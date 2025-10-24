Nya trenden: Lata semestrar är det hetaste du kan göra just nu

Visste du att du kan stödja svensk forskning genom att ge bort dina aktier, helt utan att vare sig du eller mottagaren behöver betala kapitalvinstskatt? Det kallas aktiegåva, och det är ett sätt att göra skillnad som få känner till, men som kan få stor betydelse för framtidens hjärt- och lungforskning. – Hjärt- och kärlsjukdomar …

Lugnare hjärta, tommare schema

FOMO-resenärerna må ha sett allt, men de kom ofta hem tröttare än innan. En tredjedel i undersökningen erkänner att de kände sig mer utmattade än utvilade efter semestern. Nu handlar det om motsatsen: att vila på riktigt.

JOMO-resenären sover länge, skippar museet och äter långlunch med havsutsikt. De värdesätter enkelhet, tystnad, natur och framför allt – att inte vara tillgängliga hela tiden.

Enligt undersökningen är JOMO-resor ett sätt att praktisera självomsorg. 67 procent säger att de vill ”komma bort från digital stress”, 45 procent vill ”njuta av livet i ett lugnare tempo” och 34 procent längtar efter spontanitet.

Lata dagar, långsamma vågor och noll dåligt samvete. (Foto: Pressbild)

Karibien toppar listan när det gäller lata semestrar

Det mest populära JOMO-resmålet? Karibien, förstås. Palmsus, turkost vatten och noll krav. Norwegian Cruise Line har seglat här i över ett decennium och planerar nu 18 fartyg i regionen fram till 2027. Från Miami, Orlando och New York kan man välja kryssningar mellan fyra och fjorton dagar – alla med samma mål: total avkoppling.

”Vi ser en förändring i hur människor vill resa – bort från strama scheman och mot mer meningsfulla upplevelser”, säger Harry Sommer. ”En Joy of Missing Out-resa handlar inte om att missa något, utan om att välja det som betyder mest.”

FOMO ringde. Vi svarade inte.

Paradis utan stress

På NCL:s privata öar – Great Stirrup Cay i Bahamas och Harvest Caye i Belize – finns inga måsten. Bara vita stränder, snorkling och en uppgraderad barnfri zon med barer och skuggiga soffor. Ombord på fartygen finns Mandara Spa, där man kan sitta i tystnad med havsutsikt, och Vibe Beach Club, där mobiltelefoner lyser med sin frånvaro.

Till skillnad från charterresan på 80-talet ingår det mesta redan i biljettpriset: restauranger, drinkar, wifi via Starlink och rabatt på utflykter. Poängen? Mindre planering, mer semester.

The Joy of Missing Out – på riktigt

Så när kompisen på Instagram visar sitt femte museum för dagen, kan du luta dig tillbaka, beställa en Piña Colada och tänka: jag missar ingenting.

