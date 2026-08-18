Bunkern är inte längre bara för miljardärer – nu hakar medelklassen på

575 bunkrar väntar i prärien

Ett av de mest extrema exemplen finns i South Dakota.

Här ligger Vivos xPoint, en tidigare amerikansk militärbas där 575 stora betongbunkrar ligger halvt nedgrävda under prärien.

En gång förvarade den amerikanska armén ammunition här. Nu säljs bunkrarna till privatpersoner.

Prislappen ligger på omkring 55 000 dollar, alltså drygt en halv miljon svenska kronor, innan renovering och utrustning.

För ytterligare pengar går det att förvandla det gamla militära skyddsrummet till något som snarare liknar en underjordisk semesterbostad.

Företaget bakom projektet säljer i praktiken en märklig blandning av prepping och premiumboende.

Glamping för människor som tror att civilisationen kan gå åt skogen.

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En egen bunker behöver inte längre kosta miljoner dollar.

Bunker för priset av en Volvo

Även Atlas Survival Shelters i Texas märker hur kundgruppen förändrats.

Företaget säljer allt från relativt enkla skyddsrum för familjer till enorma underjordiska lyxanläggningar med sovrum, kök och avancerade ventilationssystem.

Enligt företaget byggs omkring 300 skyddsrum om året.

Efterfrågan tenderar dessutom att explodera så fort världen ser lite mer hotfull ut än vanligt.

Det är just prisnivåerna som gör utvecklingen intressant.

En egen bunker behöver inte längre kosta miljoner dollar. De enklare modellerna hamnar inom räckhåll för amerikanska hushåll som redan har ett stort hus, två bilar och hyfsat välfyllda pensionskonton.

Bunkern har blivit ännu en dyr trygghetsprodukt.

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Om världen går åt skogen har Meta-grundaren åtminstone gott om plats.

Hans underjordiska skyddsrum på Hawaii är större än många svenska villor.

Zuckerberg leder vägen

Fortfarande är det miljardärerna som levererar de mest spektakulära exemplen.

Meta-grundaren Mark Zuckerbergs Koolau Ranch på Kauai omfattar omkring 560 hektar.

Enligt byggdokument finns där planer på ett underjordiskt skyddsrum på omkring 465 kvadratmeter. Två stora huvudbyggnader ska kunna nå det genom en tunnel och anläggningen har dessutom egen vattenförsörjning och möjlighet till matproduktion.

Zuckerberg har själv tonat ned bunkerbeskrivningen och jämfört utrymmet mer med ett skydd vid exempelvis orkaner.

Det är ändå en ganska imponerande källare.

Silicon Valleys domedagsförsäkring

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Fenomenet är inte nytt bland de extremt rika.

LinkedIn-grundaren Reid Hoffman uppskattade redan för nästan tio år sedan att mer än hälften av Silicon Valleys miljardärer hade någon form av ”apocalypse insurance”.

Det kunde handla om bunkrar, stora landområden eller bostäder på platser som Nya Zeeland.

Reddit-grundaren Steve Huffman gick så långt att han laseropererade ögonen eftersom han inte ville vara beroende av glasögon efter en samhällskollaps.

Sam Altman har berättat att han samlat på sig bland annat antibiotika, batterier, vatten, gasmasker och guld.

Amerikanska bunkerföretag rapporterar stigande efterfrågan varje gång världsläget blir lite mer nervöst. Foto: Pressbild

En ny amerikansk dröm

Men miljardärerna är nästan ett sidospår i den nya bunkerekonomin.

Det intressanta är att deras beteende håller på att kopieras längre ned i inkomstskikten.

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Precis som privatgym, pooler och avancerade säkerhetssystem en gång spred sig från de allra rikaste till den breda övre medelklassen verkar bunkern vara på väg samma väg.

Den amerikanska drömmen brukade vara ett eget hus med garage och gräsmatta.

Nu vill allt fler tydligen också ha ett rum under gräsmattan där familjen kan överleva när resten av världen går åt helvete.