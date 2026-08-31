Hon levde på att dissa män – sedan träffade hon helt fel kille

Hon fick ett orimligt hat tillbaka, men själva fenomenet är intressant. I influencer- och poddvärlden har ”icks” blivit underhållning: små egenskaper som omedelbart dödar attraktionen.

Problemet är förstås att om listan blir tillräckligt lång återstår till slut ungefär tre män i Norden.

Svenskarna har tröttnat på dejting

Samtidigt händer något större.

Bara 18 procent av svenska singlar nätdejtar i dag, jämfört med 27 procent 2022. Bland singlar mellan 16 och 34 år har andelen som nätdejtar fallit från 43 till 25 procent. Många säger att apparna gjort dem trötta och fixerade vid detaljer som egentligen inte betyder särskilt mycket.

Forskare vid Örebro universitet har dessutom hittat en ganska underhållande konflikt: männen tycker att kvinnorna har för höga krav. Kvinnorna tycker att männen har för låga.

Där någonstans kommer Sofia Franklyn in, rapporterar NY Times.

Franklyn, 34, blev känd som en av kvinnorna bakom jättepodden Call Her Daddy, där sex, män, dejting och relationer diskuterades utan särskilt mycket romantiskt skimmer.

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Hon har själv sagt att hon i praktiken gjorde karriär på ”dejtingspelet”.

Sedan träffade hon John Messamore.