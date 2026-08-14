Glöm flugsmällan – här är tricket som fångar flugorna

Flugorna är inte bara irriterande

Det finns också en anledning att vilja bli av med dem som är bättre än att deras surrande kan driva en människa till vansinne.

Husflugor rör sig mellan sopor, avfall, ruttnande organiskt material och våra livsmedel. På vägen kan mikroorganismer följa med på kroppen och benen och hamna på mat och köksytor.

Dessutom är flugan effektiv på att göra fler flugor.

En hona kan lägga omkring 100–150 ägg åt gången och upprepa proceduren flera gånger under sitt liv. Under rätt förhållanden kan därför några få flugor snabbt bli betydligt fler.

Gör köket mindre attraktivt

Fällan löser dock bara halva problemet. Det bästa är fortfarande att se till att flugorna inte har någon anledning att flytta in från början.

Låt inte matrester stå framme, töm soporna ofta och håll särskilt koll på övermogen frukt. Under varma dagar kan även kompost och återvinning snabbt bli en liten semesteranläggning för flugor.

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Finmaskiga insektsnät för fönster och dörrar är samtidigt betydligt effektivare än de flesta doftknep.

Lavendel, basilika och eukalyptus brukar nämnas som växter och dofter som flugor ogillar, men se dem snarare som komplement än som någon biologisk Berlinmur.

Det bästa försvaret är fortfarande ett rent kök, tömda sopor och frukt som inte hunnit bli övermogen. Foto: Canva

Honung i stället för flugsmälla

Har flugorna redan tagit sig in är alltså tidningspapperet och honungen värt ett försök.

Det kostar nästan ingenting, tar ett par minuter att göra och kräver framför allt inte att du springer omkring i köket med en flugsmälla som om du tränade inför Wimbledon.

Ibland är den enklaste tekniken fortfarande den bästa.