Män känner sig säkrare bakom ratten. Problemet är bara att verkligheten inte alltid håller med manliga bilförare.
Därför är män sämre bilförare
Den gamla myten om att kvinnor skulle vara sämre bilförare lever kvar i fikarum, på middagar och i otaliga kontaktannonser från 1980-talet. Men statistiken om bilar pekar åt ett helt annat håll. Män är kraftigt överrepresenterade i trafikolyckor, samtidigt som kvinnor oftare tvivlar på sin egen körförmåga. Det visar en ny undersökning från försäkringsbolaget Hedvig.
Självförtroende är inte samma sak som skicklighet
Undersökningen visar att 40 procent av kvinnorna känner sig osäkra i storstadstrafik. Bland män är motsvarande siffra bara 14 procent. Samtidigt är det män som oftast hamnar i olycksstatistiken.
Det finns något nästan klassiskt över detta. Kvinnor tenderar att underskatta sin egen förmåga medan män ofta gör motsatsen.
”Män känner sig betydligt tryggare bakom ratten, trots att olycksstatistiken egentligen borde få fler av dem att vara lite ödmjuka”, säger Daniel Grip, försäkringsexpert på Hedvig.
Kvinnor stannar hemma – män kör vidare
När osäkerheten slår till reagerar könen också olika.
Hela 62 procent av kvinnorna uppger att de någon gång avstått från att köra bil på grund av osäkerhet. Bland män är siffran bara 29 procent.
Det är särskilt tydligt bland unga kvinnor. I åldersgruppen 18–29 år har 76 procent någon gång valt bort bilkörning eftersom de känt sig osäkra.
Män verkar i större utsträckning resonera enligt den gamla principen att om man bara vrider upp stereon lite till så försvinner problemet.
Tyvärr fungerar trafikforskning sällan på det sättet.
Storstadstrafiken skrämmer
Göteborg toppar listan över svenska storstäder där flest känner sig osäkra i trafiken. Där uppger 29 procent att de känner obehag bakom ratten. Stockholm följer efter med 22 procent medan Malmö ligger betydligt lägre på 16 procent.
Det är kanske inte så konstigt. Storstadstrafik är en blandning av elsparkcyklar, budbilar, stressade pendlare och människor som verkar använda GPS som om den vore en religiös uppenbarelse.
Tre saker som talar för att kvinnor ofta är säkrare förare:
- Kvinnor tar generellt färre risker i trafiken.
- Kvinnor är mindre benägna att köra när de känner sig osäkra.
- Män är överrepresenterade i allvarliga trafikolyckor enligt nationell statistik.
Slutsatsen är inte att alla män kör dåligt eller att alla kvinnor kör bra. Men om man ska välja mellan självförtroende och omdöme i trafiken är det ofta det senare som tar dig hela vägen hem. Och ibland är den säkraste föraren den som faktiskt erkänner att hon är lite nervös.
