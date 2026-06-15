Italienska duschen tar över – nu försvinner badrummets mest självklara detalj

Därför väljer allt fler bort duschkaret

Fördelarna är flera.

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Den mest uppenbara är tillgängligheten. Utan nivåskillnader minskar risken att snubbla, något som uppskattas både av barnfamiljer och äldre.

Städningen blir också enklare. Färre lister, skarvar och kanter innebär färre ställen där kalk, smuts och mögel kan samla sig.

Dessutom passar lösningen väl in i dagens smakideal där rena linjer och öppna ytor dominerar.

Men det finns en hake

Den italienska duschen är inte alltid det billigaste alternativet.

För att fungera krävs korrekt fall mot golvbrunnen och en noggrant utförd tätskiktskonstruktion. Det gör installationen mer komplicerad än att ställa in ett färdigt duschkar.

I äldre bostäder kan det dessutom vara svårt att få till rätt höjdskillnader utan större ombyggnationer.

För den som planerar en totalrenovering är det däremot ofta ett alternativ som redan finns med i kalkylen.

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Från standard till premium

Det intressanta är att walk-in-duschen på bara några år gått från att vara en exklusiv lösning på designhotell till att bli något som allt fler privatpersoner efterfrågar.

Precis som fristående badkar, takduschar och stora hotellspeglar har den italienska duschen blivit en symbol för det moderna badrummet.

Frågan är om duschkaret går samma väg som heltäckningsmattan och furuköket – från självklar standard till en detalj som främst hör hemma i äldre bostäder.

Just nu talar mycket för det. Den italienska duschen har lämnat Medelhavet och tagit plats i svenska hem.

Perfekt för långa duschar och korta existentiella funderingar. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide: Vad är en italiensk dusch?

Duschen byggs direkt i badrumsgolvet utan duschkar.

Kallas ofta walk-in-dusch.

Ger ett mer öppet och hotellinspirerat intryck.

Är enklare att kliva in i och städa.

Kräver noggrann installation och är ofta dyrare än traditionella lösningar.