nästan omöjligt att identifiera en välgjord labbodlad diamant utan hjälp av utrustning som lupper, vilka kan förstora de mikroskopiska märkena på dessa stenar”, säger gemmologen Alfredo González.
Enligt honom lyckas syntetiska varianter fortfarande inte återskapa de egenskaper som uppstår under år av naturlig tillblivelse, särdrag som kan liknas vid årsringar eller fingeravtryck.
I verkligheten spelar det ingen större roll. Ingen kan skilja naturliga diamanter från syntetiska med blotta ögat i smyckesbutikernas skyltfönster. Följden blir att priserna rasar till branschjättarnas förtvivlan.
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”Borde ha agerat”
”Så här i efterhand borde vi nog ha agerat kraftfullare på de signaler vi fick”, säger Duncan Wanblad, vd för multinationella gruvbolaget Anglo American, hos Financial Times.
Sedan 2011 har Anglo American kontrollerat legendariska De Beers, som under 1900-talet dominerade diamantmarknaden med en andel på över 80 procent. I dag ligger marknadsandelen på cirka 30 procent.
Anglo American har tröttnat och meddelade 2024 att man säljer De Beers. Nu är man nära ett avslut med ett konsortium lett av ett statligt angolanskt bolag.
Anglo American strukturerar om, säljer inom diamanter och köper inom koppar och zink. Det har gett resultat.
Aktiekursen har nu återvänt till nivåer den låg på innan krisen kring syntetiska diamanter skakade om branschen.