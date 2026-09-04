Det fanns en tid när den dyraste iPhonen var det självklara valet för den som ville ha marknadens bästa mobil. Den tiden är över. Apple gör fortfarande fantastiska telefoner – problemet är att konkurrenterna numera ofta gör mer fantastiska telefoner för mindre pengar.
Nej, din svindyra iPhone är inte längre bäst
Det finns få saker som är så personliga som en mobiltelefon. Möjligen ens barn, men bara möjligen.
Vi har våra bilder där, våra meddelanden, våra bankkort, våra hemligheter och en fullständig dokumentation av varje misslyckat försök att fotografera månen.
För många svenskar betyder mobil dessutom iPhone.
Apple har lyckats med något få företag ens kan drömma om: att göra ett stycke konsumentelektronik till en identitet.
Men nu börjar en lite besvärande fråga dyka upp:
Är iPhone verkligen fortfarande bäst?
Svaret är allt oftare nej.
Kameran är inte längre kung
Den norska tekniksajten Tek har jämfört Apples toppmodeller med flaggskepp från bland andra Google och Xiaomi.
Resultatet är inte särskilt muntert för den som precis tömt semesterkontot på en iPhone Pro Max.
På flera områden – inte minst kameran – finns det Androidtelefoner som presterar bättre.
Det betyder förstås inte att iPhone har en dålig kamera. Tvärtom.
Problemet uppstår när mobilen kostar som en hygglig begagnad Vespa och fortfarande inte är bäst.
Apple har länge kunnat ta rejält betalt eftersom kunden fått känslan av att köpa marknadens främsta telefon.
Nu köper man snarare trygghet.
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Apples gyllene fängelse
Och tryggheten ska inte underskattas.
Har du redan Mac, AirPods, Apple Watch, iCloud och kanske ett halvt familjeliv lagrat i Apples system fungerar allt föredömligt tillsammans.
Det är Apples verkliga superkraft.
Men muren runt trädgården har blivit lägre.
Google och Samsung har byggt egna ekosystem. Google Wallet gör mycket av det Apple Wallet gör. Bildlagring fungerar överallt. Magnetisk laddning finns hos konkurrenterna. Filöverföring mellan olika system har blivit enklare.
Till och med Apples tidigare försprång inom artificiell intelligens – eller snarare förväntningarna på det – har blivit ett problem.
Apple Intelligence har haft en betydligt skakigare start än Apple säkert tänkt sig.
När Apple dessutom använder Googles Gemini som en viktig del av sin kommande AI-satsning blir det svårt att hävda att Cupertino leder tåget.
De sitter fortfarande i första klass.
Men loket dras ibland av Google.
När hände något riktigt stort senast?
Det är kanske den mest besvärande frågan.
iPhone X från 2017 förändrade verkligen telefonen. Hemknappen försvann. Face ID kom. Designen tog ett rejält kliv.
Sedan dess har utvecklingen varit betydligt försiktigare.
Lite bättre kamera.
Lite bättre chip.
Lite bättre batteri.
Och naturligtvis en ny färg som Apple presenterar som om man just hittat en ny kontinent.
Samtidigt har priserna fortsatt uppåt.
Tek skriver att kommande iPhone 18 Pro väntas kunna starta kring 21 000 norska kronor. Exakt svensk prissättning återstår förstås att se, men riktningen är tydlig.
Det här är inte längre en telefon man spontanköper på lunchen.
Ändå kommer vi köpa den
Och här blir historien mänsklig.
För Apple säljer inte längre bara den bästa tekniken.
Apple säljer vanan.
Din fru har iPhone. Barnen har iPhone. Familjechatten finns där. Bilderna finns där. AirPods hoppar snällt mellan enheterna.
Att byta till Android känns ungefär som att byta bank, tandläkare och fotbollslag samma vecka.
Så ja.
iPhone är fortfarande en av världens bästa mobiler.
Den är bara inte självklart bäst längre.
Och kanske är Apples största innovation just nu att få miljoner människor att betala allt mer för att slippa upptäcka det.
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