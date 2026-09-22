ANALYS: Traton, som äger Scania, och Volvo har fallit 13 respektive 11 procent sedan topparna i augusti, trots rusande orderingång och höjda prognoser. Analytikerna är eniga om den starka efterfrågan – men oense om hur länge den håller i sig och vad den betyder för vinsterna.
Därför faller lastbilsaktierna – trots fulla orderböcker
De svenska lastbilsjättarna rapporterade starka siffror för årets andra kvartal. Volvo ökade orderingången med 33 procent till 63 412 lastbilar, långt över analytikernas 53 551, och lyfte den justerade rörelsemarginalen till 11,7 procent.
Scania ökade samtidigt orderingången med 41 procent till 28 743 fordon, medan marginalen steg till 11,6 procent från 9,8 procent.
|Volvo, andra kvartalet
|Utfall
|Konsensus (Bloomberg)
|Q2 2025
|Omsättning
|126,3 mdr kr
|123,8 mdr
|122,9 mdr
|Justerat rörelseresultat
|14,8 mdr kr
|14,3 mdr
|13,5 mdr
|Justerad marginal
|11,7 %
|11,0 %
|Lastbilssegmentet, justerat
|9,7 mdr kr, 11,2 %
|8,4 mdr, 10,3 %
|Vinst per aktie
|5,10 kr
|3,64 kr
|Orderingång lastbilar
|63 412
|53 551
|47 761
|Leveranser lastbilar
|55 687
|52 764
Ändå har börsen vänt lastbilssektorn ryggen.
Volvo stängde på 331,10 kronor på måndagen, 11 procent under toppen den 4 augusti.
Traton, som äger Scania, har tappat 13 procent, medan Daimler Truck och Paccar har fallit lika mycket eller mer. Nedgången är därmed sektorbred och tog fart inom loppet av en vecka i samtliga fyra bolag.
|Aktie
|2 januari
|Topp 2026
|21 september
|Från topp
|I år
|Volvo B
|297,80 kr
|371,50 (4 aug)
|331,10
|−11 %
|+11 %
|Traton
|31,38 euro
|41,28 (3 aug)
|36,04
|−13 %
|+15 %
|Daimler Truck
|37,50 euro
|49,60 (3 aug)
|43,19
|−13 %
|+15 %
|Paccar
|111,56 dollar
|138,21 (28 jul)
|114,73
|−17 %
|+3 %
Nordamerika drar hela lasset
Motorn i uppgången är USA. Volvos orderingång i Nordamerika steg 122 procent till 18 302 lastbilar under andra kvartalet samtidigt som leveranserna föll 6 procent. Orderingången var därmed 1,5 gånger större än leveranserna – ett tecken på att produktionen kanske inte hinner med.
Samma bild syns hos Traton. Där steg orderingången i Nordamerika med 197 procent, drivet av dotterbolaget International.
Den amerikanska lastbilsmarknaden går med andra ord på högvarv.
Läs mer: Nordamerika vill ha lastbilar i massor – Volvo och Traton lyfter
|Volvo per region, Q2 2026
|Orderingång
|Förändring
|Leveranser
|Förändring
|Europa
|29 307
|+15 %
|30 825
|+16 %
|Nordamerika
|18 302
|+122 %
|12 223
|−6 %
|Sydamerika
|8 683
|+26 %
|6 465
|+3 %
|Asien
|4 621
|0 %
|3 830
|−15 %
|Ellastbilar, totalt
|1 430
|+43 %
|988
|−4 %
Bakom boomen finns stigande fraktpriser, en åldrande fordonsflotta och förköp inför USA nya utsläppsregler EPA27. Från årsskiftet väntas reglerna fördyra varje motor med 8 000 till 12 000 dollar.
Men toppen kan redan vara passerad. Orderingången på tunga lastbilar i USA nådde 46 200 fordon i februari – den åttonde starkaste månaden sedan mätningarna började.
I juli föll den 29 procent från juni och i augusti sjönk den ytterligare, till 16 951 fordon, enligt ACT Research. Det är fortfarande 32 procent över fjolåret och 34 procent lägre än juli på säsongsjusterad basis.
Handelsbanken pekar på just den utvecklingen och osäkerheten kring EPA27 som förklaring till kursfallet, skriver EFN.
Europa går på tomgång
Europa är en annan historia. Volvos orderingång steg 15 procent, men ligger fortfarande under leveranserna. Det är alltså främst en marknad där gamla lastbilar ersätts – inte en marknad som växer.
