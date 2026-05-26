Glöm bilden av Monaco som en lekplats för unga Formel 1-förare, nyrika kryptomiljonärer och champagne på däck. Den senaste folkräkningen visar något annat: Europas kanske mest exklusiva adress blir äldre. Samtidigt växer befolkningen. Frågan är om framtidens lyx inte längre handlar om status – utan om att leva längre, bättre och snyggare.
Monaco blir äldre – nu tar longevity-generationen över Europas lyxigaste adress
Det finns platser som fungerar som förstoringsglas för framtiden. Monaco är en sådan plats.
När Monaco nyligen presenterade sin folkräkning för 2025 var det lätt att fastna vid de klassiska siffrorna: nästan 40 000 invånare på två kvadratkilometer, fortsatt befolkningstillväxt och fortsatt extrem internationell prägel.
Men den verkliga historien finns någon annanstans.
Monaco blir äldre.
Medelåldern har stigit från 44,8 år år 2000 till 47,2 år i dag. Gruppen mellan 65 och 75 år är nu den största ålderskategorin i furstendömet. Samtidigt är unga vuxna mellan 17 och 34 tydligt underrepresenterade.
Det låter kanske inte dramatiskt. Men i Monaco betyder demografi ofta ekonomi. Här bor människor som i högre grad än nästan någon annan plats i Europa har råd att köpa sig tid.
Från sportbil till hälsodata
Under många år har lyx varit enkel att förstå. Större yacht. Snabbare bil. Fler nätter på de rätta hotellen.
Nu håller något på att förändras. Den nya statussymbolen är inte längre att visa att du har lyckats – utan att du fortfarande ser ut att vara mitt i karriären när du fyllt 65.
Det märks i hela premiumvärlden. Allt fler exklusiva hotell bygger ut med medicinska spa, hälsoprogram, sömnlabb och biologisk återhämtning. Gäster frågar mindre efter champagnepaket och mer efter blodvärden, återhämtning och träningsupplägg.
Det är ingen slump att namn som Neko Health och Bryan Johnson blivit lika omtalade i vissa kretsar som tidigare generationers sportbilar.
Att investera i kroppen har blivit ett sätt att signalera framgång.
Den nya lyxen: fler bra år
Monaco har länge varit en plats dit människor flyttar när de redan har tjänat sina pengar. Nu verkar allt fler också flytta dit för att förvalta tiden. Det betyder inte att furstendömet håller på att bli ett pensionärsparadis. Tvärtom.
Den nya äldre generationen reser mer, tränar mer, konsumerar mer och arbetar längre än tidigare generationer. De vill ha hotell med gym som faktiskt används. Restauranger där det går att beställa både tryffelpasta och proteinrik lunch. Spa som känns mer klinik än gurkvatten.
På många sätt liknar det den utveckling vi redan ser i premiumsegmentet i Stockholm, London och längs Rivieran. Förr sålde man drömmen om evig semester. Nu säljer man drömmen om fler friska år.
Perfect Weekend Guide: Svenskarna som redan lever Monaco-drömmen
Monaco må vara en klassisk adress på Rivieran, men det betyder inte att furstendömet tappat sin dragningskraft. Tvärtom har platsen i decennier lockat svenska idrottsstjärnor, entreprenörer och internationella profiler som söker en bas nära Europa, med milt klimat, internationell puls och ett liv där arbete och privatliv ofta flyter ihop.
Ingemar Stenmark
En av de verkliga veteranerna i den svenska Monaco-historien. Under många år hade Ingemar Stenmark Monaco som bas och blev något av symbolen för den svenska idrottsexilen på Rivieran. Han flyttade dock senare tillbaka till Sverige efter 26 år i Monaco. Numera finns Stenmark i Vaxholm.
Victoria Silvstedt
Kanske den svensk som i dag är mest förknippad med Monaco utanför sportvärlden. Victoria Silvstedt har länge haft Monaco som hemvist och har själv beskrivit det som en plats där hon trivs och gärna bor mellan internationella uppdrag.
Pernilla Wiberg
Pernilla Wiberg tillhör de svenska idrottsprofiler som länge haft Monaco som bas. Enligt senare intervjuer flyttade hon dit 1994 och har bott där med familjen sedan dess, samtidigt som hon behållit starka band till Sverige.
Björn Borg
Björn Borg är närmast en del av den svenska Monaco-mytologin. Han var en av de tidiga svenska superstjärnorna som gjorde Monaco till hemadress, och hans flytt blev ett tidigt exempel på hur internationella idrottskarriärer ofta knöts till Rivieran. Numera bor han dock mest på Ibiza.
Armand Duplantis
Armand Duplantis representerar den nya generationen. I april rapporterade flera svenska medier att han lämnar Sverige och gör Monaco till ny bas, med hänvisning till klimat, träningsförutsättningar och närheten till tävlingar i Europa.
