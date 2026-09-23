Därför ska du aldrig tömma poolen helt inför vintern

Poolkanten avslöjar skadan

Ett första tecken kan vara att poolkanten plötsligt inte längre ligger i nivå med terrassen.

I värre fall kan själva poolskalet flyttas, liner skadas och sprickor uppstå i konstruktionen.

Då hjälper det föga att vårens badvatten åtminstone skulle ha blivit skinande nytt.

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Att återställa en pool som har flyttat sig är dessutom inget vanligt helgprojekt. Marken runt bassängen kan behöva grävas upp och hela konstruktionen justeras eller lyftas tillbaka.

Det blir snabbt betydligt dyrare än några kubikmeter nytt vatten.

Svenska pooler ska vinterstängas

I Sverige finns dessutom frosten att ta hänsyn till.

Grundregeln är att poolen ska vinterstängas enligt tillverkarens instruktioner, inte tömmas helt.

Ofta sänks vattennivån till under bräddavlopp eller inlopp samtidigt som rör, pumpar och annan känslig utrustning töms på vatten för att undvika frysskador.

Exakt hur mycket vatten som ska vara kvar beror på pooltyp, konstruktion och installation.

Men principen är densamma: låt inte en nedgrävd pool stå tom genom vintern utan att först ha kontrollerat vad som gäller för just din anläggning.

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Vattnet i poolen är inte bara till för bad – det hjälper också till att hålla hela konstruktionen på plats. Foto: Canva

Vattnet håller poolen på plats

Vattnet som blir kvar under vintern är alltså inte bara gammalt badvatten som väntar på våren.

Det är också en del av poolens stabilitet.

På tomter med lerjord, högt grundvatten eller dålig dränering blir risken ännu större när höstregn och vårens snösmältning fyller marken med vatten.

Så när impulsen kommer att släppa ut allt vatten och börja om med en helt ren pool nästa år finns det anledning att tänka ett varv till.

Lite gammalt poolvatten är trots allt betydligt billigare än en swimmingpool som försöker lämna tomten.

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