EU-registreringarna steg 9,8 procent till 171 933 lastbilar under första halvåret, enligt ACEA. Polen ökade 25,9 procent och Tyskland 7,1 procent.
Samtidigt tappar de svenska märkena mark. Enligt ICCT halvårsrapport minskade Scanias marknadsandel med 0,9 procentenheter och Volvos med 0,8. Mercedes ökade däremot sin andel med 2,1 procentenheter.
Scania bär Traton
Scania är Tratons vinstmotor. Av koncernens justerade rörelseresultat på 957 miljoner euro i kvartalet stod Scania för 567 miljoner, motsvarande 59 procent, enligt Tratons kvartalspresentation.
Scanias marginal på 11,6 procent kan jämföras med 8,1 procent för hela koncernen och bara 1,1 procent för International under första halvåret. Det säger en hel del om hur beroende Traton är av Scania.
|Andra kvartalet 2026
|Scania
|Q2 2025
|Traton
|Q2 2025
|Orderingång
|28 743 (+41 %)
|20 385
|94 169 (+44 %)
|65 292
|Leveranser
|26 274 (+7 %)
|24 547
|82 925 (+4 %)
|79 996
|Omsättning
|53,1 mdr kr
|49,9 mdr kr
|11,8 mdr euro
|11,3 mdr euro
|Justerat rörelseresultat
|567 MEUR (+27 %)
|446 MEUR
|957 MEUR (+32 %)
|725 MEUR
|Justerad marginal
|11,6 %
|9,8 %
|8,1 %
|6,4 %
Scania har en bit kvar till toppen
Scania har fortfarande en bit kvar till de marginaler bolaget hade för några år sedan. Den justerade rörelsemarginalen har legat runt 10–12 procent de senaste kvartalen, klart under helårsnivån på 14,8 procent 2024. Årets uppgång är därför snarare en återhämtning än ett nytt rekord.
Bakom lyftet finns bland annat Brasilien där låneprogrammet Move Brasil har stärkt efterfrågan, och den nya lågprisserien NEXT ERA, som rullas ut från fabriken i kinesiska Rugao.
Traton har samtidigt höjt den nedre delen av sin prognos för året. Koncernen räknar nu med en försäljningstillväxt på 0–7 procent och en justerad rörelsemarginal på 6,3–7,3 procent.
Tre läger på finansmarknaden
Men på finansmarknaden går åsikterna isär. SEB hör till de mer positiva. I augusti höjde banken sin riktkurs för Volvo till 400 kronor och skrev att utsikterna fram till 2027 är starka.
Banken räknar med att investeringarna i nya lastbilar tar fart igen när åkerierna börjar bygga ut sina flottor.
|Volvo, riktkurser 2026
|Datum
|Rekommendation
|Riktkurs
|Kärnargument
|SEB
|28 aug
|Köp
|400 (365)
|Starka utsikter till 2027, flottexpansion
|Handelsbanken
|9 och 10 sep
|Köp
|390
|Kursfallet är köpläge, 119 mdr i utdelning 2027 till 2029
|Jefferies
|15 sep
|Köp
|370 (365)
|Men konsensus för Q3 för högt, föredrar Daimler
|Morgan Stanley
|4 sep
|Jämvikt
|355 (342)
|Barclays
|7 jul
|Undervikt
|290 (280)
|Daimler först, sedan Traton, sist Volvo
|Pareto
|13 apr
|Behåll (köp)
|Oförändrad
|30 procents premie, Kina strukturellt hot
|Konsensus, 22 analytiker
|Outperform
|356 (280 till 450)
|8 procents uppsida
Handelsbankens analytiker Hampus Engellau ser kursfallet som ”ett nytt köptillfälle”. Banken räknar med att Volvo kan dela ut 119 miljarder kronor under 2027–2029 samtidigt som utdelningen väntas stiga från 13 kronor i år till 20 kronor 2029.
