Monaco blir äldre – nu tar longevity-generationen över Europas lyxigaste adress

Den nya lyxen: fler bra år

Monaco har länge varit en plats dit människor flyttar när de redan har tjänat sina pengar. Nu verkar allt fler också flytta dit för att förvalta tiden. Det betyder inte att furstendömet håller på att bli ett pensionärsparadis. Tvärtom.

Den nya äldre generationen reser mer, tränar mer, konsumerar mer och arbetar längre än tidigare generationer. De vill ha hotell med gym som faktiskt används. Restauranger där det går att beställa både tryffelpasta och proteinrik lunch. Spa som känns mer klinik än gurkvatten.

På många sätt liknar det den utveckling vi redan ser i premiumsegmentet i Stockholm, London och längs Rivieran. Förr sålde man drömmen om evig semester. Nu säljer man drömmen om fler friska år.

Perfect Weekend Guide: Svenskarna som redan lever Monaco-drömmen

ANNONS

Monaco må vara en klassisk adress på Rivieran, men det betyder inte att furstendömet tappat sin dragningskraft. Tvärtom har platsen i decennier lockat svenska idrottsstjärnor, entreprenörer och internationella profiler som söker en bas nära Europa, med milt klimat, internationell puls och ett liv där arbete och privatliv ofta flyter ihop.

Ingemar Stenmark

En av de verkliga veteranerna i den svenska Monaco-historien. Under många år hade Ingemar Stenmark Monaco som bas och blev något av symbolen för den svenska idrottsexilen på Rivieran. Han flyttade dock senare tillbaka till Sverige efter 26 år i Monaco. Numera finns Stenmark i Vaxholm.

Victoria Silvstedt tror på guld som en av sina fasta investeringar. Helst i Monaco. (Foto:

Jessica Gow/TT/Unsplash)

Victoria Silvstedt

Kanske den svensk som i dag är mest förknippad med Monaco utanför sportvärlden. Victoria Silvstedt har länge haft Monaco som hemvist och har själv beskrivit det som en plats där hon trivs och gärna bor mellan internationella uppdrag.

Pernilla Wiberg

Pernilla Wiberg tillhör de svenska idrottsprofiler som länge haft Monaco som bas. Enligt senare intervjuer flyttade hon dit 1994 och har bott där med familjen sedan dess, samtidigt som hon behållit starka band till Sverige.

Björn Borg

ANNONS

Björn Borg är närmast en del av den svenska Monaco-mytologin. Han var en av de tidiga svenska superstjärnorna som gjorde Monaco till hemadress, och hans flytt blev ett tidigt exempel på hur internationella idrottskarriärer ofta knöts till Rivieran. Numera bor han dock mest på Ibiza.

Armand Duplantis trivs i Monaco när han inte hoppar högst i världen. (Foto: TT)

Armand Duplantis

Armand Duplantis representerar den nya generationen. I april rapporterade flera svenska medier att han lämnar Sverige och gör Monaco till ny bas, med hänvisning till klimat, träningsförutsättningar och närheten till tävlingar i Europa.