New Yorks mest berömda shoppinggata har återtagit förstaplatsen bland världens dyraste butikslägen. På ett år har hyrorna på Upper Fifth Avenue stigit med 35 procent. London och Milano följer på andra respektive tredje plats, med oförändrade hyresnivåer.
Fifth Avenue åter världens dyraste butiksgata – hyrorna upp 35 procent
Mellan Saks Fifth Avenue vid 49 gatan och Central Park vid 60 gatan ligger några av världens mest exklusiva butiker. Här finns Bergdorf Goodman, Prada och juveleraren Tiffany & Co., vars renoverade flaggskeppsbutik öppnade 2023.
Nu har Upper Fifth Avenue återtagit titeln som världens dyraste butiksgata, enligt fastighetsrådgivaren Cushman & Wakefields rapport Main Streets Across the World 2026.
London förlorade förstaplatsen
Fifth Avenue låg senast etta 2023. Förra året hade gatan fallit till tredje plats, men nu har årshyran stigit från 2 000 till 2 700 dollar per kvadratfot. New Bond Street i London ligger tvåa med 2 230 dollar och Via Montenapoleone i Milano trea med 2 160 dollar. Båda gatorna har oförändrade hyresnivåer.
Rapporten omfattar 147 shoppinglägen världen över. Hyrorna steg i genomsnitt med tre procent. Nästan hälften av lägena noterade högre hyror, medan 19 procent fick lägre.
29 miljoner kronor för 100 kvadratmeter
Med en antagen dollarkurs på 9,90 kronor motsvarar Fifth Avenues hyresnivå omkring 290 000 kronor per kvadratmeter och år.
En butik på 100 kvadratmeter skulle därmed kosta ungefär 29 miljoner kronor om året att hyra.
Beräkningen utgår från den genomsnittliga rapporterade hyresnivån för det undersökta butiksläget, inte från ett faktiskt hyresavtal.
Lyxmärkena köper fastigheter
Prada betalade 835 miljoner dollar för fastigheterna 720 och 724 Fifth Avenue 2023. Året därpå köpte Kering, som äger Gucci och Saint Laurent, butikslokaler på 715–717 Fifth Avenue för 963 miljoner dollar.
I december 2025 sålde Kering 60 procent av fastigheten till investeringsbolaget Ardian. Affären värderade fastigheten till 900 miljoner dollar.
Konkurrensen om attraktiva butikslägen är fortsatt hård och efterfrågan på Fifth Avenue har återhämtat sig efter flera svagare år.
Världens tio dyraste butiksgator
|Plats
|Shoppinggata
|Stad
|1
|Upper Fifth Avenue
|New York
|2
|New Bond Street
|London
|3
|Via Montenapoleone
|Milano
|4
|Tsim Sha Tsui
|Hongkong
|5
|Champs-Élysées
|Paris
|6
|Ginza
|Tokyo
|7
|Bahnhofstrasse
|Zürich
|8
|Pitt Street Mall
|Sydney
|9
|Myeongdong
|Seoul
|10
|Kohlmarkt
|Wien
Källa: Cushman & Wakefield, Main Streets Across the World 2026. Rankningen bygger på butikshyror. Fifth Avenue är den enda amerikanska gatan bland de tio främsta.
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