Därför blev babyboomers generationen som jobbade sig in i väggen

Fri uppväxt gav starka vuxna

Samtidigt växte många babyboomers upp med en frihet som dagens barn sällan upplever.

Efter skolan gick man hem själv, lekte utan vuxna och löste konflikter på egen hand. Psykologisk forskning har länge pekat på att fri lek stärker självförtroende, problemlösning och förmågan att hantera risker.

Det var en hård men effektiv livsskola. Ingen skickade ett sms för att fråga var man höll hus.

Psykologer menar att en stark pliktkänsla bidrog till att många i babyboomgenerationen senare drabbades av utmattning. Foto: Canva

”Bara den som presterar duger”

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När ekonomin tog fart under 1960- och 70-talen öppnades dörrar som tidigare varit stängda. Fler utbildade sig, gjorde klassresor och fick bättre ekonomi än sina föräldrar.

Men framgången hade en baksida.

Många tog med sig budskapet att människovärdet satt i prestationerna. Att vila var nästan lika suspekt som att komma för sent till jobbet.

Den inställningen bidrog till att just babyboomers blev generationen som gav världen ordet ”burnout”.

Generation Z tänker annorlunda

I dag ser bilden annorlunda ut.

Yngre generationer pratar öppet om psykisk hälsa, sätter gränser och säger nej när arbetsbelastningen blir för hög. Samtidigt menar flera forskare att yngre också känner av stress tidigare, just därför att de blivit bättre på att identifiera sina egna signaler.

Skillnaden handlar alltså inte nödvändigtvis om vem som har det tuffast – utan om hur olika generationer har lärt sig att hantera press.

Två generationer, två synsätt på arbete – men kanske finns den bästa balansen någonstans mitt emellan. Foto: Canva

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Kanske behöver generationerna varandra

Babyboomers kan påminna oss om värdet av uthållighet, ansvar och långsiktighet. Generation Z visar att återhämtning inte är ett tecken på svaghet utan en förutsättning för att hålla länge.

Den bästa arbetsplatsen ligger kanske någonstans mitt emellan.

Där man både kan kavla upp ärmarna – och faktiskt gå hem innan man behöver en psykolog för att förstå varför man aldrig gjorde det.