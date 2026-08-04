Yuppies är tillbaka – men nu dricker han matcha i stället för martini

Det handlar om karriärhets, gourmetmat, träning, exklusivt kaffe och föreställningen att man alltid kan optimera sitt liv lite till.

Från BMW till elcykel

Yuppie var en förkortning av ”Young Urban Professional”. Det var unga jurister, finansmän och konsulter som flyttade till storstäderna, jobbade 80 timmar i veckan och tjänade mer pengar än generationerna före dem.

De gjorde också något som då uppfattades som exotiskt. De åt balsamvinäger, soltorkade tomater och ruccola. De sprang maraton, köpte dyra stereos och renoverade gamla stadskvarter.

I dag känns det mesta ganska nomalt, skriver NY Times.

Skillnaden är att BMW:n ofta blivit en elbil, Perrier har ersatts av kombucha och cigarren har fått ge plats åt en proteinshake.