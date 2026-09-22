Därför faller lastbilsaktierna – trots fulla orderböcker

Europa går på tomgång

Europa är en annan historia. Volvos orderingång steg 15 procent, men ligger fortfarande under leveranserna. Det är alltså främst en marknad där gamla lastbilar ersätts – inte en marknad som växer.

ANNONS

EU-registreringarna steg 9,8 procent till 171 933 lastbilar under första halvåret, enligt ACEA. Polen ökade 25,9 procent och Tyskland 7,1 procent.

Samtidigt tappar de svenska märkena mark. Enligt ICCT halvårsrapport minskade Scanias marknadsandel med 0,9 procentenheter och Volvos med 0,8. Mercedes ökade däremot sin andel med 2,1 procentenheter.

Scania bär Traton

Scania är Tratons vinstmotor. Av koncernens justerade rörelseresultat på 957 miljoner euro i kvartalet stod Scania för 567 miljoner, motsvarande 59 procent, enligt Tratons kvartalspresentation.

Scanias marginal på 11,6 procent kan jämföras med 8,1 procent för hela koncernen och bara 1,1 procent för International under första halvåret. Det säger en hel del om hur beroende Traton är av Scania.

Andra kvartalet 2026 Scania Q2 2025 Traton Q2 2025 Orderingång 28 743 (+41 %) 20 385 94 169 (+44 %) 65 292 Leveranser 26 274 (+7 %) 24 547 82 925 (+4 %) 79 996 Omsättning 53,1 mdr kr 49,9 mdr kr 11,8 mdr euro 11,3 mdr euro Justerat rörelseresultat 567 MEUR (+27 %) 446 MEUR 957 MEUR (+32 %) 725 MEUR Justerad marginal 11,6 % 9,8 % 8,1 % 6,4 %

Scania har en bit kvar till toppen

Scania har fortfarande en bit kvar till de marginaler bolaget hade för några år sedan. Den justerade rörelsemarginalen har legat runt 10–12 procent de senaste kvartalen, klart under helårsnivån på 14,8 procent 2024. Årets uppgång är därför snarare en återhämtning än ett nytt rekord.

Bakom lyftet finns bland annat Brasilien där låneprogrammet Move Brasil har stärkt efterfrågan, och den nya lågprisserien NEXT ERA, som rullas ut från fabriken i kinesiska Rugao.

ANNONS

Traton har samtidigt höjt den nedre delen av sin prognos för året. Koncernen räknar nu med en försäljningstillväxt på 0–7 procent och en justerad rörelsemarginal på 6,3–7,3 procent.

Tre läger på finansmarknaden

Men på finansmarknaden går åsikterna isär. SEB hör till de mer positiva. I augusti höjde banken sin riktkurs för Volvo till 400 kronor och skrev att utsikterna fram till 2027 är starka.

Banken räknar med att investeringarna i nya lastbilar tar fart igen när åkerierna börjar bygga ut sina flottor.

Volvo, riktkurser 2026 Datum Rekommendation Riktkurs Kärnargument SEB 28 aug Köp 400 (365) Starka utsikter till 2027, flottexpansion Handelsbanken 9 och 10 sep Köp 390 Kursfallet är köpläge, 119 mdr i utdelning 2027 till 2029 Jefferies 15 sep Köp 370 (365) Men konsensus för Q3 för högt, föredrar Daimler Morgan Stanley 4 sep Jämvikt 355 (342) Barclays 7 jul Undervikt 290 (280) Daimler först, sedan Traton, sist Volvo Pareto 13 apr Behåll (köp) Oförändrad 30 procents premie, Kina strukturellt hot Konsensus, 22 analytiker Outperform 356 (280 till 450) 8 procents uppsida

Handelsbankens analytiker Hampus Engellau ser kursfallet som ”ett nytt köptillfälle”. Banken räknar med att Volvo kan dela ut 119 miljarder kronor under 2027–2029 samtidigt som utdelningen väntas stiga från 13 kronor i år till 20 kronor 2029.

Handelsbanken tror dessutom att den starka orderingången främst begränsas av brist på produktionsplatser för 2026 – inte av svag efterfrågan.

