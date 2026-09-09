Sommaren kan vara på väg att göra ett sista försök även i Sverige. Långtidsprognoser pekar mot möjligheten till en varm och stabil höstperiod – med sol och temperaturer klart över det normala. Men den som hoppas på 30 grader i oktober får fortfarande tänka mer Medelhavet än Mälardalen.
Sommaren vägrar dö – hopp om brittsommar i oktober
I Centraleuropa talas det redan om en klassisk sen värmeperiod efter ett kortare temperaturfall. Ett stabilare högtryck kan ta över och skicka upp mild luft norrut.
Frågan är förstås om Sverige kan få vara med på festen.
Men än så länge handlar det om en möjlighet, inte ett löfte, skriver Das Wetter.
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Först höst – sedan sommar igen
Brittsommar är inte bara ett finare ord för en varm septemberdag. Begreppet brukar användas om varma och soliga dagar omkring Birgittadagen den 7 oktober, ofta under perioden 4–10 oktober.
Dessutom ska hösten helst först ha hunnit visa vad den går för.
Lite kyla, kanske frost på nätterna, jackan fram ur garderoben – och därefter plötsligt sol och värme igen.
Det är ungefär som när man redan ställt undan grillen och sommaren ringer på dörren och säger att den glömde sin tandborste.
Högtrycket kan rädda oktober
Det väderläge som nu diskuteras längre söderut i Europa är intressant även för Sverige.
Om ett stabilt högtryck parkerar över Centraleuropa och Skandinavien kan mild luft transporteras norrut. Då kan framför allt Götaland och Svealand få flera torra, soliga och ovanligt varma dagar.
Men vi är fortfarande nästan en månad från Birgittadagen.
Långtidsprognoser kan säga något om sannolikheten för varmare eller kallare väder än normalt flera veckor framåt. Däremot går det inte att redan nu lova 21 grader i Stockholm den 7 oktober klockan 14.30.
30 grader? Glöm det
I diskussionerna längre söderut har till och med 30 grader nämnts som en extrem möjlighet i början av oktober.
Det kan vi lugnt lämna åt kontinenten.
Det svenska värmerekordet för oktober är 24,5 grader, uppmätt i Oskarshamn den 9 oktober 1995.
Sverige har alltså aldrig nått 25 grader under oktober.
Under den spektakulära brittsommaren 2018 uppmättes 24 grader i Målilla så sent som den 13 oktober. Det visar att ordentlig höstvärme faktiskt är möjlig långt in i månaden.
Störst chans i södra Sverige
Om Sverige får en riktig brittsommar 2026 är chanserna störst i söder.
Skåne, Blekinge, Småland och delar av Västsverige ligger bäst till, men även Mälardalen kan få behagliga temperaturer om högtrycket hamnar rätt.
Någonstans mellan 18 och drygt 20 grader vore fullt möjligt under en riktigt fin period.
Och är det sol, vindstilla och oktober brukar svensken ändå uppleva 19 grader som tropisk hetta.
Då kommer uteserveringarna fram igen, någon badar och resten av landet säger samma sak:
”Det här var nog sista fina dagen.”
Vilket, som alltid, återstår att se.
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