Drömmer du om ett nytt liv utomlands? Då kanske du ska rikta blicken österut. En ny internationell rankning utser Estland till världens bästa land att flytta till 2026. Kombinationen av låg byråkrati, stark digital infrastruktur och rimliga bostadspriser väger tyngre än mörka vinterdagar.
De 10 bästa länderna att flytta till och skapa ett helt nytt liv
Baltisk vinnare före Singapore
Den internationella rankningen Global Relocation Index har jämfört 192 länder utifrån 24 olika kriterier. Här vägs bland annat ekonomi, skatter, trygghet, sjukvård, bostäder, affärsmöjligheter och livskvalitet samman.
Vinnaren blev Estland.
Landet får särskilt höga betyg för sitt moderna banksystem, goda möjligheter att starta företag och starka rättigheter även för personer som inte är medborgare. Dessutom lyfts den digitala infrastrukturen fram. I Estland kan man sköta nästan hela livet med några klick – från myndighetskontakter till företagande.
Den stora nackdelen? Vintern. Klimatet får ett lågt betyg eftersom mörker och kyla inte är allas idé om livskvalitet. Men för den som redan överlevt några svenska novembermånader är chocken kanske begränsad.
Portugal fortsätter locka svenskar
På fjärde plats kommer Portugal, som länge varit en favorit bland svenskar som vill byta regn mot fler soltimmar. Landet får höga betyg för trygghet, fastighetsmarknad och livskvalitet, men skattesystemet drar ner totalpoängen något.
Även Litauen, Tjeckien och Malta tar sig in på topp tio.
Här är världens tio bästa länder att flytta till
- Estland
- Singapore
- Malaysia
- Portugal
- Taiwan
- Litauen
- Hongkong
- Saint Kitts och Nevis
- Tjeckien
- Malta
Olika vinnare beroende på livsstil
Rankningen har också särskilda listor för olika målgrupper.
För barnfamiljer hamnar Estland återigen högst tack vare trygghet, skolor och sjukvård.
Digitala nomader väntas däremot trivas bäst i Malaysia, tätt följt av Portugal. Där väger snabb uppkoppling, låga levnadskostnader och gynnsamma skatter tyngst.
För entreprenörer är Singapore fortfarande förstavalet, medan Estland tar silverplatsen.
Att Sverige inte finns med i toppen säger kanske inte att landet blivit sämre. Däremot visar det att konkurrensen om människor, företag och talanger blivit betydligt hårdare. I dag tävlar länder lika mycket om invånare som om turister.