De 10 bästa länderna att flytta till och skapa ett helt nytt liv

Portugal fortsätter locka svenskar

På fjärde plats kommer Portugal, som länge varit en favorit bland svenskar som vill byta regn mot fler soltimmar. Landet får höga betyg för trygghet, fastighetsmarknad och livskvalitet, men skattesystemet drar ner totalpoängen något.

Även Litauen, Tjeckien och Malta tar sig in på topp tio.

Estland toppar årets lista över världens bästa länder att flytta till, trots att vintern ibland känns längre än en svensk budgetdebatt.

Här är världens tio bästa länder att flytta till

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Estland Singapore Malaysia Portugal Taiwan Litauen Hongkong Saint Kitts och Nevis Tjeckien Malta

Olika vinnare beroende på livsstil

Rankningen har också särskilda listor för olika målgrupper.

För barnfamiljer hamnar Estland återigen högst tack vare trygghet, skolor och sjukvård.

Digitala nomader väntas däremot trivas bäst i Malaysia, tätt följt av Portugal. Där väger snabb uppkoppling, låga levnadskostnader och gynnsamma skatter tyngst.

För entreprenörer är Singapore fortfarande förstavalet, medan Estland tar silverplatsen.

Att Sverige inte finns med i toppen säger kanske inte att landet blivit sämre. Däremot visar det att konkurrensen om människor, företag och talanger blivit betydligt hårdare. I dag tävlar länder lika mycket om invånare som om turister.