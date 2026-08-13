Vissa människor verkar kunna skaka av sig motgångar och fortsätta framåt när andra kastar in handduken. Men det handlar inte bara om medfödd mental styrka i hjärnan. Forskningen pekar på att resiliens går att träna – och att en viktig nyckel är att sluta fly från allt som känns obehagligt.
Psykologen: Så tränar du hjärnan att aldrig ge upp
Tänk dig ett svenskt sommarbad. Vattnet är kallare än reklambilderna lovade och första impulsen i hjärnan är att snabbt dra upp foten igen.
Men den som ändå hoppar i upptäcker ofta något efter ett par minuter: det går faktiskt bra.
Det är ett enkelt exempel på det som psykologer kallar resiliens – förmågan att hantera motgångar, obehag och påfrestningar utan att låta dem styra hela livet.
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Resiliens är ingen superkraft
Förr betraktades resiliens i högre grad som en ganska stabil egenskap. Vissa människor ansågs helt enkelt vara bättre rustade än andra, bland annat beroende på genetiska och socioekonomiska faktorer.
Den bilden har förändrats.
Rikard Wicksell, legitimerad psykolog och professor i hälsopsykologi vid Karolinska institutet, beskriver i DN resiliens som något dynamiskt. Den formas under livet och kan utvecklas.
Det betyder i praktiken att den som brukar ge upp när det börjar ta emot inte behöver vara dömd till ett liv på avbytarbänken.
Sluta jaga bort allt obehag
Wicksell forskar bland annat på människor som lever med långvarig smärta. Där blir mekanismen särskilt tydlig.
När något gör ont är den naturliga reaktionen att undvika det som riskerar att göra ännu ondare. Samma princip kan dyka upp vid rädsla, oro och andra former av psykiskt obehag.
Problemet är att undvikandet kan börja styra livet.
Då uppstår ett vägval: ska du göra det som känns bäst just nu – eller det som leder mot det liv du faktiskt vill leva?
”Resiliens är att äga sitt obehag för att kunna göra det som skapar vitalitet och ett hälsosamt beteende”, säger Wicksell till DN.
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Gör det viktiga även när det känns jobbigt
Här kommer begreppet psykologisk flexibilitet in.
Det innebär förenklat att kunna acceptera att obehagliga tankar, känslor eller kroppsliga upplevelser finns där – utan att automatiskt låta dem bestämma vad du gör.
Det kan vara att gå på festen trots social nervositet, träna trots att soffan lockar eller ta ett svårt samtal i stället för att skjuta upp det för sjuttonde gången.
Poängen är inte att människor ska söka lidande. Det finns inget egenvärde i att frysa, ha ont eller må dåligt.
Poängen är att tillfälligt obehag inte alltid är ett tecken på att man ska sluta.
Så tränar du din resiliens – 3 enkla steg
1. Stå kvar lite längre
Träna på att inte omedelbart fly från sådant som känns jobbigt. Obehag är inte automatiskt ett tecken på att du ska sluta. Börja smått – det kan vara träningspasset, det kalla badet eller samtalet du helst vill undvika.
2. Fråga vad som är viktigt på riktigt
När det tar emot, fråga dig: ”Vad vill jag uppnå – och vilken sorts person vill jag vara?” Ett tydligt mål gör det lättare att acceptera kortsiktigt obehag för något som betyder mer på lång sikt.
3. Agera först – vänta inte på rätt känsla
Du behöver inte känna dig stark, motiverad eller orädd innan du gör något. Handla i linje med dina mål även när motivationen är på semester. Det är beteendet du kan påverka – och genom att göra det svåra blir det ofta lättare nästa gång.
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