På 1980-talet var de unga, välklädda, välbetalda och övertygade om att världen väntade på just dem. De kallades yuppies. Sedan försvann de – trodde vi. Nu menar en amerikansk historiker att de aldrig gick bort. De bytte bara uniform.
Yuppies är tillbaka – men nu dricker han matcha i stället för martini
Den amerikanske historikern Dylan Gottlieb har skrivit boken Yuppies: The Bankers, Lawyers, Joggers and Gourmands Who Conquered New York. Hans tes är enkel: dagens storstadsliv är i hög grad byggt av yuppiegenerationen.
Det handlar om karriärhets, gourmetmat, träning, exklusivt kaffe och föreställningen att man alltid kan optimera sitt liv lite till.
Från BMW till elcykel
Yuppie var en förkortning av ”Young Urban Professional”. Det var unga jurister, finansmän och konsulter som flyttade till storstäderna, jobbade 80 timmar i veckan och tjänade mer pengar än generationerna före dem.
De gjorde också något som då uppfattades som exotiskt. De åt balsamvinäger, soltorkade tomater och ruccola. De sprang maraton, köpte dyra stereos och renoverade gamla stadskvarter.
I dag känns det mesta ganska nomalt, skriver NY Times.
Skillnaden är att BMW:n ofta blivit en elbil, Perrier har ersatts av kombucha och cigarren har fått ge plats åt en proteinshake.
Jobba hårt – konsumera hårdare
Bilden av yuppien var glammig. Verkligheten var mindre elegant.
Många unga advokater och bankirer arbetade långt över 70 timmar i veckan. Middag hemma blev en sällsynt lyx. Pengarna användes för att kompensera ett liv där tiden aldrig räckte till.
Det var också då restaurangkulturen exploderade. Att veta vilken italiensk region tiramisun kom från eller kunna uttala ”balsamico” korrekt blev en statussymbol.
Låter det bekant?
AI-bolagen dammsuger universiteten på filosofer
För tio år sedan fick humanister rådet att lära sig koda. Nu riskerar programmerarna att ersättas av AI – medan filosoferna rekryteras av bolagen som
Är dagens ”finance bros” nya yuppies?
Historikern menar att Generation Z har hittat ett nytt ord för samma fenomen: ”finance bros”.
Den stora skillnaden är att dagens karriärmänniskor ofta pratar mer om balans, hälsa och mental återhämtning. Men de springer fortfarande maraton, köper dyra kaffedrycker och jagar nästa befordran.
Yogan har ersatt kokainet. LinkedIn har ersatt visitkortet.
Stressen verkar däremot vara densamma.
Perfect Weekend: Yuppien är tillbaka
Det är lätt att skratta åt axelvaddar, mobiltelefoner stora som tegelstenar och 80-talets överdimensionerade kostymer. Men yuppien var också den första generationen som gjorde restauranger, träning och resor till en del av sin identitet.
På många sätt lever vi fortfarande i deras värld.
Vi äter sushi från matbutiken, springer Göteborgsvarvet, bokar weekendresor med några klick och diskuterar vilket kaffe som har bäst bönor. 1986 hade det varit höjden av yuppie. 2026 är det bara tisdag.
Källa: The New York Times, intervju med historikern Dylan Gottlieb samt boken Yuppies: The Bankers, Lawyers, Joggers and Gourmands Who Conquered New York.