Nu har Upper Fifth Avenue återtagit titeln som världens dyraste butiksgata, enligt fastighetsrådgivaren Cushman & Wakefields rapport Main Streets Across the World 2026.

London förlorade förstaplatsen

Fifth Avenue låg senast etta 2023. Förra året hade gatan fallit till tredje plats, men nu har årshyran stigit från 2 000 till 2 700 dollar per kvadratfot. New Bond Street i London ligger tvåa med 2 230 dollar och Via Montenapoleone i Milano trea med 2 160 dollar. Båda gatorna har oförändrade hyresnivåer.

Rapporten omfattar 147 shoppinglägen världen över. Hyrorna steg i genomsnitt med tre procent. Nästan hälften av lägena noterade högre hyror, medan 19 procent fick lägre.