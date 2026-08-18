Det är dags att än en gång rikta blicken mot köksskåpen, vinden och sommarstugan. Gamla kaffeburkar som för några år sedan mest betraktades som nostalgiskt bråte har blivit samlarobjekt. Och vissa exemplar erbjuds nu för flera tusen kronor.
Mormors gamla kaffeburk kan vara värd tusenlappar
Perfect Weekend har tjatat om detta tidigare, men det tycks behöva upprepas: kasta ingenting innan någon kunnig människa har tittat på det.
Vi har tidigare berättat om gamla Pyrex-formar som gått från vardagsservis till eftertraktade samlarobjekt. Vi har också skrivit om en liten buddhaskulptur som en kvinna köpte på loppis för omkring 20 kronor och som årtionden senare klubbades för 2,4 miljoner kronor.
Kort sagt: återvinningscentralen kan vara den dyraste utflykten du gör i år.
Nu är det kaffeburkarnas tur
Senast i raden är gamla kaffeburkar, framför allt äldre emaljerade exemplar med tidstypisk dekor.
Enligt auktionssajter kan burkar märkta exempelvis ”KAVA” eller ”KAFE”, med blommor, geometriska mönster och starka färger, locka samlare. Ett exemplar har uppmärksammats med ett pris motsvarande omkring 8 200 svenska kronor.
Men här gäller det att skilja på begärt pris och faktiskt försäljningspris. Att någon lägger ut en kaffeburk för 8 000 kronor betyder inte automatiskt att någon annan är beredd att betala det. En sökning bland internationella försäljningsplatser visar också betydligt lägre priser för många gamla kaffeburkar.
Det intressanta är ändå trenden: gamla vardagsföremål har fått en ny publik.
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Ett slitet kräftfat, en bortglömd tavla eller en dammig byrå kan vara närmare ett miljonklipp än du tror. På Stockholms Auktionsverk passerar varje år
Kräftfatet som blev miljonaffär
När Stockholms Auktionsverks försäljningschef Ebba Bozorgnia gästade Perfect Weekend berättade hon om ett betydligt brutalare exempel.
Ett gammalt kräftfat hade använts år efter år och till och med diskats i diskmaskin. När det till slut värderades visade det sig vara något helt annat än familjens vanliga augustiporslin.
Det klubbades för flera miljoner kronor.
Samma princip gäller kaffeburkarna, om än på en något mer blygsam nivå. Skick, ålder, tillverkare, ovanlig dekor och originaldelar spelar stor roll. Ett lock som faktiskt hör till burken kan vara skillnaden mellan kuriosa och samlarobjekt.
Fram med trasan – men försiktigt
Den som hittar en gammal burk bör därför inte börja sanera den som om Anticimex vore på väg.
Undvik hårda rengöringsmedel och kraftig polering. Fotografera märkningar, undersida, lock och eventuella skador och jämför sedan med faktiskt sålda föremål, inte bara optimistiska annonser.
Och framför allt: fråga ett auktionshus innan du slänger.
Som Perfect Weekend konstaterade efter mötet med Stockholms Auktionsverk: problemet är sällan att svenskar tror att allt gammalt är värdefullt.
Problemet är att vi ibland kastar innan vi frågar.
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