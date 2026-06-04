Experten: Den här vanan stjäl mest lycka i vardagen

FOMO är vår tids folksjukdom

Forskaren Nemrud Kurt intervjuade fem unga vuxna om deras relation till sociala medier. Resultatet var betydligt mer nyanserat än många debattartiklar gör gällande.

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De intervjuade såg sociala medier som ett sätt att hålla kontakt med vänner, hitta inspiration och känna gemenskap. Men de beskrev också ett konstant behov av att vara uppkopplade.

En av deltagarna uttryckte det träffsäkert:

”Har jag inte varit inne på länge tänker jag bara: ’Shit! Jag kommer missa en massa sköna stories!'”

Det där har till och med fått ett eget namn: ”FOMO”, Fear of Missing Out.

Rädslan att missa en fest, en trend, en ny restaurang eller ett skämt som alla andra redan verkar förstå.

Din hårdaste kritiker bor i ditt eget huvud

Mentaltränaren Liv-Karin Evensen menar att många fastnar i en annan lyckofälla: tron att lyckan alltid finns runt nästa hörn.

”Jag blir lycklig när jag får den där befordran.”

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”Jag blir lycklig när jag går ner tio kilo.”

”Jag blir lycklig när jag har råd med den där resan.”

Problemet är att mållinjen flyttar sig snabbare än SAS byter terminal på Arlanda.

I Lundastudien berättar flera unga att de jämför sig med influencers och personer de följer. Samtidigt är de medvetna om att mycket av innehållet är filtrerat, redigerat och anpassat för att framstå som mer perfekt än verkligheten.

En av de intervjuade konstaterar:

”Det är viktigt att man inte tror att det som läggs upp på sociala medier alltid är den riktiga världen. Folk retuscherar, filtrerar och fixar sina bilder och videos för att de ska passa ett ideal.”

Vi vet att bilden inte är sann. Men vi jämför oss med den ändå.

Lyckan kanske inte finns i nästa uppdatering, men ibland får man ett gott skratt ändå. (Foto: Canva)

Sociala medier är inte bara skurken

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Samtidigt vore det för enkelt att utmåla Instagram och TikTok som rena olycksmaskiner.

Studien från Lund visar att unga också förknippar sociala medier med glädje, inspiration, underhållning och gemenskap. Flera upplevde att de blev mer allmänbildade, fick nya idéer och höll kontakten med människor de annars hade tappat bort.

En av deltagarna beskriver känslan så här:

”Jag håller mig både uppdaterad och underhållen och inspirerad. Plus kontakt med vänner.”

En annan säger:

”Sociala medier har gjort mig allmänbildad, upplyst och underhållen. Sociala medier har öppnat dörrar.”

Det är kanske därför sociala medier blivit så svåra att lämna. De fungerar både som nöjespark, nyhetskanal, kontaktannonser, telefonkatalog och skvallertidning i samma app.

Ett enkelt knep kan göra stor skillnad

Vad kan man då göra?

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Vittersøs råd är förvånansvärt enkelt: stäng av notiserna.

Många upplever en omedelbar lättnad när mobilen slutar avbryta dem var femte minut. Uppmärksamheten återgår till ägaren i stället för till algoritmerna.

Ett annat råd är att flytta fokus från följare till vänner.

Forskarna bakom Lundastudien konstaterar att de starkaste positiva effekterna uppstår när sociala medier används för kontakt och gemenskap, inte för jämförelse och statusjakt.

Lyckan verkar nämligen sällan finnas i nästa like.

Den finns oftare i ett telefonsamtal, en middag med vänner eller en promenad där mobilen får stanna i fickan.

Många unga beskriver sociala medier som både en källa till gemenskap. (Foto: Canva)

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Fem vanor som gör livet lite lyckligare

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• Stäng av alla onödiga notiser.

• Lägg mobilen i ett annat rum när du ska sova.

• Följ människor som inspirerar snarare än stressar.

• Prioritera riktiga möten framför ändlöst scrollande.

• Kom ihåg att Instagram är ett skyltfönster, inte ett bokslut över någons liv.