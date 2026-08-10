Bor du större eller mindre än andra svenskar – jämför med snittet

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Men hur rymligt vi bor beror både på var vi befinner oss i landet och vilka vi delar bostaden med.

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Äldre har mest plats

Har du mindre än 42 kvadratmeter per person där hemma bor du mindre än genomsnittet. Har du mer, bor du större.

Är du en barnlös, ensamstående man över 65 år bor du störst i Sverige. Åtminstone om du följer snittet.

Gruppen har i genomsnitt 80 kvadratmeter per person. Motsvarande siffra för äldre ensamstående kvinnor är 77 kvadratmeter.

Män under 65 år utan barn har i genomsnitt 62 kvadratmeter för sig själva, medan kvinnor har 60.

Sedan kommer barnen – och kvadratmeterna per person blir snabbt färre.

Så här mycket bostadsyta har olika hushåll i genomsnitt per person:

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Ensamstående män över 65 år utan barn: 80 kvadratmeter

80 kvadratmeter Ensamstående kvinnor över 65 år utan barn: 77 kvadratmeter

77 kvadratmeter Ensamstående män under 65 år utan barn: 62 kvadratmeter

62 kvadratmeter Ensamstående kvinnor under 65 år utan barn: 60 kvadratmeter

60 kvadratmeter Sammanboende utan barn: 51 kvadratmeter per person

51 kvadratmeter per person Sammanboende med ett barn: 36 kvadratmeter per person

36 kvadratmeter per person Sammanboende med två barn: 30 kvadratmeter per person

30 kvadratmeter per person Sammanboende med minst tre barn: 23 kvadratmeter per person

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