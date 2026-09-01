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Världens privatdetektiver samlas på konferens – nu jagar de AI i stället för otrogna makar

Cannes fylls av privatdetektiver. För en gångs skull är det de som hoppas att ingen följer efter dem. Foto: Canva

Cannes är van vid filmstjärnor, miljardärer och människor som helst inte vill bli fotograferade. Den här veckan blir det värre. Över 250 privatdetektiver samlas på Rivieran för att diskutera ett yrke där otrohet fått ge plats åt AI-bedrägerier, digitala spår och företagshemligheter.

Det borde vara världens enklaste konferens att hitta deltagarna på.

Från den 1 till 6 september samlas privatdetektiver från hela världen på Hôtel Le Gray d’Albion i Cannes när World Association of Detectives håller sin 101:a årliga konferens. Organisationen uppger att den i dag har närmare 1 000 medlemmar i över 80 länder.

Ämnet är betydligt modernare än trenchcoat, lösmustasch och en kamera med teleobjektiv.

Det handlar om AI.

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AI ger detektiverna mer jobb

Precis som bedragare kan använda generativ AI för att skapa falska dokument, bilder, röster och identiteter kan utredare använda samma teknik för att gå igenom enorma informationsmängder och hitta samband som tidigare krävde dagar av manuellt arbete.

Det är en märklig kapprustning.

AI skapar bättre bedragare. Sedan används AI för att fånga dem.

Den franske privatdetektiven Éric Axelson, som arbetar med bland annat försäkringsutredningar, beskriver hur förfalskningar blivit betydligt svårare att upptäcka. Samtidigt kan samma teknik hjälpa detektiver att jämföra data och analysera bilder.

Där någonstans befinner sig privatdetektiven 2026.

Mindre Humphrey Bogart. Mer Excel med AI.

Otroheten tappar mark

Den klassiska kunden finns fortfarande kvar: en misstänksam make eller maka som vill veta vem partnern egentligen äter middag med när kalendern säger ”kundmöte”.

Men enligt de franska detektiverna har otrohetsfallen blivit mindre viktiga.

I stället växer företagsutredningar, försäkringsbedrägerier, bakgrundskontroller, försvunna personer, arvstvister och digitala undersökningar.

Privatdetektiven har alltså gått samma väg som resten av arbetslivet.

Från kärleksdrama till compliance.

Förr räckte trenchcoat och kamera. Nu behöver privatdetektiven även lösenord, AI och helst obegränsad surf.

I Sverige kan nästan vem som helst kalla sig detektiv

Här blir historien extra intressant för svenska läsare.

I Frankrike är privatdetektiver reglerade och måste uppfylla särskilda myndighetskrav. I USA kan vissa utredare ha tillgång till databaser som europeiska kollegor bara kan drömma om.

I Sverige finns däremot inget särskilt licenskrav för att använda titeln privatdetektiv. Du kan i princip skriva det på visitkortet i morgon.

Det betyder förstås inte att du får bete dig som Gene Hackman i The Conversation.

Brottsbalken, GDPR, regler om fotografering, ofredande och kamerabevakning sätter tydliga gränser. Och om verksamheten faktiskt innebär sådan person- eller objektbevakning som omfattas av lagen om bevakningsföretag krävs auktorisation från länsstyrelsen.

Den klassiska förstoringsglaset har fått konkurrens av mobilen. Sherlock Holmes hade behövt en rejäl laddare.

Cannes kan bli intressant

Det verkligt spännande på konferensen är därför inte hur man följer någon diskret genom en hotellobby.

Det är vad som händer när världens privatdetektiver börjar kombinera öppna register, sociala medier, ansikts- och bildanalys och AI.

Tekniskt kan de veta allt mer.

Juridiskt får de inte nödvändigtvis använda det.

Och just den konflikten kan bli privatdetektivens stora fråga de kommande åren.

Sherlock Holmes behövde ett förstoringsglas.

2026 behöver han jurist, AI-abonnemang och väldigt god koll på GDPR.

Jag kan bevaka konferensen efter nya historier om AI, otrohet och övervakning.

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Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

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