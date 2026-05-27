Shadow Brokers: Tio år senare läcker fortfarande skadlig kod

Ny gammal kod upptäcktes precis

Förra månaden meddelade forskare att de hade hittat ytterligare verktyg ur samma läcka. Skadlig kod från 2005, konstruerad för att störa mjukvara som iranska kärnforskare använde. Materialet som läckte för tio år sedan är alltså fortfarande inte fullt kartlagt eller åtgärdat.

Det bör få investerare att tänka ett varv till. Realtid har rapporterat om hur cybersäkerhetsbolag fortsätter att värderas upp i takt med den ökade hotbilden, och trenden har goda skäl bakom sig av just anledningar som dessa.

Nordkorea och fallet ”WannaCry” – sjukhus slutade fungera

Det var maj 2017. På en fredagsförmiddag började datorer runt om i världen låsa sig själva, en efter en. På skärmen dök ett meddelande upp: Betala 300 dollar i bitcoin, annars raderas alla dina filer.

Nordkorea låg bakom det hela. De hade plockat upp NSA:s stulna verktyg EternalBlue, och byggt ett program som spred sig själv automatiskt mellan datorer på samma nätverk. Ingen behövde klicka på någon länk. Det räckte att vara uppkopplad.

Brittiska NHS, alltså hela det brittiska sjukvårdssystemet, drabbades hårt. Operationer ställdes in. Ambulanser omdirigerades. Läkare kunde inte komma åt patientjournaler. Runt om i världen drabbades 200 000 datorer i 150 länder på mindre än ett dygn.

Skadekostnaden landade på uppemot fyra miljarder dollar, motsvarande 37,2 miljarder kronor.

Det hela stoppades av en ung brittisk säkerhetsforskare som av en slump hittade en inbyggd ”nödbroms” i koden och registrerade en domän för 100 kronor för att stoppa attacken.

Ryssland och fallet ”NotPetya” – förstörde för sig själva

Sommaren samma år, i juni 2017, ville Ryssland störa Ukraina. De planterade skadlig kod i en uppdatering till ett populärt ukrainskt bokföringsprogram som nästan alla ukrainska företag använde.

De hade dock underskattat hur sammankopplade stora multinationella bolag är.

Maersk, världens största fraktbolag, hade ett kontor i Ukraina. Det räckte för att sprida problemet vidare. På några timmar hade programmet spridit sig genom hela det globala nätverket.

Hela 45 000 datorer rensades på information och 4 000 servrar dog, enligt Maersk. På terminalerna i världens hamnar i Rotterdam, Los Angeles, Mumbai och många fler, slutade systemen fungera helt.

Hamnarbetare stod med papper och penna och försökte hålla reda på containrar manuellt.

Merck, det amerikanska läkemedelsbolaget, förlorade produktionsdata och tvingades köpa influensavaccin av konkurrenter för att täcka sin brist. FedEx dotterbolag TNT kom aldrig tillbaka helt igen efter attacken.

Slutnotan för NotPetya landade på ungefär tio miljarder dollar, cirka 93 miljarder kronor, fördelat över bolag som inte ens var målet. Det var ett ryskt vapen mot Ukraina som spårade ur och slog tillbaka på Ryssland självt.

PS analys

Vem Shadow Brokers var spelar i praktiken mindre roll nu, även om de ansvariga bör ställas inför rätta för sina brott. Den viktiga lärdomen här är att när stater samlar på sig sårbarheter hamnar räkningen förr eller senare hos privata bolag.

NotPetya var en systemchock mot globala värdekedjor. Den som inte prissätter den typen av risk i sin portfölj just nu när ny skadlig kod har dykt upp har inte förstått eller lärt sig av vad Shadow Brokers egentligen visade världen för tio år sedan.

