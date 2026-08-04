Babyboomers generationen byggde Sverige och Europa efter kriget, skapade välstånd och lärde sina barn att hårt arbete var vägen till ett bättre liv. Men priset blev högt. Psykologer menar att många babyboomers aldrig lärde sig att sätta gränser – och därför blev den första generationen som på allvar förknippades med utbrändhet.
Därför blev babyboomers generationen som jobbade sig in i väggen
Plikten gick före passionen
För den som föddes mellan 1946 och 1964 var arbete sällan en fråga om självförverkligande. Man jobbade för att familjen behövde det. Många hjälpte till hemma, på gården eller i familjeföretaget redan som barn.
Att välja yrke efter intresse var en lyx få hade råd med. För många kvinnor var valmöjligheterna dessutom starkt begränsade av tidens normer.
Det skapade en generation som såg arbete som en plikt snarare än ett sätt att uttrycka sin personlighet, skriver Focus.
Fri uppväxt gav starka vuxna
Samtidigt växte många babyboomers upp med en frihet som dagens barn sällan upplever.
Efter skolan gick man hem själv, lekte utan vuxna och löste konflikter på egen hand. Psykologisk forskning har länge pekat på att fri lek stärker självförtroende, problemlösning och förmågan att hantera risker.
Det var en hård men effektiv livsskola. Ingen skickade ett sms för att fråga var man höll hus.
Därför flirtar Generation Z med socialismen – trots att de vuxit upp i kapitalismens guldålder
Generation Z är den första generationen som vuxit upp med smarta telefoner, streamingtjänster och möjligheten att beställa hem middag med några
”Bara den som presterar duger”
När ekonomin tog fart under 1960- och 70-talen öppnades dörrar som tidigare varit stängda. Fler utbildade sig, gjorde klassresor och fick bättre ekonomi än sina föräldrar.
Men framgången hade en baksida.
Många tog med sig budskapet att människovärdet satt i prestationerna. Att vila var nästan lika suspekt som att komma för sent till jobbet.
Den inställningen bidrog till att just babyboomers blev generationen som gav världen ordet ”burnout”.
Generation Z tänker annorlunda
I dag ser bilden annorlunda ut.
Yngre generationer pratar öppet om psykisk hälsa, sätter gränser och säger nej när arbetsbelastningen blir för hög. Samtidigt menar flera forskare att yngre också känner av stress tidigare, just därför att de blivit bättre på att identifiera sina egna signaler.
Skillnaden handlar alltså inte nödvändigtvis om vem som har det tuffast – utan om hur olika generationer har lärt sig att hantera press.
Kanske behöver generationerna varandra
Babyboomers kan påminna oss om värdet av uthållighet, ansvar och långsiktighet. Generation Z visar att återhämtning inte är ett tecken på svaghet utan en förutsättning för att hålla länge.
Den bästa arbetsplatsen ligger kanske någonstans mitt emellan.
Där man både kan kavla upp ärmarna – och faktiskt gå hem innan man behöver en psykolog för att förstå varför man aldrig gjorde det.
Därför har unga mindre sex än någonsin – forskarna pekar ut den stora boven
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