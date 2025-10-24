Över 70 procent av resenärerna har tröttnat på semestrar där man springer mellan sevärdheter och stressa för att ”hinna med allt”. Nu gäller lata resor i solen. Detta enligt en ny YouGov-undersökning. Perfect Weekend kallar det The Joy of Missing Out – JOMO.
Nya trenden: Lata semestrar är det hetaste du kan göra just nu
Svärmor, släpp mig – och dina passivt aggressiva komplimanger
Det är mycket man kan stå ut med i ett äktenskap: gemensam ekonomi, gemensam tvättstuga och ibland till och med gemensam Netflix-profil. Men svärmor är en annan sak. En läsare till New York Times kolumn Social Q’s beskriver problemet så träffande att det borde bli pjäs på Dramaten: varje gång hon ska säga hej då …
Han rev pyramiderna och byggde tjänstesamhället
Han var killen som fick piloter att sluta vara hjältar, rev pyramiderna och gjorde affärsresenären till kung. Fyra decennier efter Riv pyramiderna! sitter Jan Carlzon i sin våning på Östermalm, märkt av parkinson men fortfarande med glimten i ögat.” 40 år sedan Sverige började le – och leda Det är 40 år sedan Sverige fick …
American Express flyger högt – lyxkortet som blev en livsstil
När andra finansjättar kämpar i motvind fortsätter American Express att skina. Under årets tredje kvartal slog kortjätten alla rekord – med ökade kortköp, rusande vinster och en tydlig strategi: premium, teknik och global expansion. Aktien steg med 7,3 procent på rapportdagen. En klubb för de som älskar att betala dyrt – och ofta American Express …
Mystisk rekordvärme i Stilla havet kan ge iskall svensk vinter
Det bubblar i havet – och inte på det trevliga sättet. En mystisk värmebölja i norra Stilla havet har fått forskare att höja ögonbrynen. Havsytan mellan Japan och Kalifornien har under sommaren varit varmare än någonsin uppmätt, med temperaturer över 0,25 grader högre än rekordåret 2022. Det låter kanske lite, men för ett havsområde tio …
Miljardras i konstvärlden – men kvinnorna tar revansch
Den globala marknaden för samtida konst har varit med om ett miljardras och tappat en fjärdedel av sitt värde i konstvärlden. De riktigt dyra verken säljer inte längre, medan billigare tavlor går som smör. Men mitt i raset sätter sydafrikanska Marlene Dumas nytt rekord för levande kvinnliga konstnärer. Samtidigt visar giganterna Andy Warhol och Pablo …
Från FOMO till JOMO och lata semestrar
Minns ni tiden när semester betydde att fylla mobilen med bilder, bocka av bucketlistor och känna sig småstressad över att andra hade roligare? Det var Fear of Missing Out, FOMO. Men nu blåser nya vindar – och de är långsamma, varma och gärna karibiska.
”Resenärer väljer bort schemalagda sightseeingturer och istället för att maxa vill man… slappa”, säger Harry Sommer, vd för Norwegian Cruise Line.
YouGov-undersökningen visar att 70 procent hellre vill ha lugna semestrar med fokus på välbefinnande och frihet. 77 procent planerar aktivt för att semestern ska vara avslappnad – inte ännu en prestation att lägga till livets att-göra-lista.
Den perfekta julklappen: Bo Kaspers på Göta Lejon och natt på Kung Carl
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Visste du att du kan stödja svensk forskning genom att ge bort dina aktier, helt utan att vare sig du eller mottagaren behöver betala kapitalvinstskatt? Det kallas aktiegåva, och det är ett sätt att göra skillnad som få känner till, men som kan få stor betydelse för framtidens hjärt- och lungforskning. – Hjärt- och kärlsjukdomar …
Lugnare hjärta, tommare schema
FOMO-resenärerna må ha sett allt, men de kom ofta hem tröttare än innan. En tredjedel i undersökningen erkänner att de kände sig mer utmattade än utvilade efter semestern. Nu handlar det om motsatsen: att vila på riktigt.
JOMO-resenären sover länge, skippar museet och äter långlunch med havsutsikt. De värdesätter enkelhet, tystnad, natur och framför allt – att inte vara tillgängliga hela tiden.
