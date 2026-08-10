Ett mirakel: Kvinnorna blev 20 centimeter längre på rekordtid

Två länder – två helt olika resultat

Korea är nästan ett perfekt experiment för forskare. Fram till andra världskrigets slut var befolkningen densamma. Sedan delades landet i Nord- och Sydkorea.

Under de följande årtiondena utvecklades två helt olika samhällen.

I Sydkorea förbättrades maten, sjukvården, hygienen och levnadsstandarden i en rasande fart. Samtidigt drabbades Nordkorea av återkommande svält och omfattande matbrist.

Skillnaden blev tydlig redan bland barn. Forskning visar att sydkoreanska förskolebarn i slutet av 1990-talet var mellan sex och sju centimeter längre än barn i Nordkorea. Några år senare hade skillnaden vuxit till omkring åtta centimeter. I vissa studier beskrivs nordkoreanska barn som upp till 13 centimeter kortare och sju kilo lättare än sina grannar i söder, skriver Space Daily.

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De första åren avgör mycket

Forskarna pekar särskilt på de första 1 000 dagarna i ett barns liv – från graviditeten till tvåårsdagen.

Under den perioden spelar näring, sjukdomar och levnadsförhållanden en avgörande roll för den framtida tillväxten. God mat, rent vatten och fungerande sjukvård kan bokstavligen sätta sina spår i skelettet.

Längd är visserligen till stor del ärftligt, men skillnader mellan hela befolkningar påverkas i hög grad av miljö och uppväxtvillkor.

Från 142 till 162 centimeter. Sydkoreas kvinnor satte ett världsrekord som inte avgjordes på idrottsarenan utan vid middagsbordet. Fotograf:

Young-Joon Ahn/AP

Ett ekonomiskt under – och ett biologiskt kvitto

Sydkoreas ekonomiska resa är närmast osannolik.

I början av 1950-talet låg landets inkomster per invånare på ungefär samma nivå som många av världens fattigaste länder. I dag hör Sydkorea till världens rikaste ekonomier.

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När familjer fick bättre mat på bordet, barnvaccinationer blev självklara och sjukvården byggdes ut växte också nästa generation bokstavligen upp.

Det gör längd till något mer än en siffra i passet. Den blir ett kvitto på hur ett samhälle tar hand om sina barn.

Sverige då?

Svenskar tillhör fortfarande världens längsta folk, men ökningen har varit betydligt mer blygsam än den sydkoreanska. När ett land redan har god näring, fungerande sjukvård och hög levnadsstandard finns inte samma utrymme för dramatiska förändringar.

Sydkoreas rekord handlar därför mindre om långa människor och mer om ett land som på bara några generationer förändrade sina invånares livsvillkor.

Fakta Perfect Weekend: Därför blev Sydkorea längre

Kvinnor födda 1896: cirka 142 cm.

Kvinnor födda 1996: cirka 162 cm.

Ökning: 20,2 centimeter – störst i världen.

Förklaringen är framför allt bättre kost, sjukvård, hygien och levnadsstandard.

Nordkorea utvecklades i motsatt riktning efter delningen av landet och barn där är fortfarande betydligt kortare än i Sydkorea.