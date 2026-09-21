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AI-flirt kan vara otrohet – var fjärde ung svensk drar gränsen där

AI må vara artificiell – men svartsjukan verkar högst verklig. Foto: Pressbild

Att flirta med en chatbot kan låta som science fiction med dåligt samvete. Men för många svenskar är gränsen redan passerad. En ny undersökning visar att var fjärde person mellan 18 och 29 år tycker att flirtiga eller sexuella samtal med AI räknas som otrohet.

AI har flyttat in i vardagen på rekordtid. Vi ber den skriva mejl, planera resor, lösa jobbproblem och ibland hålla oss sällskap.

Nästa fråga var förstås bara en tidsfråga: får man flirta med den?

Enligt en Kantar Sifo-undersökning på uppdrag av svenskgrundade LELO svarar 17 procent av svenskarna att flirtiga eller sexuella konversationer med AI är otrohet. Bland 18–29-åringar stiger siffran till 25 procent.

Det är alltså fullt möjligt att bli osams hemma över någon som varken har kropp, bostadsadress eller ett ex.

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Otroheten har flyttat in i mobilen

Samtidigt visar undersökningen att den digitala gränsen sedan länge är ganska tydlig när en annan människa är inblandad.

66 procent tycker att flirtiga eller sexuella samtal med andra via appar eller sociala medier är otrohet. 67 procent säger samma sak om att skicka eller ta emot nakenbilder, medan 71 procent betraktar aktivt användande av en dejtingapp som otrohet.

Att faktiskt ha sex med någon annan toppar föga överraskande listan: 89 procent kallar det otrohet. Kyssar ligger på 70 procent. Dans är betydligt mindre dramatiskt – bara fyra procent drar gränsen där.

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Fantasi är en sak – interaktion en annan

Bara sju procent tycker att sexuella fantasier om någon annan är otrohet. Samma andel säger det om att titta på porr. Men när fantasin börjar svara tillbaka verkar något förändras.

Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo mellan den 24 februari och 2 mars 2026. Totalt deltog 1 007 personer mellan 18 och 79 år och resultatet uppges vara riksrepresentativt.

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Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

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