Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv

Världens enklaste sätt att se världen.
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 10 okt. 2025Publicerad: 10 okt. 2025

Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv gör en ingress om att Perfect Weekend erbjuder tre sköna kryssningar i vinter.

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar.

Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar redan nu.

Från Barcelona till Valencia – utan att lyfta ett finger.

1. Klassisk Medelhavskryssning med MSC Orchestra

11–20 april 2026, från 25 995 kronor per person
Våren i Medelhavet är något alldeles extra. Det blommar i parkerna, uteserveringarna fylls av lokalbor och temperaturen ligger precis där man vill ha den – lagom för att både bada och promenera. MSC Orchestra avgår från Barcelona och stannar i Marseille, Livorno, Rom och Valencia innan hon återvänder till Katalonien. En svensk färdledare finns med hela vägen, och allt – från flyg och hotellnätter till helpension, dryckespaket och dricks – är redan ordnat.

I priset ingår:

Flyg t/r
Transfers
2 hotellnätter i Barcelona
Kryssning i vald hytt
Helpension ombord
Dryckespaket Easy
Underhållning & aktiviteter
Dricks
Stopp vid flera härliga destinationer
Svensk färdledare från Kryssningar.se

BOKA NU: Kryssning i Medelhavet med MSC Orchestra – färdledare

MSC Orchestra – lika mycket resort som fartyg.
2. Lyx i Medelhavet med Regent Seven Seas Cruises

17–26 april 2026, från 58 995 kronor per person
För dig som vill ha det bästa av allt. Regent är kryssningsvärldens svar på First Class – här ingår precis allt: flyg, gourmetmiddagar, premiumdrycker, utflykter i varje hamn, Wi-Fi, tvättservice och dricks. Du bor i svit, servicen är på Ritz-nivå och känslan ombord är mer yachting än massresa. Perfekt för den som vill uppleva Medelhavets klassiker utan att kompromissa med komforten.

I priset ingår:

Flyg t/r
Kryssning i vald svit
Helpension inkl specialrestauranger
Premiumdrycker
WiFi
Utflykter
Tvättservice
Underhållning
Dricks
Stopp vid flera härliga destinationer

BOKA NU: Exklusiv kryssning i Medelhavet – All Inclusive & utflykter ingår

Den ikoniska kryssningen från New York till Southampton

26 maj – 5 juni 2026

Från 26 995 kr per person
Är du redo för något storslaget och ikoniskt? Boka denna legendariska kryssning från New York till Southampton med ett av världens mest berömda fartyg, Queen Mary 2. Detta är inte bara en kryssning, det är en ikonisk passage där själva resan är målet.

Den här paketresan inleds med 3 nätter i hjärtat av New York. Promenera i Central Park och insup atmosfären i denna sevärdstäta stad. Gå på en musikal på Broadway, besök Frihetsgudinnan eller njut av den världsberömda shoppingen. När det sedan är dags att kliva ombord på fartyget är du redan fulladdad med intryck och redo för den totala avkopplingen som väntar till havs.

Ombord kan du vänta klassisk lyx, tidlös elegans och upplevelser som stannar i hjärtat långt efter att du återvänt hem. Cunard Line är rederiet där elegans möter äventyr. Boka nu för att säkra din plats till denna ikoniska resa.

BOKA NU: Den ikoniska kryssningen från New York till Southampton

I priset ingår:

Flyg till New York och hem från London
3 hotellnätter med frukost i New York
Kryssning i vald hyttkategori
Helpension ombord
Underhållning & shower
Aktiviteter & gym
Dricks till hytt- och serveringspersonal

Tre olika stilar – en gemensam nämnare: bekvämlighet, njutning och nya horisonter. Oavsett om du vill segla mellan tapasbarer i Spanien, dricka champagne i din privata svit eller snorkla i Karibien, fixar Kryssningar.se detaljerna. Du behöver bara välja destination och luta dig tillbaka.

Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny
KryssningKryssningsfartygresorSemster
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

