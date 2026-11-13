Repigt, slitet och eftertraktat – lyxhusen säljer nu patinan

Bucklorna får sitta kvar

Rimowa har gjort slitaget till en affär även utan Margiela. Genom programmet Re-Crafted köper märket tillbaka begagnade aluminiumväskor, verifierar äktheten och renoverar dem efter en lista med 30 punkter att checka av. Renoverade väskor säljs med två års garanti.

Hjul, handtag och lås ses över, medan karaktären finns kvar. Repor och märken tas inte bort, och en del väskor har till och med kvar tidigare ägares klistermärken. Programmet Re-Crafted än så länge finns bara i Tyskland, Japan, USA och Sydkorea. Nya Classic- och Original-väskor köpta från den 25 juli 2022 omfattas dock av Rimowas livstidsgaranti för funktionella skador.

Barbour lagar sedan 1921

Hos Barbour är reparationer en gammal tradition. Tjänsten för att vaxa om jackor fanns med i bolagets katalog redan 1921. Företaget uppger att över 75 000 vaxade jackor vaxats om och repareras genom tjänsten.

I programmet Re-Loved renoveras returnerade jackor och säljs vidare. Och Barbour-älskare vet att en jacka med fin patina säljer som smör i solsken vilket gör andrahandsmarknaden attraktiv.

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Patina är inte samma sak som skador

På klockmarknaden har skillnaden mellan värdefull patina och skador länge varit avgörande. En äldre klocka med ursprunglig urtavla kan vara mer eftertraktad än ett exemplar där delar bytts eller polerats hårt. Därför är det inte alltid klokt att försöka få en samlarklocka att se ny ut.

Vid service gäller det att skilja mellan mekaniska reparationer som håller klockan igång och kosmetiska ingrepp som förändrar skicket.

Hög ålder gör dock ingen vara värdefull automatiskt. Skick, modell, efterfrågan och ursprung avgör andrahandspriset, och en dyr reparation lönar sig inte alltid.

Läs mer: Samlartipsen: Så tar du tillvara på vintageklockor. Dagens PS

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