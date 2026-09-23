Det låter logiskt: töm poolen på hösten och börja våren med nytt och fräscht vatten. Men för den som har en nedgrävd pool kan det bli ett mycket dyrt misstag. I värsta fall kan hela bassängen börja lyfta ur marken.
Därför ska du aldrig tömma poolen helt inför vintern
Hösten är här och för svenska poolägare börjar den mindre glamorösa delen av poollivet.
Badleksakerna ska bort, värmepumpen stängas av och filter, rör och bräddavlopp förberedas för månader av kyla.
Och så kommer den där till synes briljanta idén:
Vi tömmer hela poolen.
Då slipper vi gammalt vatten och kan börja om från noll nästa vår.
Det kan vara ett dyrt misstag, skriver 20 minuter.
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Poolen kan börja flyta
En nedgrävd pool är inte bara en stor balja med vatten. Den är en konstruktion som hela tiden påverkas av jorden och grundvattnet runt omkring.
När poolen är fylld fungerar de många tonnen vatten som en motvikt mot trycket från marken.
Tar man bort vattnet försvinner den motvikten.
Efter kraftigt regn, snösmältning eller när grundvattennivån stiger kan vatten under poolen börja pressa konstruktionen uppåt.
Fenomenet kallas hydrostatiskt lyft.
Förenklat uttryckt kan poolen börja bete sig som en båt.
Och det räcker med en ganska liten rörelse för att skapa stora problem.
Poolkanten avslöjar skadan
Ett första tecken kan vara att poolkanten plötsligt inte längre ligger i nivå med terrassen.
I värre fall kan själva poolskalet flyttas, liner skadas och sprickor uppstå i konstruktionen.
Då hjälper det föga att vårens badvatten åtminstone skulle ha blivit skinande nytt.
Att återställa en pool som har flyttat sig är dessutom inget vanligt helgprojekt. Marken runt bassängen kan behöva grävas upp och hela konstruktionen justeras eller lyftas tillbaka.
Det blir snabbt betydligt dyrare än några kubikmeter nytt vatten.
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Svenska pooler ska vinterstängas
I Sverige finns dessutom frosten att ta hänsyn till.
Grundregeln är att poolen ska vinterstängas enligt tillverkarens instruktioner, inte tömmas helt.
Ofta sänks vattennivån till under bräddavlopp eller inlopp samtidigt som rör, pumpar och annan känslig utrustning töms på vatten för att undvika frysskador.
Exakt hur mycket vatten som ska vara kvar beror på pooltyp, konstruktion och installation.
Men principen är densamma: låt inte en nedgrävd pool stå tom genom vintern utan att först ha kontrollerat vad som gäller för just din anläggning.
Vattnet håller poolen på plats
Vattnet som blir kvar under vintern är alltså inte bara gammalt badvatten som väntar på våren.
Det är också en del av poolens stabilitet.
På tomter med lerjord, högt grundvatten eller dålig dränering blir risken ännu större när höstregn och vårens snösmältning fyller marken med vatten.
Så när impulsen kommer att släppa ut allt vatten och börja om med en helt ren pool nästa år finns det anledning att tänka ett varv till.
Lite gammalt poolvatten är trots allt betydligt billigare än en swimmingpool som försöker lämna tomten.
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