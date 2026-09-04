Nej, din svindyra iPhone är inte längre bäst

Apples gyllene fängelse

Och tryggheten ska inte underskattas.

Har du redan Mac, AirPods, Apple Watch, iCloud och kanske ett halvt familjeliv lagrat i Apples system fungerar allt föredömligt tillsammans.

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Det är Apples verkliga superkraft.

Men muren runt trädgården har blivit lägre.

Google och Samsung har byggt egna ekosystem. Google Wallet gör mycket av det Apple Wallet gör. Bildlagring fungerar överallt. Magnetisk laddning finns hos konkurrenterna. Filöverföring mellan olika system har blivit enklare.

Till och med Apples tidigare försprång inom artificiell intelligens – eller snarare förväntningarna på det – har blivit ett problem.

Apple Intelligence har haft en betydligt skakigare start än Apple säkert tänkt sig.

När Apple dessutom använder Googles Gemini som en viktig del av sin kommande AI-satsning blir det svårt att hävda att Cupertino leder tåget.

De sitter fortfarande i första klass.

Men loket dras ibland av Google.

Apple behöver inte uppfinna framtiden varje år. Det räcker tydligen att flytta en knapp och höja priset.(Foto: Pexels)

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När hände något riktigt stort senast?

Det är kanske den mest besvärande frågan.

iPhone X från 2017 förändrade verkligen telefonen. Hemknappen försvann. Face ID kom. Designen tog ett rejält kliv.

Sedan dess har utvecklingen varit betydligt försiktigare.

Lite bättre kamera.

Lite bättre chip.

Lite bättre batteri.

Och naturligtvis en ny färg som Apple presenterar som om man just hittat en ny kontinent.

Samtidigt har priserna fortsatt uppåt.

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Tek skriver att kommande iPhone 18 Pro väntas kunna starta kring 21 000 norska kronor. Exakt svensk prissättning återstår förstås att se, men riktningen är tydlig.

Det här är inte längre en telefon man spontanköper på lunchen.

Ändå kommer vi köpa den

Och här blir historien mänsklig.

För Apple säljer inte längre bara den bästa tekniken.

Apple säljer vanan.

Din fru har iPhone. Barnen har iPhone. Familjechatten finns där. Bilderna finns där. AirPods hoppar snällt mellan enheterna.

Att byta till Android känns ungefär som att byta bank, tandläkare och fotbollslag samma vecka.

Så ja.

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iPhone är fortfarande en av världens bästa mobiler.

Den är bara inte självklart bäst längre.

Och kanske är Apples största innovation just nu att få miljoner människor att betala allt mer för att slippa upptäcka det.