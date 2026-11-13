Rimowa och Maison Margiela släpper en resväska som är målad vit för att spricka och blekna med tiden. Samtidigt köper Rimowa tillbaka gamla aluminiumväskor och säljer dem med bucklorna kvar, och Barbour reparerar och vaxar om jackor. Spåren av användning och det lite nötta är en tillgång i lyxvärlden.
Repigt, slitet och eftertraktat – lyxhusen säljer nu patinan
Det är en utveckling som syns även på klockmarknaden, där en begagnad Rolex Submariner kan kosta mer än en ny. Skick, ursprung och möjligheten att reparera väger allt tyngre för både köpare och tillverkare.
Målad vit för att slitas
Maison Margielas teknik ”bianchetto” går ut på att handmåla föremål vita, med avsikten att färgen ska spricka och blekna så att spåren av användning syns. Ursprunget är från 1988, när Martin Margiela och Jenny Meirens målade hela sin ateljé vit, ända ner till möblerna, och såg hur färgen nöttes bort med tiden. Tekniken användes första gången 1989, på en tabi-känga, en modell väldigt starkt förknippad med Maison Margiela.
Tekniken används nu på Rimowas resväska Classic Cabin och på en version av Margielas väska 5AC XL. Resväskans insida är vit med synliga sömmar, så att den ser ut att vara vänd ut och in.
Bucklorna får sitta kvar
Rimowa har gjort slitaget till en affär även utan Margiela. Genom programmet Re-Crafted köper märket tillbaka begagnade aluminiumväskor, verifierar äktheten och renoverar dem efter en lista med 30 punkter att checka av. Renoverade väskor säljs med två års garanti.
Hjul, handtag och lås ses över, medan karaktären finns kvar. Repor och märken tas inte bort, och en del väskor har till och med kvar tidigare ägares klistermärken. Programmet Re-Crafted än så länge finns bara i Tyskland, Japan, USA och Sydkorea. Nya Classic- och Original-väskor köpta från den 25 juli 2022 omfattas dock av Rimowas livstidsgaranti för funktionella skador.
Barbour lagar sedan 1921
Hos Barbour är reparationer en gammal tradition. Tjänsten för att vaxa om jackor fanns med i bolagets katalog redan 1921. Företaget uppger att över 75 000 vaxade jackor vaxats om och repareras genom tjänsten.
I programmet Re-Loved renoveras returnerade jackor och säljs vidare. Och Barbour-älskare vet att en jacka med fin patina säljer som smör i solsken vilket gör andrahandsmarknaden attraktiv.
Patina är inte samma sak som skador
På klockmarknaden har skillnaden mellan värdefull patina och skador länge varit avgörande. En äldre klocka med ursprunglig urtavla kan vara mer eftertraktad än ett exemplar där delar bytts eller polerats hårt. Därför är det inte alltid klokt att försöka få en samlarklocka att se ny ut.
Vid service gäller det att skilja mellan mekaniska reparationer som håller klockan igång och kosmetiska ingrepp som förändrar skicket.
Hög ålder gör dock ingen vara värdefull automatiskt. Skick, modell, efterfrågan och ursprung avgör andrahandspriset, och en dyr reparation lönar sig inte alltid.
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