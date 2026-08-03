AI-bolagen dammsuger universiteten på filosofer

Företagen bygger in en moral

ANNONS

Filosofi används också för att bestämma vilka värderingar en AI ska följa.

IBM låter företagskunder justera balansen mellan principer som individuell frihet och social harmoni. Ett företag kan alltså i praktiken välja vilken sorts moral dess AI ska luta åt.

Anthropic, bolaget bakom Claude, har skapat en 78 sidor lång “konstitution” för modellen, byggd på bland annat Immanuel Kant, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och Apples användarvillkor.

Internt kallas dokumentet för Claudes “själ-dokument”. En ganska modern själ: Kant, mänskliga rättigheter och juridisk text om vad man får göra med sin Iphone.

Programmerarna fick framtiden. Filosoferna fick till slut jobben. Foto: Pontus Lundahl / TT

Ska AI följa regler – eller välja det minst dåliga?

Filosoferna arbetar framför allt med två etiska modeller.

Pliktetik bygger på fasta regler: ljug inte, tvinga inte människor och behandla inte någon som ett verktyg. Konsekvensetik bedömer i stället handlingar efter resultatet. OpenAI:s ChatGPT och Googles Gemini beskrivs som mer konsekvensinriktade.

Problemet uppstår när alla alternativ är dåliga. En självkörande bil kan tvingas välja hur en oundviklig olycka ska ske. Ett militärt AI-system kan väga ett mål mot risken för civila dödsfall.

ANNONS

Då räcker det inte att skriva bättre kod. Någon måste bestämma vad som är rätt – eller åtminstone minst fel.

Kritiker varnar samtidigt för “moralisk avträning”. Om datorerna börjar fatta våra etiska beslut kan människor bli sämre på att göra egna bedömningar.

Det verkar alltså finnas gott om jobb för filosofer framöver. Programmerarna får kanske börja läsa Platon på lunchen.