Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar.

Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar redan nu.

Från Barcelona till Valencia – utan att lyfta ett finger.

1. Klassisk Medelhavskryssning med MSC Orchestra

11–20 april 2026, från 25 995 kronor per person

Våren i Medelhavet är något alldeles extra. Det blommar i parkerna, uteserveringarna fylls av lokalbor och temperaturen ligger precis där man vill ha den – lagom för att både bada och promenera. MSC Orchestra avgår från Barcelona och stannar i Marseille, Livorno, Rom och Valencia innan hon återvänder till Katalonien. En svensk färdledare finns med hela vägen, och allt – från flyg och hotellnätter till helpension, dryckespaket och dricks – är redan ordnat.

I priset ingår:

Flyg t/r

Transfers

2 hotellnätter i Barcelona

Kryssning i vald hytt

Helpension ombord

Dryckespaket Easy

Underhållning & aktiviteter

Dricks

Stopp vid flera härliga destinationer

Svensk färdledare från Kryssningar.se