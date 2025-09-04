Är detta sista gången vi ställer om klockan

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Vad händer i Sverige

Transportstyrelsen har förklarat att Sverige inte kan gå sin egen väg. Skulle vi införa permanent sommartid samtidigt som Danmark och Finland väljer vintertid skulle Öresundsbron förvandlas till en tidsresa. För tågen till Köpenhamn vore det en mardröm – och SJ och Öresundstågen har redan nog med förseningar.

Forskningen är splittrad

Förespråkarna för permanent sommartid lockas av ljusare kvällar, fler uteserveringstimmar och färre gråtande småbarn i vinteroveraller klockan fyra på eftermiddagen. Motståndarna pekar på mörkare morgnar, ökade risker för olyckor och sömnproblem. Enligt amerikanska studier ökar både hjärtinfarkter och trafikolyckor direkt efter tidsomställningen.

Så här glad blir ingen över tidsomställningen. (Foto: Pixabay)

Svenskarnas favoritämne: Klockan

Trots att frågan är teknisk har den blivit folklig. Inget väcker lika mycket känslor som när vi ska “ställa fram utemöblerna” på våren eller “ställa tillbaka grillen” på hösten. På sociala medier blandas vetenskapliga argument med uppgivna suckar: varför ska vi egentligen hålla på att mixtra med dygnet som om vi vore jetlaggade utan att ha rest någonstans.

Småbarnsföräldrarna applåderar aldrig tidsomställningen. (Foto: Pixabay)

Är slutet nära

I Kanada kan det alltså vara sista gången man ställer om klockan. I Sverige ser det ut som vi får vänta. Men varje gång frågan dyker upp fylls debattsidorna av inlägg från både forskare och folk som bara vill veta när man egentligen ska dra ur sladden till mikron.

Perfect Weekend Guide: Sommartid vs vintertid

– Sommartid: Infördes i Sverige 1980 för att spara energi och ge ljusare kvällar.

– Vintertid: Det som egentligen är normaltid.

– EU: Har lovat slopa tidsomställningen men fastnat i politiskt käbbel.

– Sverige: Väntar på besked från Bryssel. Under tiden fortsätter vi ställa om klockan två gånger om året.

Källa: Insagua, EU-kommissionen, Transportstyrelsen, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

