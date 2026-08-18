Glöm våra svenska ruiner. Först byggde techmiljardärerna sina privata domedagsbunkrar. Nu följer den amerikanska medelklassen efter. Krig, AI-oro och politiska motsättningar har gjort det egna bunkern till en ny sorts försäkring – och en växande industri.
Bunkern är inte längre bara för miljardärer – nu hakar medelklassen på
Mark Zuckerberg bygger sitt enorma område på Hawaii med underjordiskt skyddsrum, egen vattenförsörjning och möjlighet att producera mat.
Peter Thiel har länge haft Nya Zeeland som sin reservplan. OpenAI-chefen Sam Altman har förberett sig med bland annat guld, antibiotika, vatten, gasmasker och en plats att ta vägen om samhället skulle börja falla sönder.
Men nu händer något nytt, rapporterar Les Echos.
Bunkern håller på att lämna miljardärsklassen.
I USA säljs allt fler skyddsrum till vanliga välbeställda familjer som inte har råd med en privat ö, men däremot kan lägga motsvarande en ny bil eller en mindre sommarstuga på en Plan B under marken.
Från Silicon Valley till villaområdet
”Människor vill ha en plan B. De vill veta vart de kan åka med familjen”, beskriver en aktör i den amerikanska bunkerbranschen situationen.
Bakom efterfrågan finns inte längre bara den klassiska rädslan för kärnvapenkrig.
Krig och geopolitisk oro spelar fortfarande stor roll, men till listan har också lagts pandemier, elavbrott, extremväder, politiska konflikter och rädsla för vad snabbt växande artificiell intelligens kan innebära.
Det gör bunkern till en ganska perfekt produkt för vår tid: dyr, skräckinjagande och svår att avgöra om man faktiskt behöver.
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575 bunkrar väntar i prärien
Ett av de mest extrema exemplen finns i South Dakota.
Här ligger Vivos xPoint, en tidigare amerikansk militärbas där 575 stora betongbunkrar ligger halvt nedgrävda under prärien.
En gång förvarade den amerikanska armén ammunition här. Nu säljs bunkrarna till privatpersoner.
Prislappen ligger på omkring 55 000 dollar, alltså drygt en halv miljon svenska kronor, innan renovering och utrustning.
För ytterligare pengar går det att förvandla det gamla militära skyddsrummet till något som snarare liknar en underjordisk semesterbostad.
Företaget bakom projektet säljer i praktiken en märklig blandning av prepping och premiumboende.
Glamping för människor som tror att civilisationen kan gå åt skogen.
Bunker för priset av en Volvo
Även Atlas Survival Shelters i Texas märker hur kundgruppen förändrats.
Företaget säljer allt från relativt enkla skyddsrum för familjer till enorma underjordiska lyxanläggningar med sovrum, kök och avancerade ventilationssystem.
Enligt företaget byggs omkring 300 skyddsrum om året.
Efterfrågan tenderar dessutom att explodera så fort världen ser lite mer hotfull ut än vanligt.
Det är just prisnivåerna som gör utvecklingen intressant.
En egen bunker behöver inte längre kosta miljoner dollar. De enklare modellerna hamnar inom räckhåll för amerikanska hushåll som redan har ett stort hus, två bilar och hyfsat välfyllda pensionskonton.
Bunkern har blivit ännu en dyr trygghetsprodukt.
Zuckerberg leder vägen
Fortfarande är det miljardärerna som levererar de mest spektakulära exemplen.
Meta-grundaren Mark Zuckerbergs Koolau Ranch på Kauai omfattar omkring 560 hektar.
Enligt byggdokument finns där planer på ett underjordiskt skyddsrum på omkring 465 kvadratmeter. Två stora huvudbyggnader ska kunna nå det genom en tunnel och anläggningen har dessutom egen vattenförsörjning och möjlighet till matproduktion.
Zuckerberg har själv tonat ned bunkerbeskrivningen och jämfört utrymmet mer med ett skydd vid exempelvis orkaner.
Det är ändå en ganska imponerande källare.
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Silicon Valleys domedagsförsäkring
Fenomenet är inte nytt bland de extremt rika.
LinkedIn-grundaren Reid Hoffman uppskattade redan för nästan tio år sedan att mer än hälften av Silicon Valleys miljardärer hade någon form av ”apocalypse insurance”.
Det kunde handla om bunkrar, stora landområden eller bostäder på platser som Nya Zeeland.
Reddit-grundaren Steve Huffman gick så långt att han laseropererade ögonen eftersom han inte ville vara beroende av glasögon efter en samhällskollaps.
Sam Altman har berättat att han samlat på sig bland annat antibiotika, batterier, vatten, gasmasker och guld.
En ny amerikansk dröm
Men miljardärerna är nästan ett sidospår i den nya bunkerekonomin.
Det intressanta är att deras beteende håller på att kopieras längre ned i inkomstskikten.
Precis som privatgym, pooler och avancerade säkerhetssystem en gång spred sig från de allra rikaste till den breda övre medelklassen verkar bunkern vara på väg samma väg.
Den amerikanska drömmen brukade vara ett eget hus med garage och gräsmatta.
Nu vill allt fler tydligen också ha ett rum under gräsmattan där familjen kan överleva när resten av världen går åt helvete.
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