Forskare varnar för klockomställningen – den extra timmen lurar dig

Natten mellan lördag och söndag ska du ställa tillbaka klockan en timme. Det innebär att du får sova en timme längre på morgonen.

Att tidsomställningen skapar förvirring i svenska hem är ingen nyhet – det har Dagens PS tidigare skrivit om.

Men bakom vardagskaoset finns också en biologisk verklighet. Forskare varnar nu för att höstens tidsomställning påverkar vår hälsa mer än vi tror.

Den extra timmen som ställer till det

Till skillnad från vårens tidsförskjutning, när vi förlorar en timme, ses övergången till vintertid ofta som en välkommen paus.

Men helt oskyldig är den inte, menar forskarna.

Förklaringen ligger i den cirkadiska rytmen – kroppens inbyggda dygnsklocka som styr sömn, hormoner och humör.

“Det finns en cirkadisk klocka i varje cell i kroppen, men också en huvudklocka: en grupp nervceller i hjärnan som automatiskt följer ljus, gryning och skymning via signaler från ögonen”, säger Timo Partonen, docent i psykiatri vid Helsingfors universitet, till Euronews.

När den rytmen störs – även med bara en timme – kan sömnen kännas mindre återhämtande och humöret påverkas.

ANNONS