Enligt undersökningen är JOMO-resor ett sätt att praktisera självomsorg. 67 procent säger att de vill ”komma bort från digital stress”, 45 procent vill ”njuta av livet i ett lugnare tempo” och 34 procent längtar efter spontanitet.
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny
Karibien toppar listan när det gäller lata semestrar
Det mest populära JOMO-resmålet? Karibien, förstås. Palmsus, turkost vatten och noll krav. Norwegian Cruise Line har seglat här i över ett decennium och planerar nu 18 fartyg i regionen fram till 2027. Från Miami, Orlando och New York kan man välja kryssningar mellan fyra och fjorton dagar – alla med samma mål: total avkoppling.
”Vi ser en förändring i hur människor vill resa – bort från strama scheman och mot mer meningsfulla upplevelser”, säger Harry Sommer. ”En Joy of Missing Out-resa handlar inte om att missa något, utan om att välja det som betyder mest.”
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en
Paradis utan stress
På NCL:s privata öar – Great Stirrup Cay i Bahamas och Harvest Caye i Belize – finns inga måsten. Bara vita stränder, snorkling och en uppgraderad barnfri zon med barer och skuggiga soffor. Ombord på fartygen finns Mandara Spa, där man kan sitta i tystnad med havsutsikt, och Vibe Beach Club, där mobiltelefoner lyser med sin frånvaro.
Till skillnad från charterresan på 80-talet ingår det mesta redan i biljettpriset: restauranger, drinkar, wifi via Starlink och rabatt på utflykter. Poängen? Mindre planering, mer semester.
The Joy of Missing Out – på riktigt
Så när kompisen på Instagram visar sitt femte museum för dagen, kan du luta dig tillbaka, beställa en Piña Colada och tänka: jag missar ingenting.
Vill du läsa mer om nöje och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Nu tar hipsters över Nice och Italiensk mat på riktigt i Rom? Ta bussen bort från Fontana di Trevi.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Så blev business class tyst lyx – champagne är ute, ull och harmoni är inne
Det nya sättet att resa business class handlar inte längre om kaviar, bubbel eller flygplan med dusch. 2025 års hetaste trend stavas ”quiet luxury” – den lågmälda elegansen som gör att du snarare känner dig som hemma i en skandinavisk designvilla än i ett flygplan på 35 000 fots höjd. Från status till stillhet Cathay …
Över 70 procent av resenärerna har tröttnat på semestrar där man springer mellan sevärdheter och stressa för att ”hinna med allt”. Nu gäller lata resor i solen. Detta enligt en ny YouGov-undersökning. Perfect Weekend kallar det The Joy of Missing Out – JOMO. Från FOMO till JOMO och lata semestrar Minns ni tiden när semester …
Svärmor, släpp mig – och dina passivt aggressiva komplimanger
Det är mycket man kan stå ut med i ett äktenskap: gemensam ekonomi, gemensam tvättstuga och ibland till och med gemensam Netflix-profil. Men svärmor är en annan sak. En läsare till New York Times kolumn Social Q’s beskriver problemet så träffande att det borde bli pjäs på Dramaten: varje gång hon ska säga hej då …
Ljudvallen spräcks igen – nya Concorde tar dig till New York på under fyra timmar
När Concorde gjorde sin sista flygning 2003 trodde de flesta att eran av överljudsflyg var över. Men nu, drygt två decennier senare, arbetar det amerikanska bolaget Boom Supersonic på att återföra snabbresandet – med modernare teknik, tystare kabin och mer hållbara drivmedel. Overture – snabbare, tystare, grönare Boom Supersonic utvecklar just nu sitt nya flygplan …
Joan Baez – protestsångerskan som blivit Tiktok-feminist
Joan Baez var rösten som fick Martin Luther King att le, fängslades under Vietnamkriget – och sjöng Bob Dylan bättre än Bob Dylan själv. Sextio år senare är Joan Baez tillbaka, inte på scenen utan på Tiktok. Generation Z har upptäckt sin nya idol – och hon är 84 år gammal. Från Bob Dylans musa …