Därför har unga mindre sex än någonsin – forskarna pekar ut den stora boven

Mobilen har förändrat allt

En återkommande förklaring är den digitala utvecklingen.

I stället för att gå ut, träffa nya människor och riskera ett avvisande kan många få både underhållning, bekräftelse och sexuell stimulans direkt i mobilen. Sociala medier, kontaktannonser, sexvideoer och AI-tjänster konkurrerar helt enkelt med verkliga möten.

Den enkla vägen blir ofta den vanligaste, rapporterar NY Times i en podcast.

Att vara singel ses i dag oftare som ett aktivt livsval än ett misslyckande. (Foto: Canva)

Dejting känns svårare

Samtidigt upplever många unga att dejting blivit mer komplicerat.

På sociala medier sprids berättelser om dåliga dejter, svek och manipulation. Män möter samtidigt innehåll som påstår att kvinnor har orimliga krav eller inte går att lita på. Resultatet blir att båda könen närmar sig varandra med större misstänksamhet.

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Forskare menar att det skapar en ond cirkel där färre vågar ta första steget.

Mental hälsa går före romantik

Generation Z är också den generation som i störst utsträckning pratar om psykisk hälsa.

Många väljer därför att lägga energin på sig själva i stället för på relationer. Att träna, resa, utvecklas i karriären eller umgås med vänner upplevs som tryggare än att ge sig in i en osäker dejtingsituation.

För vissa handlar det om ett aktivt val. För andra är ensamheten mindre frivillig.

Allt fler unga väljer bort sex – i stället prioriteras sömn, vänskap och psykiskt välmående. (Foto: Canva)

Vänskap får större betydelse

Samtidigt ser forskare också något positivt i utvecklingen.

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När romantiska relationer inte längre står i centrum får vänskap och familjerelationer större plats. Många unga bygger starka sociala nätverk utanför den traditionella kärnfamiljen och ser inte längre ett förhållande som den enda vägen till ett lyckligt liv.

Många unga väljer att satsa på karriär och personlig utveckling före romantiska relationer. (Foto: Canva)

Men något riskerar att gå förlorat

Forskare varnar ändå för att den minskade närheten kan få konsekvenser.

Relationer innebär inte bara romantik utan också konflikter, kompromisser och personlig utveckling. Att bli avvisad, bli kär och till och med få sitt hjärta krossat är erfarenheter som hjälper människor att utvecklas och bygga djupare relationer senare i livet.

Den verkliga frågan är därför inte hur ofta unga har sex – utan om de håller på att förlora förmågan att skapa nära relationer över huvud taget.