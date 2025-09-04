JUST NU:

Rysk bensinkris efter Ukrainas attacker

Är detta sista gången vi ställer om klockan

När klockan blir tre men känns som fyra – svenskarnas eviga huvudräkning. (Foto: Pixabay)
Uppdaterad: 04 sep. 2025Publicerad: 04 sep. 2025

Den 2 november ställer vi om klockan igen – och precis som varje år börjar vi muttra. Varför ska vi fortsätta med detta evighetsprojekt när EU lovat att skrota tidsomställningen. Samtidigt har Kanada redan tagit första steget och kan vara klara med klockkaoset innan vi ens hunnit enas om huruvida vi vill ha ljusare morgnar eller längre sommarkvällar.

EU:s eviga tidsdebatt om klockan

Redan 2019 klubbade Europaparlamentet förslaget att slopa sommartid och låta varje medlemsland välja permanent tid. Men sedan dess har frågan fastnat i ministerrådet. Ingen vill vara först med att bestämma om vi ska leva i evig sommartid eller evig vintertid. Sverige har duckat och låtit frågan rinna ut i sanden.

Det enda som är svårare än att förstå pensionssystemet är att komma ihåg när vi ska ställa fram eller tillbaka klockan. (Foto: Pixabay)
Transportstyrelsen har förklarat att Sverige inte kan gå sin egen väg. Skulle vi införa permanent sommartid samtidigt som Danmark och Finland väljer vintertid skulle Öresundsbron förvandlas till en tidsresa. För tågen till Köpenhamn vore det en mardröm – och SJ och Öresundstågen har redan nog med förseningar.

Forskningen är splittrad

Förespråkarna för permanent sommartid lockas av ljusare kvällar, fler uteserveringstimmar och färre gråtande småbarn i vinteroveraller klockan fyra på eftermiddagen. Motståndarna pekar på mörkare morgnar, ökade risker för olyckor och sömnproblem. Enligt amerikanska studier ökar både hjärtinfarkter och trafikolyckor direkt efter tidsomställningen.

Läs även: FN-rapporten: Tillit slår både pengar och trygghet i lyckoligan

Så här glad blir ingen över tidsomställningen. (Foto: Pixabay)
Svenskarnas favoritämne: Klockan

Trots att frågan är teknisk har den blivit folklig. Inget väcker lika mycket känslor som när vi ska “ställa fram utemöblerna” på våren eller “ställa tillbaka grillen” på hösten. På sociala medier blandas vetenskapliga argument med uppgivna suckar: varför ska vi egentligen hålla på att mixtra med dygnet som om vi vore jetlaggade utan att ha rest någonstans.

Småbarnsföräldrarna applåderar aldrig tidsomställningen. (Foto: Pixabay)

Är slutet nära

I Kanada kan det alltså vara sista gången man ställer om klockan. I Sverige ser det ut som vi får vänta. Men varje gång frågan dyker upp fylls debattsidorna av inlägg från både forskare och folk som bara vill veta när man egentligen ska dra ur sladden till mikron.

Perfect Weekend Guide: Sommartid vs vintertid

– Sommartid: Infördes i Sverige 1980 för att spara energi och ge ljusare kvällar.
– Vintertid: Det som egentligen är normaltid.
– EU: Har lovat slopa tidsomställningen men fastnat i politiskt käbbel.
– Sverige: Väntar på besked från Bryssel. Under tiden fortsätter vi ställa om klockan två gånger om året.

Källa: Insagua, EU-kommissionen, Transportstyrelsen, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Läs även: Begagnade klockor rusar – trots fortsatt prisras

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

