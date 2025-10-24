Dagensps.se
Weekend
Trend

Nya trenden: Lata semestrar är det hetaste du kan göra just nu

Person på semester
När dagens största beslut är om du ska vända dig eller inte.(Foto: Pexels)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 25 okt. 2025Publicerad: 25 okt. 2025

Över 70 procent av resenärerna har tröttnat på semestrar där man springer mellan sevärdheter och stressa för att ”hinna med allt”. Nu gäller lata resor i solen. Detta enligt en ny YouGov-undersökning. Perfect Weekend kallar det The Joy of Missing Out – JOMO.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Från FOMO till JOMO och lata semestrar

Minns ni tiden när semester betydde att fylla mobilen med bilder, bocka av bucketlistor och känna sig småstressad över att andra hade roligare? Det var Fear of Missing Out, FOMO. Men nu blåser nya vindar – och de är långsamma, varma och gärna karibiska.

”Resenärer väljer bort schemalagda sightseeingturer och istället för att maxa vill man… slappa”, säger Harry Sommer, vd för Norwegian Cruise Line.

YouGov-undersökningen visar att 70 procent hellre vill ha lugna semestrar med fokus på välbefinnande och frihet. 77 procent planerar aktivt för att semestern ska vara avslappnad – inte ännu en prestation att lägga till livets att-göra-lista.

När pulsen säger mer än semesterbilderna på Instagram. (Foto: Canva)
ANNONS

Senaste nytt

Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
PS Partner

Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

04 okt. 2025

Lugnare hjärta, tommare schema

FOMO-resenärerna må ha sett allt, men de kom ofta hem tröttare än innan. En tredjedel i undersökningen erkänner att de kände sig mer utmattade än utvilade efter semestern. Nu handlar det om motsatsen: att vila på riktigt.

JOMO-resenären sover länge, skippar museet och äter långlunch med havsutsikt. De värdesätter enkelhet, tystnad, natur och framför allt – att inte vara tillgängliga hela tiden.

Enligt undersökningen är JOMO-resor ett sätt att praktisera självomsorg. 67 procent säger att de vill ”komma bort från digital stress”, 45 procent vill ”njuta av livet i ett lugnare tempo” och 34 procent längtar efter spontanitet.

ANNONS

Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny
Lata dagar, långsamma vågor och noll dåligt samvete. (Foto: Pressbild)

Karibien toppar listan när det gäller lata semestrar

Det mest populära JOMO-resmålet? Karibien, förstås. Palmsus, turkost vatten och noll krav. Norwegian Cruise Line har seglat här i över ett decennium och planerar nu 18 fartyg i regionen fram till 2027. Från Miami, Orlando och New York kan man välja kryssningar mellan fyra och fjorton dagar – alla med samma mål: total avkoppling.

”Vi ser en förändring i hur människor vill resa – bort från strama scheman och mot mer meningsfulla upplevelser”, säger Harry Sommer. ”En Joy of Missing Out-resa handlar inte om att missa något, utan om att välja det som betyder mest.”

Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en
FOMO ringde. Vi svarade inte.

Paradis utan stress

På NCL:s privata öar – Great Stirrup Cay i Bahamas och Harvest Caye i Belize – finns inga måsten. Bara vita stränder, snorkling och en uppgraderad barnfri zon med barer och skuggiga soffor. Ombord på fartygen finns Mandara Spa, där man kan sitta i tystnad med havsutsikt, och Vibe Beach Club, där mobiltelefoner lyser med sin frånvaro.

ANNONS

Till skillnad från charterresan på 80-talet ingår det mesta redan i biljettpriset: restauranger, drinkar, wifi via Starlink och rabatt på utflykter. Poängen? Mindre planering, mer semester.

The Joy of Missing Out – på riktigt

Så när kompisen på Instagram visar sitt femte museum för dagen, kan du luta dig tillbaka, beställa en Piña Colada och tänka: jag missar ingenting.

Vill du läsa mer om nöje och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Nu tar hipsters över Nice och Italiensk mat på riktigt i Rom? Ta bussen bort från Fontana di Trevi.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
CharterresorKryssningresorTrend
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

pris och lågt förmånsvärde. Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS