Vindkraftverk brukar betyda höga torn, enorma rotorblad och stora mängder stål och betong. Kina testar nu en helt annan väg: gigantiska heliumfyllda farkoster som flyger flera kilometer ovanför marken och fångar de starkare vindarna där uppe. Den senaste modellen är stor som ett Boeing 747 och har redan producerat el på 4 000 meters höjd.
Glöm höga vindkraftverk – här en zeppelinare som fångar vinden
Det ser mer ut som en zeppelinare än ett kraftverk.
Men den väldiga luftfarkosten S4000 är byggd för att göra precis samma sak som ett vanligt vindkraftverk: omvandla vind till elektricitet.
Skillnaden är att kineserna försöker göra sig av med själva tornet.
I augusti 2026 genomfördes ett fullskaligt test där S4000 steg till 4 000 meters höjd och samtidigt producerade elektricitet. Systemet uppges vara det första flygande vindkraftverket av sitt slag som lyckats nå den höjden under elproduktion.
Och det är ingen liten försöksballong.
S4000 uppges vara ungefär lika lång som ett Boeing 747, alltså omkring 70 meter.
EU:s elproduktion allt grönare – Vindkraft leder utvecklingen
Förnybar energi fortsätter att ta allt större plats i EU:s elproduktion. Under första kvartalet 2026 stod förnybara källor för 45,5 procent av unionens
Där uppe blåser det bättre
Idén bakom tekniken är egentligen ganska självklar.
Ju högre upp man kommer, desto mindre påverkas vinden av träd, hus, kullar och annan terräng. Vindarna blir ofta både starkare och jämnare.
Det är attraktivt när man vill producera elektricitet.
Effekten som går att få ur vinden ökar kraftigt när vindhastigheten stiger. I teorin ökar vindens tillgängliga effekt med vindhastigheten i kubik.
Det betyder att en relativt liten ökning av vindhastigheten kan ge betydligt mer energi.
Problemet har hittills varit hur man ska komma åt vindarna flera kilometer ovanför marken utan att bygga ett torn som får Turning Torso att se ut som en flaggstång.
Kinas svar är: bygg inget torn alls.
Zeppelinaren bär turbinerna i vindkraftverket
S4000 är fylld med helium och fungerar som en enorm flygande plattform.
Farkosten bär med sig lätta vindturbiner som producerar elektricitet medan hela konstruktionen hålls på plats från marken med kablar.
Samma kablar används för att föra elektriciteten tillbaka ner.
Tekniken brukar beskrivas som luftburen vindkraft och har diskuterats och testats i olika former under lång tid.
Det nya är storleken och höjden.
Bakom projektet står Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology tillsammans med Tsinghuauniversitetet och den kinesiska vetenskapsakademin.
Började på 1 500 meter
Kineserna har utvecklat systemen steg för steg.
Föregångaren S1500 testades i september 2025 och är byggd för ungefär 1 500 meters höjd.
Den farkosten är cirka 60 meter lång och 40 meter hög och utrustad med tolv vindturbiner på vardera 100 kilowatt.
I januari 2026 nådde nästa modell, S2000, 2 000 meters höjd.
Bara sju månader senare skickades S4000 upp till det dubbla.
Utvecklingstakten är med andra ord inte direkt svensk tillståndsprocess.
Vindkraftverk kan slippa enorma torn
Om tekniken fungerar kommersiellt kan den förändra hur vindkraft byggs.
Vanliga vindkraftverk kräver stora fundament, enorma mängder stål och betong samt allt högre torn för att nå bra vindförhållanden.
Till havs blir konstruktionerna ännu större och dyrare.
Flygande vindkraftverk skulle i teorin kunna nå mycket bättre vindar utan samma behov av gigantiska permanenta konstruktioner.
De skulle också kunna användas på platser där det är svårt eller dyrt att bygga traditionella vindkraftverk.
Men frågetecknen är fortfarande många.
En Boeing 747 i ett snöre
Att hålla en 70 meter lång heliumfylld kraftstation flera kilometer ovanför marken är inte direkt samma sak som att hissa upp en drake på stranden.
Flygsäkerhet blir en uppenbar fråga.
Detsamma gäller åska, stormar, isbildning, kabelbrott, underhåll och vad som händer om hela farkosten måste tas ner snabbt.
Helium är dessutom dyrt och en begränsad resurs.
Det återstår också att visa om systemen kan producera el till ett pris som kan konkurrera med dagens snabbt växande sol- och vindkraft.
Men testet på 4 000 meters höjd visar åtminstone att tekniken har lämnat powerpointstadiet.
I mer än hundra år har energibranschen byggt vindkraftverk högre och högre för att komma åt bättre vind.
Kina provar nu en enklare tanke.
Strunta i tornet.
Skicka upp hela kraftverket i himlen.
Ny studie: Vindkraft inget problem för sjöfåglar
Sjöfåglar håller sig undan. Inga fågelkollisioner upptäcktes på 19 månader när Vattenfall övervakade sin havsbaserade vindkraft i Aberdeen. Vår ständigt