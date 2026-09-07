Snart händer något ovanligt i Sverige: du får tillbaka en hel timme utan att behöva reklamera någonting. I slutet av oktober går vi över till vintertid – och som vanligt kommer halva landet att undra om klockan ska fram eller tillbaka. Här är svaret, datumet och minnesregeln som faktiskt fungerar.
Här är natten du får en timme gratis – då blir det vintertid 2026
Då ställer vi om klockan 2026
Natten till söndag den 25 oktober 2026 är det dags.
Klockan 03.00 ställs tillbaka till 02.00.
Det betyder i teorin en extra timmes sömn. I praktiken betyder det för småbarnsföräldrar snarare att barnen vaknar klockan 05.12 och tycker att dagen har börjat.
För resten av oss är det ändå årets trevligare tidsomställning.
I våras, söndagen den 29 mars, försvann en timme när Sverige gick över till sommartid. Nu får vi tillbaka den.
Forskare varnar för klockomställningen – den extra timmen lurar dig
När klockan ställs tillbaka i oktober jublar många över den “extra timmen” sömn. Men frågan är om den verkligen gör oss piggare. Natten mellan lördag och
Fram eller tillbaka? Så minns du
Detta borde en vuxen människa kunna efter några decennier på jorden. Ändå står vi där två gånger om året och stirrar på köksklockan som om vi försöker desarmera en bomb.
Den klassiska svenska minnesregeln fungerar fortfarande:
På våren ställer vi fram utemöblerna – och klockan. På hösten ställer vi tillbaka möblerna – och klockan.
Eller kör den engelska:
Spring forward, fall back.
Alltså fram på våren och tillbaka på hösten.
En tredje variant är ännu enklare: höstens tidsomställning är den bra. Du får en timme. Vårens är den dåliga. Staten konfiskerar den igen.
Vintertid heter egentligen normaltid
Det vi brukar kalla vintertid är egentligen normaltid.
Sommartiden är alltså avvikelsen.
I Sverige infördes sommartid första gången på försök redan 1916. Det blev ingen större succé. Protesterna var särskilt högljudda från landsbygden, där bland annat bönder ansåg att de nya tiderna ställde till det med arbetet.
Försöket försvann och Sverige levde utan sommartid i mer än 60 år.
Först 1980 infördes den igen. Sedan 1996 följer Sverige samma modell som resten av EU, med sommartid från sista söndagen i mars till sista söndagen i oktober.
Ställer vi om klockan för sista gång snart?
Den 26 oktober ställer vi om klockan igen – och precis som varje år börjar vi muttra. Varför ska vi fortsätta med detta evighetsprojekt när EU lovat att
Skulle vi inte sluta med det här?
Jo. Det har sagts ungefär lika många gånger som någon har sagt att Slussen snart är färdig.
Europaparlamentet röstade 2019 för att slopa de återkommande tidsomställningarna. Tanken var att varje medlemsland så småningom skulle kunna välja permanent normaltid eller permanent sommartid.
Men EU-länderna har inte lyckats enas om hur det ska gå till.
Frågan lever fortfarande och har åter hamnat på EU:s bord, men hösten 2026 gäller de gamla reglerna fortfarande. Sverige ställer alltså tillbaka klockan även i år.
Varför började vi med sommartid?
Grundidén är enkel: flytta en timmes dagsljus från morgonen till kvällen under den ljusa delen av året.
Därmed skulle människor kunna använda dagsljuset bättre och – åtminstone i teorin – spara energi.
I Sverige var ett annat viktigt argument när sommartiden återinfördes 1980 att ligga i takt med andra europeiska länder.
Om systemet faktiskt sparar särskilt mycket energi är betydligt mer omdiskuterat.
Och i Sverige, där solen under delar av sommaren verkar ha glömt att gå och lägga sig och under vintern knappt orkar upp, kan man förstå att nyttan ibland känns något akademisk.
Måste du själv ställa om klockan?
Förmodligen inte.
Mobiltelefoner, datorer, smartklockor och de flesta moderna uppkopplade apparater sköter tidsomställningen automatiskt.
Det är snarare mikrovågsugnen, bilen, köksklockan och den där digitala klockan på ugnen som kommer att avslöja hur teknikintresserad du egentligen är.
Annars kan du tryggt gå och lägga dig lördagen den 24 oktober.
När du vaknar på söndagen har du fått en hel timme gratis.
För en gångs skull utan medlemskap, app eller serviceavgift.
En timme försvinner – så påverkas din kropp
Våren smyger in över Sverige. Uteserveringarna dammas av, löpsedlarna blir ljusare och alla låtsas att de alltid gillat mars. Men mitt i allt detta kommer