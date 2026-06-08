Gratis el: Oväntade lösningen ska testas

Större utbud än efterfrågan

Förnybar energi producerade rekordhöga 44 procent av den brittiska elen år 2025, en ökning från bara 3 procent år 2000.

Utifrån hela energiinfrastrukturen innebär det att utbudet kan överstiga efterfrågan ”ibland i sommar”, särskilt på grund av den utbredda satsningen på solenergi i brittiska hem.

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Redan nu uppmuntrar rörliga tariffer hushåll att använda el när efterfrågan är låg, genom att minska kostnaderna under lågtrafik.

Nu skulle belöningar som rabatter eller direkta betalningar kunna ges för att använda energi när tillgången är hög.

”Kan göra ett riktigt kap”

Det betyder att ”konsumenter kan göra ett riktigt kap om de slår på tvättmaskinen när det är riktigt soligt”, säger Jess Ralston, energichef på den brittiska Energy & Climate Intelligence Unit (ECIU).

I dag har Europa inte tillräckliga möjligheter att lagra överskott av förnybar energi. Då får operatörerna betalt för att stänga av.

Tyskland, Frankrike och Nederländerna minskade tillsammans produktionen av förnybar energi med cirka 3,9 TWh under 2025, enligt marknadsanalytikerna Montel Energy.

Det var 21 procent mer än minskningen under 2024, enligt samma källa.

Solenergi och vindkraft bidrar alltmer till vår energi. Nu kan gratis el bli ett alternativ när vi inte kan lagra förnybart. Nu ska det testas. (Foto: Michael Sohn/AP-TT)

Fler solpaneler – än svårare beräkna

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Den växande populariteten för solpaneler i hemmet gör det ännu svårare att förutsäga efterfrågan, eftersom många hushåll nu är mindre beroende av elnätet soliga dagar.

Mängden solenergi i det brittiska elnätet har mer än fördubblats de senaste tio åren och uppgår nu till 22 gigawatt, motsvarande produktionen från 30 stora kolkraftverk.

När förnybar energi stängs av på grund av flaskhalsar måste den ersättas med konventionell energi som gas som elnätet kan hantera. Dessa kostnader filtreras slutligen ner i energiräkningarna.

Det kan därför vara mer fördelaktigt på alla fronter att betala hushåll, företag och tillverkare för att använda denna överskottsenergi i stället, avslutar Euronews.

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