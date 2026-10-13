Först försvann duschdraperiet från hotellen. Sedan kom walk-in-duschen. Nu går badrumstrenden vidare: själva duschkabinettet håller på att försvinna och hela badrummet blir ett sammanhängande våtrum.
Duschkabinettet är på väg bort – nu blir hela badrummet en dusch
Det verkar gå att uppfinna förvånansvärt många trender kring något så enkelt som att tvätta sig.
Hotellen började
Perfect Weekend har tidigare skrivit om hur hotellen hjälpte till att pensionera duschdraperiet. Gästerna ville inte stå och brottas med blöt plast som klistrade sig fast mot benen, samtidigt som glas gav mer ljus och en känsla av lyx.
Sedan flyttade hotellbadrummet hem.
Walk-in-duschen blev på kort tid standard i många nyrenoverade badrum. Bort med plast, skjutdörrar och höga kanter. In med stora kakelplattor, takdusch och glasvägg.
Nu ifrågasätts även den lösningen.
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Hela badrummet blir dusch
Den nya trenden går ut på att sudda ut gränsen mellan dusch och resten av badrummet. I stället för ett slutet duschkabinett byggs badrummet som ett sammanhängande våtrum.
Duschen kan markeras med en enkel glasskiva, en halvvägg eller bara genom hur golv och väggar är utformade.
Trösklar, skenor och dörrar försvinner.
För den som har ett litet badrum finns en tydlig fördel. Rummet ser större ut när det inte delas upp i små delar. Det blir också färre hörn, skarvar och beslag att hålla rena.
Den som någon gång försökt få bort kalkfläckar från tre kvadratmeter duschglas förstår poängen.
Duschen blir ett rum
Samtidigt har duschen fått en helt annan roll.
Perfect Weekend har tidigare skrivit om hur sittbänkar, stora takduschar, sten, nischer och dolda blandare har flyttat in i badrummen.
Duschen ska inte längre bara vara platsen där man snabbt blir ren före jobbet. Den ska vara en liten spaavdelning hemma.
Inbyggda bänkar blir vanligare och materialen fortsätter ofta från resten av badrummet rakt in i duschdelen. Resultatet blir mer hotell och mindre traditionellt badrum.
Och hotellen har återigen mycket att svara för.
Har man en gång stått under en enorm takdusch på ett bra hotell känns det gamla munstycket hemma lätt som teknisk utrustning från ett kommunalt omklädningsrum 1987.
Det finns en hake
Den öppna duschen kräver dock att badrummet faktiskt är byggt för det.
När vattnet inte längre hålls inne bakom dörrar måste golvet ha rätt fall mot brunnen. Tätskikt, ventilation och materialval blir ännu viktigare.
Det här är alltså ingen trend där man bara skruvar loss ett duschkabinett och hoppas på det bästa.
I svenska badrum räknas hela golvet som våtzon, vilket gör korrekt utförande avgörande om man vill undvika att trendkänsligheten slutar hos försäkringsbolaget.
Först försvann badkaret från många mindre badrum. Sedan duschdraperiet. Därefter började duschkabinettet tappa mark.
Nu håller även själva duschen på att försvinna som avgränsad plats.
Snart återstår bara ett vackert badrum, ett golvbrunnshål och en faktura man helst inte tittar för länge på.
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