Handelsbanken tror dessutom att den starka orderingången främst begränsas av brist på produktionsplatser för 2026 – inte av svag efterfrågan.
|Traton (Scania), riktkurser 2026
|Datum
|Rekommendation
|Riktkurs
|Kärnargument
|UBS
|27 aug
|Neutral (köp)
|41 euro (39)
|Förväntningarna fulla, vill se Scanias Kinastrategi
|Jefferies
|14 sep
|Hold
|35 euro
|EPA27 och straffavgifter styr pris och marginal
|Pareto
|13 apr
|Köp
|Cirka 20 procents resultattillväxt per år 2025 till 2026
|Morgan Stanley
|13 jan
|Undervikt
|32 euro
|Konsensus, 19 analytiker
|Hold
|38,82 euro (23 till 48)
|8 procents uppsida
De mer avvaktande analytikerna ifrågasätter inte efterfrågan – utan värderingen. UBS sänkte Traton till neutral den 27 augusti och pekade på att mycket av de positiva förväntningarna redan är inprisade efter årets kursuppgång.
Pareto tog bort sin köprekommendation på Volvo redan i april. Banken pekade bland annat på en värdering 30 procent över det historiska snittet och risken för ökad konkurrens från kinesiska tillverkare i Europa. UBS vill dessutom se mer av Scanias Kina-strategi innan man blir mer positiv.
Andra analytiker oroar sig mer för resultatet. Jefferies höjde visserligen riktkursen för Volvo till 370 kronor den 15 september, men räknar med ett betydligt större resultatfall i tredje kvartalet än konsensus. Banken väntar sig 8,1 miljarder kronor i rörelseresultat för lastbilsverksamheten, mot konsensus på 9,5 miljarder. Även Barclays föredrar Daimler Truck framför Volvo.
Bokföringseffekten som talar för skeptikerna
En detalj i Volvos rapport gör resultatbilden ännu mer osäker. Aktiverade utvecklingskostnader, netto efter avskrivningar, bidrog med 2,7 miljarder kronor till resultatet under första halvåret. För helåret räknar Volvo med cirka 3,5 miljarder. Det innebär att effekten under andra halvåret väntas bli betydligt mindre än i fjol.
Det kan bli en motvind på omkring 2 miljarder kronor. Samtidigt ligger konsensus för Volvos rörelseresultat i tredje kvartalet på 14,8 miljarder enligt Investing.com – ungefär samma nivå som i andra kvartalet.
Till det kommer semesterstoppen i Europa och att leveranserna i Nordamerika måste öka kraftigt under hösten för att Volvos prognos ska hålla. Tullarna ser däremot inte ut att bli någon större resultatbelastning. Volvo betalade 1,2 miljarder kronor netto i tullar under andra kvartalet, men väntar sig en återbetalning på 1,1 miljarder som i praktiken kvittar kostnaden i tredje kvartalet.
|Marknadsprognos 2026
|Volvo
|Traton
|Paccar
|Europa, tunga lastbilar
|315 000
|289 000 till 318 000
|290 000 till 330 000
|Nordamerika
|265 000 (Class 8)
|363 000 till 400 000 (Class 6 till 8)
|230 000 till 270 000 (Class 8)
|Kina
|880 000
|753 000 till 832 000 (≥16 t)
|Brasilien
|80 000
Kinahotet tog plats i Hannover
Den tredje osäkerheten fick ett ansikte på lastbilsmässan IAA i Hannover. BYD visade en dragbil med 600 kilometers räckvidd och planerar europeisk produktion från 2027. Tesla har samtidigt presenterat specifikationerna för sin Semi i Europa, med leveranser samma år.
Enligt Transport & Environment kan kinesiska tillverkare stå för 24–31 procent av Europas marknad för tunga ellastbilar 2030.
Volvo och Scania är långt ifrån passiva. Volvo vann priset International Truck of the Year 2027 för sitt elprogram, med en räckvidd på upp till 700 kilometer, och har inlett serieproduktionen av den nya generationen.
Scania levererar 105 ellastbilar till Norrlandsbaserade industrikoncernen Wibax och bygger 40 vätgaslastbilar tillsammans med Toyota.
Men Volvos elleveranser föll 4 procent under kvartalet, och de kinesiska tillverkarna har en tydlig konkurrensfördel på pris.
Det avgör hösten
Det är alltså flera frågor som möter Volvo och Traton under hösten.
ACT:s septemberorder kommer i början av oktober, Volvo rapporterar den 23 oktober och Traton den 28 oktober.
Frågan är inte längre om lastbilarna säljs. Det gör de.
Frågan är om den starka efterfrågan kan omsättas i fortsatt höga marginaler – och om Volvo och Scania kan försvara sin position när konkurrensen hårdnar. USA kan ge nästa lyft, men samtidigt väntar en tuffare europeisk marknad och en allt starkare kinesisk konkurrens inom eldrivna lastbilar.
Det är den balansgången som börsen nu försöker prissätta.