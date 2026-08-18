Mormors gamla kaffeburk kan vara värd tusenlappar

Kräftfatet som blev miljonaffär

När Stockholms Auktionsverks försäljningschef Ebba Bozorgnia gästade Perfect Weekend berättade hon om ett betydligt brutalare exempel.

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Ett gammalt kräftfat hade använts år efter år och till och med diskats i diskmaskin. När det till slut värderades visade det sig vara något helt annat än familjens vanliga augustiporslin.

Det klubbades för flera miljoner kronor.

Samma princip gäller kaffeburkarna, om än på en något mer blygsam nivå. Skick, ålder, tillverkare, ovanlig dekor och originaldelar spelar stor roll. Ett lock som faktiskt hör till burken kan vara skillnaden mellan kuriosa och samlarobjekt.

Fram med trasan – men försiktigt

Den som hittar en gammal burk bör därför inte börja sanera den som om Anticimex vore på väg.

Undvik hårda rengöringsmedel och kraftig polering. Fotografera märkningar, undersida, lock och eventuella skador och jämför sedan med faktiskt sålda föremål, inte bara optimistiska annonser.

Och framför allt: fråga ett auktionshus innan du slänger.

Som Perfect Weekend konstaterade efter mötet med Stockholms Auktionsverk: problemet är sällan att svenskar tror att allt gammalt är värdefullt.

Problemet är att vi ibland kastar innan vi frågar.

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