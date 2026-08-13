Psykologen: Så tränar du hjärnan att aldrig ge upp

Sluta jaga bort allt obehag

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Wicksell forskar bland annat på människor som lever med långvarig smärta. Där blir mekanismen särskilt tydlig.

När något gör ont är den naturliga reaktionen att undvika det som riskerar att göra ännu ondare. Samma princip kan dyka upp vid rädsla, oro och andra former av psykiskt obehag.

Problemet är att undvikandet kan börja styra livet.

Då uppstår ett vägval: ska du göra det som känns bäst just nu – eller det som leder mot det liv du faktiskt vill leva?

”Resiliens är att äga sitt obehag för att kunna göra det som skapar vitalitet och ett hälsosamt beteende”, säger Wicksell till DN.

Gör det viktiga även när det känns jobbigt

Här kommer begreppet psykologisk flexibilitet in.

Det innebär förenklat att kunna acceptera att obehagliga tankar, känslor eller kroppsliga upplevelser finns där – utan att automatiskt låta dem bestämma vad du gör.

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Det kan vara att gå på festen trots social nervositet, träna trots att soffan lockar eller ta ett svårt samtal i stället för att skjuta upp det för sjuttonde gången.

Poängen är inte att människor ska söka lidande. Det finns inget egenvärde i att frysa, ha ont eller må dåligt.

Poängen är att tillfälligt obehag inte alltid är ett tecken på att man ska sluta.

Första sekunderna är värst. Att stå ut med tillfälligt obehag kan göra oss bättre rustade inför nästa motgång. (Foto: Canva)

Så tränar du din resiliens – 3 enkla steg

1. Stå kvar lite längre

Träna på att inte omedelbart fly från sådant som känns jobbigt. Obehag är inte automatiskt ett tecken på att du ska sluta. Börja smått – det kan vara träningspasset, det kalla badet eller samtalet du helst vill undvika.

2. Fråga vad som är viktigt på riktigt

När det tar emot, fråga dig: ”Vad vill jag uppnå – och vilken sorts person vill jag vara?” Ett tydligt mål gör det lättare att acceptera kortsiktigt obehag för något som betyder mer på lång sikt.

3. Agera först – vänta inte på rätt känsla

Du behöver inte känna dig stark, motiverad eller orädd innan du gör något. Handla i linje med dina mål även när motivationen är på semester. Det är beteendet du kan påverka – och genom att göra det svåra blir det ofta lättare nästa gång.

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