Duschkabinen och det klassiska duschkaret har länge varit standard i det svenska badrummet. Men nu sveper en sydeuropeisk trend in över Norden. Allt fler väljer den så kallade italienska duschen – en lösning som får badrummet att kännas både större, lyxigare och mer hotelligt.
Italienska duschen tar över – nu försvinner badrummets mest självklara detalj
Den som bott på hotell i Italien, Spanien eller södra Frankrike har sannolikt redan stött på fenomenet. En dusch utan trösklar, utan kar och utan tydliga gränser. Bara ett öppet duschutrymme som smälter samman med resten av badrummet.
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Hotellkänslan flyttar hem
Under de senaste åren har svenska badrum blivit allt mer inspirerade av hotellvärlden. Vi har tidigare skrivit om hur spa-känsla, naturmaterial och minimalistisk design blivit några av de starkaste trenderna i svenska hem.
Nu är det walk-in-duschen som står i centrum.
Den italienska duschen byggs direkt i badrumsgolvet, där golvbrunnen och lutningen integreras i konstruktionen. Resultatet blir ett sömlöst intryck som många arkitekter och inredare menar gör även små badrum mer luftiga.
Många väljer dessutom att använda samma klinker genom hela rummet, vilket förstärker känslan av rymd.
Därför väljer allt fler bort duschkaret
Fördelarna är flera.
Den mest uppenbara är tillgängligheten. Utan nivåskillnader minskar risken att snubbla, något som uppskattas både av barnfamiljer och äldre.
Städningen blir också enklare. Färre lister, skarvar och kanter innebär färre ställen där kalk, smuts och mögel kan samla sig.
Dessutom passar lösningen väl in i dagens smakideal där rena linjer och öppna ytor dominerar.
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Men det finns en hake
Den italienska duschen är inte alltid det billigaste alternativet.
För att fungera krävs korrekt fall mot golvbrunnen och en noggrant utförd tätskiktskonstruktion. Det gör installationen mer komplicerad än att ställa in ett färdigt duschkar.
I äldre bostäder kan det dessutom vara svårt att få till rätt höjdskillnader utan större ombyggnationer.
För den som planerar en totalrenovering är det däremot ofta ett alternativ som redan finns med i kalkylen.
Från standard till premium
Det intressanta är att walk-in-duschen på bara några år gått från att vara en exklusiv lösning på designhotell till att bli något som allt fler privatpersoner efterfrågar.
Precis som fristående badkar, takduschar och stora hotellspeglar har den italienska duschen blivit en symbol för det moderna badrummet.
Frågan är om duschkaret går samma väg som heltäckningsmattan och furuköket – från självklar standard till en detalj som främst hör hemma i äldre bostäder.
Just nu talar mycket för det. Den italienska duschen har lämnat Medelhavet och tagit plats i svenska hem.
Perfect Weekend Guide: Vad är en italiensk dusch?
- Duschen byggs direkt i badrumsgolvet utan duschkar.
- Kallas ofta walk-in-dusch.
- Ger ett mer öppet och hotellinspirerat intryck.
- Är enklare att kliva in i och städa.
- Kräver noggrann installation och är ofta dyrare än traditionella lösningar.