Traton (Scania), riktkurser 2026 Datum Rekommendation Riktkurs Kärnargument UBS 27 aug Neutral (köp) 41 euro (39) Förväntningarna fulla, vill se Scanias Kinastrategi Jefferies 14 sep Hold 35 euro EPA27 och straffavgifter styr pris och marginal Pareto 13 apr Köp Cirka 20 procents resultattillväxt per år 2025 till 2026 Morgan Stanley 13 jan Undervikt 32 euro Konsensus, 19 analytiker Hold 38,82 euro (23 till 48) 8 procents uppsida

De mer avvaktande analytikerna ifrågasätter inte efterfrågan – utan värderingen. UBS sänkte Traton till neutral den 27 augusti och pekade på att mycket av de positiva förväntningarna redan är inprisade efter årets kursuppgång.

ANNONS

Pareto tog bort sin köprekommendation på Volvo redan i april. Banken pekade bland annat på en värdering 30 procent över det historiska snittet och risken för ökad konkurrens från kinesiska tillverkare i Europa. UBS vill dessutom se mer av Scanias Kina-strategi innan man blir mer positiv.

Andra analytiker oroar sig mer för resultatet. Jefferies höjde visserligen riktkursen för Volvo till 370 kronor den 15 september, men räknar med ett betydligt större resultatfall i tredje kvartalet än konsensus. Banken väntar sig 8,1 miljarder kronor i rörelseresultat för lastbilsverksamheten, mot konsensus på 9,5 miljarder. Även Barclays föredrar Daimler Truck framför Volvo.

Bokföringseffekten som talar för skeptikerna

En detalj i Volvos rapport gör resultatbilden ännu mer osäker. Aktiverade utvecklingskostnader, netto efter avskrivningar, bidrog med 2,7 miljarder kronor till resultatet under första halvåret. För helåret räknar Volvo med cirka 3,5 miljarder. Det innebär att effekten under andra halvåret väntas bli betydligt mindre än i fjol.

Det kan bli en motvind på omkring 2 miljarder kronor. Samtidigt ligger konsensus för Volvos rörelseresultat i tredje kvartalet på 14,8 miljarder enligt Investing.com – ungefär samma nivå som i andra kvartalet.

Till det kommer semesterstoppen i Europa och att leveranserna i Nordamerika måste öka kraftigt under hösten för att Volvos prognos ska hålla. Tullarna ser däremot inte ut att bli någon större resultatbelastning. Volvo betalade 1,2 miljarder kronor netto i tullar under andra kvartalet, men väntar sig en återbetalning på 1,1 miljarder som i praktiken kvittar kostnaden i tredje kvartalet.

Marknadsprognos 2026 Volvo Traton Paccar Europa, tunga lastbilar 315 000 289 000 till 318 000 290 000 till 330 000 Nordamerika 265 000 (Class 8) 363 000 till 400 000 (Class 6 till 8) 230 000 till 270 000 (Class 8) Kina 880 000 753 000 till 832 000 (≥16 t) Brasilien 80 000

Kinahotet tog plats i Hannover

Den tredje osäkerheten fick ett ansikte på lastbilsmässan IAA i Hannover. BYD visade en dragbil med 600 kilometers räckvidd och planerar europeisk produktion från 2027. Tesla har samtidigt presenterat specifikationerna för sin Semi i Europa, med leveranser samma år.

ANNONS

Enligt Transport & Environment kan kinesiska tillverkare stå för 24–31 procent av Europas marknad för tunga ellastbilar 2030.

Volvo och Scania är långt ifrån passiva. Volvo vann priset International Truck of the Year 2027 för sitt elprogram, med en räckvidd på upp till 700 kilometer, och har inlett serieproduktionen av den nya generationen.

Scania levererar 105 ellastbilar till Norrlandsbaserade industrikoncernen Wibax och bygger 40 vätgaslastbilar tillsammans med Toyota.

Men Volvos elleveranser föll 4 procent under kvartalet, och de kinesiska tillverkarna har en tydlig konkurrensfördel på pris.

Det avgör hösten

Det är alltså flera frågor som möter Volvo och Traton under hösten.

ACT:s septemberorder kommer i början av oktober, Volvo rapporterar den 23 oktober och Traton den 28 oktober.

Frågan är inte längre om lastbilarna säljs. Det gör de.

Frågan är om den starka efterfrågan kan omsättas i fortsatt höga marginaler – och om Volvo och Scania kan försvara sin position när konkurrensen hårdnar. USA kan ge nästa lyft, men samtidigt väntar en tuffare europeisk marknad och en allt starkare kinesisk konkurrens inom eldrivna lastbilar.

ANNONS

Det är den balansgången som börsen nu försöker prissätta.