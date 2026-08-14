Flugorna hör sommaren till. Tyvärr verkar de också anse att ditt kök hör till dem. Men innan du börjar jaga dem med flugsmällan finns ett betydligt enklare knep – och det kräver bara tre saker som sannolikt redan finns hemma.
Glöm flugsmällan – här är tricket som fångar flugorna
När sensommaren är varm räcker det med ett öppet fönster, några mogna bananer eller en soppåse som borde ha gått ut i går.
Sedan börjar det surra.
Men enligt tyska Ruhr24 finns ett gammalt husmorsknep som kan göra jobbet utan vare sig insektsspray eller avancerade fällor.
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Alla har gjort det. Det blir 30 grader hemma, man drar i gång fläkten på högsta hastighet och tänker att nu ska lägenheten bli sval. Tyvärr har fysiken
Tre saker räcker
Du behöver tidningspapper, honung och ett snöre.
Klipp tidningspapperet i smala remsor. Samla några av dem i en bunt och knyt ihop dem med snöret. Stryk sedan ett tunt lager honung på papperet och häng upp konstruktionen där flugorna brukar samlas.
Principen är närmast löjligt enkel.
Flugorna lockas av det söta, landar på honungen – och fastnar.
Det är ungefär samma idé som klassiskt flugpapper, fast tillverkat hemma för några ören.
Flugorna är inte bara irriterande
Det finns också en anledning att vilja bli av med dem som är bättre än att deras surrande kan driva en människa till vansinne.
Husflugor rör sig mellan sopor, avfall, ruttnande organiskt material och våra livsmedel. På vägen kan mikroorganismer följa med på kroppen och benen och hamna på mat och köksytor.
Dessutom är flugan effektiv på att göra fler flugor.
En hona kan lägga omkring 100–150 ägg åt gången och upprepa proceduren flera gånger under sitt liv. Under rätt förhållanden kan därför några få flugor snabbt bli betydligt fler.
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Gör köket mindre attraktivt
Fällan löser dock bara halva problemet. Det bästa är fortfarande att se till att flugorna inte har någon anledning att flytta in från början.
Låt inte matrester stå framme, töm soporna ofta och håll särskilt koll på övermogen frukt. Under varma dagar kan även kompost och återvinning snabbt bli en liten semesteranläggning för flugor.
Finmaskiga insektsnät för fönster och dörrar är samtidigt betydligt effektivare än de flesta doftknep.
Lavendel, basilika och eukalyptus brukar nämnas som växter och dofter som flugor ogillar, men se dem snarare som komplement än som någon biologisk Berlinmur.
Honung i stället för flugsmälla
Har flugorna redan tagit sig in är alltså tidningspapperet och honungen värt ett försök.
Det kostar nästan ingenting, tar ett par minuter att göra och kräver framför allt inte att du springer omkring i köket med en flugsmälla som om du tränade inför Wimbledon.
Ibland är den enklaste tekniken fortfarande den bästa.
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