10 roliga fakta du ska veta om Beretta – vapenimperiet som fyller 500 år

2. Samma familj sitter fortfarande vid bordet

Femhundra år senare styrs koncernen fortfarande av familjen Beretta. Pietro Gussalli Beretta är vd och ordförande, brodern Franco vice vd och fadern Ugo sitter kvar i styrelsen.

Företaget har alltså överlevt Napoleon, två världskrig, fascismen, televisionen, internet och Powerpoint utan att familjen tappat kontrollen.

Norma tillverkar ammunition för jakt, sportskytte och försvar.

3. Beretta är numera också värmländskt

Den svenska kopplingen är betydligt större än många tror. När Beretta Holding köpte schweiziska RUAG Ammotec 2022 följde svenska Norma med in i familjen.

Norma har sin fabrik och sitt huvudkontor i Åmotfors i Värmland och omkring 240 anställda. Där tillverkas cirka 30 miljoner patroner om året i fler än 100 kalibrar. Rekordåret 2021 nådde fabriken hela 100 miljoner patroner.

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4. Norma är egentligen norskt från början

Norma grundades av de norska bröderna Lars, Johan och Ivar Enger. När verksamheten skulle etableras i Sverige ratades Charlottenberg eftersom den aktuella tomten redan tagits av en tobaksfabrik. Nästa stopp på järnvägen var Åmotfors.

Namnet Norma kommer inte heller från Norden. Lars Enger tyckte om Bellinis opera ”Norma”. Ett värmländskt ammunitionsföretag med norska grundare och namn efter en italiensk opera känns i efterhand nästan skräddarsytt för Beretta.

5. Carl Hamilton hade naturligtvis en Beretta

Den svenska underrättelseofficeren Carl Hamilton har burit Beretta på film. Stellan Skarsgårds Hamilton använder en Beretta 92F i ”Täcknamn Coq Rouge” och ”Den demokratiske terroristen”. Peter Stormares version av Hamilton använde senare en Beretta 92SB.

6. Hollywood gjorde pistolen odödlig

Beretta 92FS blev ett av 1980- och 1990-talens mest igenkända filmvapen. Mel Gibson använde den som Martin Riggs i ”Dödligt vapen” och Bruce Willis som John McClane i ”Die Hard”.

Det är svårt att tänka sig ett bättre produktplaceringspaket om målgruppen råkar bestå av män som tycker att en julfilm gärna får innehålla krossade fönster på Nakatomi Plaza.

Norma tillverkar ammunition för jakt, sportskytte och försvar.

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7. Sedan beställde Pentagon över 300 000

Hollywood var en sak. Det amerikanska försvaret var bättre affärer.

1985 fick Beretta USA ett kontrakt på 315 930 pistoler efter att Berettas konstruktion valts som ny amerikansk tjänstepistol. M9 ersatte successivt äldre amerikanska .45- och .38-vapen.

Beretta uppger att omkring fyra miljoner exemplar av modellfamiljen 92 har tillverkats.

Beretta firar 500 år som familjeägt företag 2026.

8. Logotypen ritades av en italiensk poet

De tre pilarna i Berettas logotyp kommer från Gabriele D’Annunzio, en av Italiens mest berömda och kontroversiella poeter.

Uttrycket ”Dare in Brocca” betyder ungefär ”träffa målet”. Loggan antogs senare av Beretta och används fortfarande.

9. Imperiet innehåller brittisk överklass

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Beretta är sedan länge mycket mer än Beretta. Koncernen kontrollerar över 20 varumärken, däribland Benelli, Franchi, Sako, Tikka, Steiner, Norma och brittiska Holland & Holland.

Det senare är ungefär jaktvapnens motsvarighet till Savile Row: brittiskt, dyrt och tämligen ointresserat av konceptet lågpris.

1. Beretta Holding har omkring 6 000 anställda och verksamhet i ett stort antal länder.

10. Nästa mål är ännu mer Amerika

Beretta Holding omsatte 1,68 miljarder euro 2025, hade ett ebitda-resultat på 254 miljoner euro och omkring 6 000 anställda i mer än 50 bolag.

Och familjen verkar inte tycka att fem århundraden är någon anledning att slå av på takten. I september 2026 lade Beretta Holding ett erbjudande om att öka sitt ägande i amerikanska Sturm, Ruger & Co från knappt 10 procent till upp till 25 procent. Prislappen för de ytterligare aktierna kan bli omkring 108 miljoner dollar.

Från 185 gevärspipor till Venedig 1526 till miljardkoncern, Hollywood, Pentagon och ammunition från Åmotfors. Få familjeföretag kan visa upp en lika osannolik tidslinje.

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