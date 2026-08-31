Han har matlåda. Han säger att han fryser. Han har fel skor, fel jobb eller håller vinglaset konstigt. I den moderna dejtingvärlden kan en liten ”ick” räcka för att en man ska dissas bort på tre sekunder. Men historien om Sofia Franklyn visar att kärleken ibland börjar först när man kastar kravlistan i papperskorgen.
Hon levde på att dissa män – sedan träffade hon helt fel kille
Det blev nästan svensk rikspolitik när influencern Hanna Friberg berättade om några av sina ”icks” hos män. Bland annat gick män som tar med matlåda till jobbet bort. Även en kille som säger att han fryser kunde tydligen få romantiken att lämna kroppen.
Hon fick ett orimligt hat tillbaka, men själva fenomenet är intressant. I influencer- och poddvärlden har ”icks” blivit underhållning: små egenskaper som omedelbart dödar attraktionen.
Problemet är förstås att om listan blir tillräckligt lång återstår till slut ungefär tre män i Norden.
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Svenskarna har tröttnat på dejting
Samtidigt händer något större.
Bara 18 procent av svenska singlar nätdejtar i dag, jämfört med 27 procent 2022. Bland singlar mellan 16 och 34 år har andelen som nätdejtar fallit från 43 till 25 procent. Många säger att apparna gjort dem trötta och fixerade vid detaljer som egentligen inte betyder särskilt mycket.
Forskare vid Örebro universitet har dessutom hittat en ganska underhållande konflikt: männen tycker att kvinnorna har för höga krav. Kvinnorna tycker att männen har för låga.
Där någonstans kommer Sofia Franklyn in, rapporterar NY Times.
Franklyn, 34, blev känd som en av kvinnorna bakom jättepodden Call Her Daddy, där sex, män, dejting och relationer diskuterades utan särskilt mycket romantiskt skimmer.
Hon har själv sagt att hon i praktiken gjorde karriär på ”dejtingspelet”.
Sedan träffade hon John Messamore.
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Han var egentligen helt fel
Det roliga är att inte heller Messamore, 39 och verksam inom private equity, hade beställt Sofia.
När han anlitade en professionell matchmaker tänkte han sig snarare en kvinna inom juridik, finans eller redovisning. Någon som förstod hans värld.
Det gick uselt.
Matchmakern gjorde då det förbjudna: hon struntade i kravspecifikationen.
Inför en resa från London till New York 2024 fick Messamore frågan om han ville träffa en entreprenör som hette Sofia.
På papperet var de nästan löjligt olika. Han arbetade i finans och levde privat. Hon levde offentligt, gjorde podcast om relationer och hade varit inblandad i ett mediebråk som miljontals människor följt.
Han googlade henne före dejten och tänkte ungefär: det här kan gå riktigt illa.
Det blev, enligt honom, hans livs bästa dejt.
Det fanns ingen checklista för kemin
De pratade om böcker, filosofi, religion och fri vilja. De upptäckte gemensam musik, filmer och märkliga små preferenser som ingen matchningsalgoritm rimligen hade kunnat väga rätt.
Franklyn gjorde dessutom något som många moderna dejtingråd brukar varna för: hon sade redan på första dejten vad hon ville.
Nästa pojkvän skulle bli hennes sista.
Det blev han.
De började med ett distansförhållande mellan New York och London, träffades i Paris, Miami, Mallorca, Barcelona och Schweiz och förlovade sig 2025. Den 31 juli 2026 gifte de sig i Italien och några dagar senare hölls den stora festen vid Comosjön. Paret hoppas nu bilda familj.
Och kanske finns där en liten lärdom för den svenska ick-generationen.
Man ska naturligtvis inte nöja sig med fel män.
Men det finns en skillnad mellan röda flaggor och att någon har matlåda.
Den perfekta människan finns förmodligen inte.
Den rätta kan däremot mycket väl stå där med en Tupperwareburk.
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