Boxmadrassen tappar greppet – nu vill fler sova smartare

Fler väljer flexibla sängar

I dag väljer allt fler sängar där botten och madrass är separata. När madrassen blivit sliten behöver du inte byta hela sängen, utan bara den del som faktiskt gjort jobbet under många års sömn.

Det är både mer ekonomiskt och bättre ur ett hållbarhetsperspektiv.

Dessutom går det lättare att anpassa sängen om dina behov förändras. Kanske vill du ha en fastare madrass efter några år, eller olika hårdhet på varsin sida om ni är två som delar säng.

Det är betydligt enklare än med en traditionell boxmadrass där mycket är fastbyggt från början.

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Rätt kombination av botten, madrass och bäddmadrass kan göra stor skillnad för nattsömnen. Foto: Canva

Se upp för billiga kopior

Alla sängar är dock inte skapade lika. Många lågprisalternativ ser ut som klassiska kvalitetsmodeller men har enklare konstruktioner med spånskivor i stället för en stabil fjädrande botten.

Resultatet kan bli sämre tryckavlastning, kortare livslängd och en sömn som känns betydligt mindre lyxig efter några år.

En bra säng är en investering. Vi tillbringar trots allt omkring en tredjedel av livet i den. Det gör kostnaden per använd timme betydligt lägre än för nästan allt annat vi köper – även om det inte känns så när kortet dras i möbelbutiken.

Perfect Weekend Fakta: Så väljer du rätt säng

Provligg minst 15 minuter – fem minuter räcker inte.

Om ni är två kan olika fasthet på varsin sida vara en bättre lösning.

En bäddmadrass går att byta oftare än resten av sängen.

Kontrollera att sängen har en riktig fjädrande konstruktion och inte bara en träram med skivmaterial.

Den dyraste sängen är inte alltid bäst – men den billigaste blir ofta dyr i längden när sömnen blir lidande.