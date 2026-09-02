Rött läppstift har överlevt Kleopatra, Marilyn Monroe och otaliga modetrender. Ändå kommer förr eller senare frågan: ser det fortfarande elegant ut – eller har den röda munnen börjat se daterad ut? Svaret är att problemet sällan är färgen. Det är hur du bär den.
Kan rött läppstift bli omodernt? Svaret är nästan provocerande enkelt
Rött läppstift är ungefär sminkvärldens motsvarighet till den vita skjortan och den lilla svarta klänningen. Det försvinner aldrig riktigt.
Människor har målat läpparna röda i tusentals år. Redan omkring 3500 före Kristus använde den mesopotamiska drottningen Puabi en blandning av bland annat krossade röda mineraler på läpparna.
Sedan dess har färgen hängt med, skriver NY Times.
Kleopatra bar rött. Elizabeth I gjorde det. Marilyn Monroe byggde nästan ett helt ansikte kring det.
I modern tid har Taylor Swift gjort den röda munnen till en del av sitt varumärke.
Det är med andra ord ganska svårt att hävda att färgen plötsligt skulle ha passerat bäst före-datum.
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Rött signalerar makt
Förklaringen är att rött läppstift aldrig enbart varit kosmetika.
Färgen har länge signalerat självsäkerhet, auktoritet och övertygelse. På jobbet kan ett matt rött läppstift fungera ungefär som en välskuren kavaj.
Det säger: jag har tänkt färdigt.
Den klassiska ”power shoulder” har helt enkelt en kosmetisk motsvarighet.
Och läppstiftet kostar betydligt mindre än en italiensk kostym.
Men ansiktet förändras
Däremot finns det en hake.
Det som fungerade perfekt när man var 30 behöver inte fungera identiskt när man är 50 eller 70.
Hudton förändras. Håret förändras. Tänder förändras. Garderoben förändras.
Och därmed kan också den perfekta nyansen behöva göra det.
Den viktigaste frågan är därför ganska enkel:
Hur känner du dig när du ser dig själv i spegeln?
Om svaret är att du fortfarande känner dig som dig själv finns det ingen anledning att ändra någonting.
Men om läppstiftet börjar kännas som en uniform man tar på sig av gammal vana kan det vara dags att justera.
Inte pensionera.
Byt nyans – inte identitet
En klassiskt knallröd färg kan exempelvis bytas mot vinrött, rubin eller en mer transparent röd ton.
Det kan räcka.
Blåaktigt röda nyanser kan dessutom vara mer smickrande när tänderna blivit något gulare med åren. Orangebaserade röda toner riskerar däremot att förstärka det gula.
Ett annat enkelt knep är mindre färg.
Ett tunt lager läppstift i stället för flera ger en mjukare effekt. Ett färgat läppbalsam kan ge samma signal utan att resultatet känns lika dramatiskt.
Man kan också lägga ett vanligt läppbalsam eller lite vaselin under läppstiftet för att tona ned färgen.
Trenderna är problemet – inte det röda
Modeindustrin älskar förstås att förklara saker döda.
Smala jeans är döda. Sedan lever de igen.
Ballerinaskor är döda. Sedan är de plötsligt överallt.
Rött läppstift har däremot en märklig förmåga att stå kvar medan resten av garderoben åker berg- och dalbana genom decennierna.
Gamla fotografier på kvinnor med sparsam makeup och en tydligt röd mun kan fortfarande se förvånansvärt moderna ut.
Det säger förmodligen mer än tusen trendrapporter.
Så nej.
Rött läppstift blir knappast omodernt.
Men exakt samma röda läppstift, applicerat på exakt samma sätt i 30 år, kan möjligen behöva lite hjälp på traven.
Det är en betydligt mindre dramatisk kris.
Fyndet: Läppstift med 4 000 år lång hållbarhet
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