En gång var Sydkorea ett av världens fattigaste länder. I dag är det en ekonomisk stormakt. Men den mest fascinerande förändringen syns inte i BNP-statistiken, utan i människorna själva. På hundra år har sydkoreanska kvinnor vuxit i genomsnitt över 20 centimeter – den största ökningen som uppmätts i något land.
Ett mirakel: Kvinnorna blev 20 centimeter längre på rekordtid
Ett rekord som ingen annan slagit
En internationell studie från Imperial College London och NCD Risk Factor Collaboration, som bygger på mätningar från över 18,6 miljoner människor i 200 länder, visar att kvinnor födda i Sydkorea 1896 var i genomsnitt 142 centimeter långa.
För kvinnor födda hundra år senare, 1996, hade medellängden stigit till omkring 162 centimeter.
Ökningen på 20,2 centimeter är den största som registrerats för någon kvinnlig befolkning under ett sekel.
Det handlar inte om att sydkoreaner plötsligt fick bättre gener. De hade dem redan. Det som förändrades var livet.
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Två länder – två helt olika resultat
Korea är nästan ett perfekt experiment för forskare. Fram till andra världskrigets slut var befolkningen densamma. Sedan delades landet i Nord- och Sydkorea.
Under de följande årtiondena utvecklades två helt olika samhällen.
I Sydkorea förbättrades maten, sjukvården, hygienen och levnadsstandarden i en rasande fart. Samtidigt drabbades Nordkorea av återkommande svält och omfattande matbrist.
Skillnaden blev tydlig redan bland barn. Forskning visar att sydkoreanska förskolebarn i slutet av 1990-talet var mellan sex och sju centimeter längre än barn i Nordkorea. Några år senare hade skillnaden vuxit till omkring åtta centimeter. I vissa studier beskrivs nordkoreanska barn som upp till 13 centimeter kortare och sju kilo lättare än sina grannar i söder, skriver Space Daily.
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De första åren avgör mycket
Forskarna pekar särskilt på de första 1 000 dagarna i ett barns liv – från graviditeten till tvåårsdagen.
Under den perioden spelar näring, sjukdomar och levnadsförhållanden en avgörande roll för den framtida tillväxten. God mat, rent vatten och fungerande sjukvård kan bokstavligen sätta sina spår i skelettet.
Längd är visserligen till stor del ärftligt, men skillnader mellan hela befolkningar påverkas i hög grad av miljö och uppväxtvillkor.
Ett ekonomiskt under – och ett biologiskt kvitto
Sydkoreas ekonomiska resa är närmast osannolik.
I början av 1950-talet låg landets inkomster per invånare på ungefär samma nivå som många av världens fattigaste länder. I dag hör Sydkorea till världens rikaste ekonomier.
När familjer fick bättre mat på bordet, barnvaccinationer blev självklara och sjukvården byggdes ut växte också nästa generation bokstavligen upp.
Det gör längd till något mer än en siffra i passet. Den blir ett kvitto på hur ett samhälle tar hand om sina barn.
Sverige då?
Svenskar tillhör fortfarande världens längsta folk, men ökningen har varit betydligt mer blygsam än den sydkoreanska. När ett land redan har god näring, fungerande sjukvård och hög levnadsstandard finns inte samma utrymme för dramatiska förändringar.
Sydkoreas rekord handlar därför mindre om långa människor och mer om ett land som på bara några generationer förändrade sina invånares livsvillkor.
Fakta Perfect Weekend: Därför blev Sydkorea längre
- Kvinnor födda 1896: cirka 142 cm.
- Kvinnor födda 1996: cirka 162 cm.
- Ökning: 20,2 centimeter – störst i världen.
- Förklaringen är framför allt bättre kost, sjukvård, hygien och levnadsstandard.
- Nordkorea utvecklades i motsatt riktning efter delningen av landet och barn där är fortfarande betydligt kortare än i Sydkorea.
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