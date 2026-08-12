Diamanter: Fejken som sänkte marknaden

Fem bolag blir en europeisk belysningskoncern. Emission pågår

Diamantpriserna har halverats på tre år och orsaken är framväxten av syntetiska alternativ.

Det är där legendaren Pelé kommer in i bilden. Han blev 2014 portalfiguren för en smyckeskollektion av syntetiska diamanter, framställda med hans eget hår som ingrediens.

Det kunde ha varit en varningssignal till branschen – men olyckskorparna flaxade aldrig utanför Brasilien.

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Priserna har halverats

Ett drygt decennium senare finns nu laboratorieframställda diamanter överallt och till betydligt lägre priser än de riktiga.

När en naturlig sten på en karat kostar omkring 4 000 euro, går dess syntetiska motsvarighet till kunden för cirka 100.

Konkurrensen från de syntetiska kopiorna har ändå fått priset på naturliga stenar att rasa.

Diamanter på 0,5 och 1 karat har halverats i värde sedan början av 2023, skriver El País baserat på uppgifter från konsultföretaget Rapaport.

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Priserna på stenar på 0,3 karat sjönk med 40 procent, medan stenar på 3 karat föll med omkring 30 procent.

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