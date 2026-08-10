Hur många kvadratmeter har du för dig själv? Det svenska snittet ligger på 42. Äldre ensamstående har plats så det räcker och blir över. I stora barnfamiljer ska samma yta delas av betydligt fler.
Bor du större eller mindre än andra svenskar – jämför med snittet
Vid utgången av 2025 fanns drygt fem miljoner hushåll i Sverige. Av dem bodde 38 procent i ett ägt småhus. Ungefär var tredje bodde i en hyresrätt och var femte i en bostadsrätt i ett flerbostadshus, enligt siffror från SCB.
Men hur rymligt vi bor beror både på var vi befinner oss i landet och vilka vi delar bostaden med.
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Äldre har mest plats
Har du mindre än 42 kvadratmeter per person där hemma bor du mindre än genomsnittet. Har du mer, bor du större.
Är du en barnlös, ensamstående man över 65 år bor du störst i Sverige. Åtminstone om du följer snittet.
Gruppen har i genomsnitt 80 kvadratmeter per person. Motsvarande siffra för äldre ensamstående kvinnor är 77 kvadratmeter.
Män under 65 år utan barn har i genomsnitt 62 kvadratmeter för sig själva, medan kvinnor har 60.
Sedan kommer barnen – och kvadratmeterna per person blir snabbt färre.
Så här mycket bostadsyta har olika hushåll i genomsnitt per person:
- Ensamstående män över 65 år utan barn: 80 kvadratmeter
- Ensamstående kvinnor över 65 år utan barn: 77 kvadratmeter
- Ensamstående män under 65 år utan barn: 62 kvadratmeter
- Ensamstående kvinnor under 65 år utan barn: 60 kvadratmeter
- Sammanboende utan barn: 51 kvadratmeter per person
- Sammanboende med ett barn: 36 kvadratmeter per person
- Sammanboende med två barn: 30 kvadratmeter per person
- Sammanboende med minst tre barn: 23 kvadratmeter per person
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Mammor bor mindre än pappor
Ensamstående pappor med barn har i genomsnitt 40 kvadratmeter per person. Ensamstående mammor har 32 – alltså åtta kvadratmeter mindre.
En förklaring är att papporna oftare bor i småhus. Drygt hälften av de ensamstående männen med barn bor i småhus, medan ungefär hälften av de ensamstående kvinnorna med barn bor i hyresrätt.
Här bor svenskarna störst – och minst
Geografin spelar också stor roll. Stockholms län har landets minsta genomsnittliga bostadsyta, 37 kvadratmeter per person.
Allra trängst är det i Sundbyberg, där snittet ligger på 33 kvadratmeter. I andra änden av listan hittar vi Ydre och Åsele. Där har invånarna i genomsnitt 56 kvadratmeter per person.
Småhusägare har generellt mest utrymme, 48 kvadratmeter per person. För den som bor i en hyresrätt i flerbostadshus är snittet 35 kvadratmeter.
- Ägt småhus: 48 kvadratmeter per person
- Småhus med bostadsrätt: 41 kvadratmeter
- Hyrt småhus: 41 kvadratmeter
- Bostadsrätt i flerbostadshus: 40 kvadratmeter
- Hyresrätt i flerbostadshus: 35 kvadratmeter
- Specialbostad: 29 kvadratmeter
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