Glöm höga vindkraftverk – här en zeppelinare som fångar vinden

Zeppelinaren bär turbinerna i vindkraftverket

S4000 är fylld med helium och fungerar som en enorm flygande plattform.

Farkosten bär med sig lätta vindturbiner som producerar elektricitet medan hela konstruktionen hålls på plats från marken med kablar.

Samma kablar används för att föra elektriciteten tillbaka ner.

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Tekniken brukar beskrivas som luftburen vindkraft och har diskuterats och testats i olika former under lång tid.

Det nya är storleken och höjden.

Bakom projektet står Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology tillsammans med Tsinghuauniversitetet och den kinesiska vetenskapsakademin.

Började på 1 500 meter

Kineserna har utvecklat systemen steg för steg.

Föregångaren S1500 testades i september 2025 och är byggd för ungefär 1 500 meters höjd.

Den farkosten är cirka 60 meter lång och 40 meter hög och utrustad med tolv vindturbiner på vardera 100 kilowatt.

I januari 2026 nådde nästa modell, S2000, 2 000 meters höjd.

Bara sju månader senare skickades S4000 upp till det dubbla.

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Utvecklingstakten är med andra ord inte direkt svensk tillståndsprocess.

Vindkraftverk kan slippa enorma torn

Om tekniken fungerar kommersiellt kan den förändra hur vindkraft byggs.

Vanliga vindkraftverk kräver stora fundament, enorma mängder stål och betong samt allt högre torn för att nå bra vindförhållanden.

Till havs blir konstruktionerna ännu större och dyrare.

Flygande vindkraftverk skulle i teorin kunna nå mycket bättre vindar utan samma behov av gigantiska permanenta konstruktioner.

De skulle också kunna användas på platser där det är svårt eller dyrt att bygga traditionella vindkraftverk.

Men frågetecknen är fortfarande många.

En Boeing 747 i ett snöre

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Att hålla en 70 meter lång heliumfylld kraftstation flera kilometer ovanför marken är inte direkt samma sak som att hissa upp en drake på stranden.

Flygsäkerhet blir en uppenbar fråga.

Detsamma gäller åska, stormar, isbildning, kabelbrott, underhåll och vad som händer om hela farkosten måste tas ner snabbt.

Helium är dessutom dyrt och en begränsad resurs.

Det återstår också att visa om systemen kan producera el till ett pris som kan konkurrera med dagens snabbt växande sol- och vindkraft.

Men testet på 4 000 meters höjd visar åtminstone att tekniken har lämnat powerpointstadiet.

I mer än hundra år har energibranschen byggt vindkraftverk högre och högre för att komma åt bättre vind.

Kina provar nu en enklare tanke.

Strunta i tornet.

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Skicka upp hela kraftverket i himlen.