Världens privatdetektiver samlas på konferens – nu jagar de AI i stället för otrogna makar

Otroheten tappar mark

Den klassiska kunden finns fortfarande kvar: en misstänksam make eller maka som vill veta vem partnern egentligen äter middag med när kalendern säger ”kundmöte”.

Men enligt de franska detektiverna har otrohetsfallen blivit mindre viktiga.

I stället växer företagsutredningar, försäkringsbedrägerier, bakgrundskontroller, försvunna personer, arvstvister och digitala undersökningar.

Privatdetektiven har alltså gått samma väg som resten av arbetslivet.

Från kärleksdrama till compliance.

Förr räckte trenchcoat och kamera. Nu behöver privatdetektiven även lösenord, AI och helst obegränsad surf.

I Sverige kan nästan vem som helst kalla sig detektiv

ANNONS

Här blir historien extra intressant för svenska läsare.

I Frankrike är privatdetektiver reglerade och måste uppfylla särskilda myndighetskrav. I USA kan vissa utredare ha tillgång till databaser som europeiska kollegor bara kan drömma om.

I Sverige finns däremot inget särskilt licenskrav för att använda titeln privatdetektiv. Du kan i princip skriva det på visitkortet i morgon.

Det betyder förstås inte att du får bete dig som Gene Hackman i The Conversation.

Brottsbalken, GDPR, regler om fotografering, ofredande och kamerabevakning sätter tydliga gränser. Och om verksamheten faktiskt innebär sådan person- eller objektbevakning som omfattas av lagen om bevakningsföretag krävs auktorisation från länsstyrelsen.

Den klassiska förstoringsglaset har fått konkurrens av mobilen. Sherlock Holmes hade behövt en rejäl laddare.

Cannes kan bli intressant

Det verkligt spännande på konferensen är därför inte hur man följer någon diskret genom en hotellobby.

Det är vad som händer när världens privatdetektiver börjar kombinera öppna register, sociala medier, ansikts- och bildanalys och AI.

ANNONS

Tekniskt kan de veta allt mer.

Juridiskt får de inte nödvändigtvis använda det.

Och just den konflikten kan bli privatdetektivens stora fråga de kommande åren.

Sherlock Holmes behövde ett förstoringsglas.

2026 behöver han jurist, AI-abonnemang och väldigt god koll på GDPR.

Jag kan bevaka konferensen efter nya historier om AI, otrohet och övervakning.