Dagens PS
Perfect Weekend
Dagensps.se
Weekend
Trend

Duschkabinettet är på väg bort – nu blir hela badrummet en dusch

Perfekt för långa duschar och korta existentiella funderingar. (Foto: Canva)

Först försvann duschdraperiet från hotellen. Sedan kom walk-in-duschen. Nu går badrumstrenden vidare: själva duschkabinettet håller på att försvinna och hela badrummet blir ett sammanhängande våtrum.

Det verkar gå att uppfinna förvånansvärt många trender kring något så enkelt som att tvätta sig.

Hotellen började

Perfect Weekend har tidigare skrivit om hur hotellen hjälpte till att pensionera duschdraperiet. Gästerna ville inte stå och brottas med blöt plast som klistrade sig fast mot benen, samtidigt som glas gav mer ljus och en känsla av lyx.

Sedan flyttade hotellbadrummet hem.

Walk-in-duschen blev på kort tid standard i många nyrenoverade badrum. Bort med plast, skjutdörrar och höga kanter. In med stora kakelplattor, takdusch och glasvägg.

Nu ifrågasätts även den lösningen.

Får man sova på balkongen? Det här gäller i Sverige

Det är 27 grader i sovrummet. Fläkten låter som ett mindre propellerplan och täcket känns som en vinterjacka. Då är det inte konstigt att många börjar

Hela badrummet blir dusch

Den nya trenden går ut på att sudda ut gränsen mellan dusch och resten av badrummet. I stället för ett slutet duschkabinett byggs badrummet som ett sammanhängande våtrum.

Duschen kan markeras med en enkel glasskiva, en halvvägg eller bara genom hur golv och väggar är utformade.

Trösklar, skenor och dörrar försvinner.

För den som har ett litet badrum finns en tydlig fördel. Rummet ser större ut när det inte delas upp i små delar. Det blir också färre hörn, skarvar och beslag att hålla rena.

Den som någon gång försökt få bort kalkfläckar från tre kvadratmeter duschglas förstår poängen.

Duschen blir ett rum

Samtidigt har duschen fått en helt annan roll.

Perfect Weekend har tidigare skrivit om hur sittbänkar, stora takduschar, sten, nischer och dolda blandare har flyttat in i badrummen.

Duschen ska inte längre bara vara platsen där man snabbt blir ren före jobbet. Den ska vara en liten spaavdelning hemma.

Inbyggda bänkar blir vanligare och materialen fortsätter ofta från resten av badrummet rakt in i duschdelen. Resultatet blir mer hotell och mindre traditionellt badrum.

Och hotellen har återigen mycket att svara för.

Har man en gång stått under en enorm takdusch på ett bra hotell känns det gamla munstycket hemma lätt som teknisk utrustning från ett kommunalt omklädningsrum 1987.

en man som vill duscha kallt.
Kalla duschar har en lång historia, redan på antiken såg de gamla grekerna fördelar. (Foto: Unsplash)

Det finns en hake

Den öppna duschen kräver dock att badrummet faktiskt är byggt för det.

När vattnet inte längre hålls inne bakom dörrar måste golvet ha rätt fall mot brunnen. Tätskikt, ventilation och materialval blir ännu viktigare.

Det här är alltså ingen trend där man bara skruvar loss ett duschkabinett och hoppas på det bästa.

I svenska badrum räknas hela golvet som våtzon, vilket gör korrekt utförande avgörande om man vill undvika att trendkänsligheten slutar hos försäkringsbolaget.

Men utvecklingen är tydlig.

Först försvann badkaret från många mindre badrum. Sedan duschdraperiet. Därefter började duschkabinettet tappa mark.

Nu håller även själva duschen på att försvinna som avgränsad plats.

Snart återstår bara ett vackert badrum, ett golvbrunnshål och en faktura man helst inte tittar för länge på.

Mormors gamla kaffeburk kan vara värd tusenlappar

Det är dags att än en gång rikta blicken mot köksskåpen, vinden och sommarstugan. Gamla kaffeburkar som för några år sedan mest betraktades som
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Mest lästa i kategorin