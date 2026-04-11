Stefano Gabbana lämnar ordförandeposten i Dolce & Gabbana. Avgången sker mitt i en skuldrefinansiering på 450 miljoner euro och väcker frågor om vem som köper hans 40-procentiga ägarandel.
Inget mer "Gabbana" i Dolce & Gabbana – medgrundaren lämnar
Stefano Gabbana, 63, har lämnat sin post som ordförande i det modeimperium han grundade 1985 tillsammans med Domenico Dolce. Avgången trädde i kraft den 1 januari 2026, beslutad redan i december 2025, men offentliggjordes först nu via en italiensk bolagsregistrering.
Det är en tyst förändring som säger mer om bolagets nuläge än vad ledningen väljer att kommunicera.
En familj tar kommandot
Alfonso Dolce, Domenico Dolces bror och bolagets vd, utsågs till ny ordförande och makten konsolideras därmed inom Dolce-familjen.
Gabbana behåller sitt kreativa uppdrag. Han syntes senast på catwalken i februari, när han och Domenico Dolce bugade tillsammans med sin mångåriga musa Madonna som gäst på första parkett under Milan Fashion Week.
Bolagets officiella kommunikation säger att avgången inte påverkar det kreativa arbetet. Den formuleringen är välbekant och bör läsas med viss försiktighet.
Anledningen till beslutet
Som en del av en bredare refinansieringsstrategi söker bolagets långivare ett nytt kapitaltillskott på upp till 150 miljoner euro, cirka 1 631 miljoner kronor, inom ramen för en total skuldrefinansiering på 450 miljoner euro, cirka 4 893 miljoner kronor.
Bolaget överväger fastighetsförsäljningar och licensförnyelser för att möta kraven, med Rothschild som finansiell rådgivare, enligt Fashion Network.
Gabbana utvärderar nu alternativ för sin ägarandel på cirka 40 procent i bolaget, inför kommande kreditförhandlingar. Språkbruket, i kombination med skuldtrycket och styrelseomvandlingen, pekar mot att en ägarprocess är påbörjad.
En andel av den storleken i ett varumärke med global räckvidd lockar potentiellt lyxkonglomerat, private equity eller statliga investeringsfonder. Värderingen kompliceras av skuldtrycket och pågående bankförhandlingar.
Bred motvind för lyxsektorn
Avgången sker mot bakgrund av svåra marknadsförhållanden för hela branschen. Som Dagens PS tidigare rapporterat har geopolitisk oro och svag kinesisk konsumtion radat upp förluster för lyxaktier.
Bolaget har pressats av en utdragen nedgång i den globala lyxefterfrågan, ytterligare förvärrad av osäkerheten kopplad till kriget i Iran. Dolce & Gabbana är inte börsnoterat, men ägarskiften i onoterade lyxhus sätter press på värderingen av hela sektorn.
PS analys
Avgången framställs som en naturlig organisatorisk förändring. Det behöver dock inte vara så. Att en grundare lämnar ordförandeposten mitt i en skuldförhandling, med uppgifter om att en ägarprocess för hans 40-procentiga andel pågår, är en bolagsstyrningssignal av rang.
Den verkliga frågan är vem som köper Gabbanas andel och till vilket pris. Det kan ge marknaden en fingervisning om bolagets värdering under skuldpressen. Därefter får marknaden värdesätta tillskottet i bolaget i form av kompetens och relevans för bolagets framtid.
