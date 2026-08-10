Din hund är familjens hemliga terapeut – enligt ny forskning

Buster får spela huvudrollen

Vi ger hunden åsikter, känslor och en personlighet som ofta säger mer om oss än om djuret.

”Husse jobbar alldeles för mycket.”

”Matte borde köpa fler köttbullar.”

”Jag tycker faktiskt att vi ska gå en promenad till.”

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Det är sällan hunden som driver handlingen. Det är människan.

Humorn gör dessutom att kritiken landar mjukare. När hunden ”pratar” förändras hela stämningen runt köksbordet. Det blir lättare att skratta än att börja gräla.

Forskarna: Därför pratar du egentligen med din partner – genom hunden. (Foto: Canva)

Hunden lyssnar alltid

Hundar är ovanligt skickliga på att läsa människors kroppsspråk, ansiktsuttryck och tonfall. De kan lära sig många ord och reagerar snabbt på våra signaler. Dessutom frigör både hund och människa hormonet oxytocin när de umgås, vilket stärker banden mellan oss.

Men därifrån till att hunden funderar över vem som borde tömma diskmaskinen är steget långt.

Det är vi människor som fyller i luckorna. Vi skapar en inre dialog åt hunden eftersom det känns naturligt att prata med någon som alltid lyssnar och aldrig avbryter.

Hunden vet mer om dig än du tror

Hur du pratar med din hund säger därför ofta mer om dig än om din fyrbenta vän.

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Den stressade chefen blir plötsligt fånig och använder bebisspråk, skriver Sydsvenskan. Den konflikträdda partnern låter hunden framföra kritiken. Den ensamma berättar om sin dag för någon som aldrig tittar på mobilen samtidigt.

Kanske är det just därför hundar betyder så mycket för oss. De dömer inte, argumenterar inte och lämnar aldrig rummet mitt i en diskussion.

De lyssnar. Eller åtminstone ser de ut att göra det.

Fakta Perfect Weekend: Därför pratar vi genom hunden

Deborah Tannen är professor i sociolingvistik och har forskat om hur familjer använder husdjur i vardagliga samtal.

Fenomenet kallas ”ventrilokvering” och innebär att människor låter husdjuret ”säga” sådant de själva vill uttrycka.

Humor fungerar ofta som en social stötdämpare och gör det lättare att ta upp känsliga ämnen.

Forskning visar också att hundar och människor får ökade nivåer av hormonet oxytocin när de umgås, vilket stärker relationen mellan människa och hund.