I veckans avsnitt av podcasten AI+ med Viggo Cavling och Katarina Gospic handlar det mesta om kontroll, kod och konsekvenser. Från AI-kameror i Australien till Kinas chipkrig, EU:s byråkrater och revisorer som blivit överflödiga.
AI drar in körkort – och tar över revisionen
AI i Australien drar in körkort
“Det känns som ett väldigt obehagligt samhälle där datorer börjar fatta juridiska beslut”, säger Viggo Cavling när han berättar om Australiens nya trafiksystem – där artificiell intelligens övervakar bilförare i realtid.
I delstaten Western Australia har kameror utrustats med AI som inte bara mäter hastighet utan också ser om föraren saknar bälte, pratar i mobilen – eller har ett barn i knät. Under en åtta månader lång testperiod fångades nästan 400 000 regelbrott. Nu väntar böter på upp till 6 000 kronor – och i vissa fall indraget körkort.
“Det här är kontrollsamhället i praktiken”, konstaterar hjärnforskaren och AI-entreprenören Katarina Gospic.
“Vi måste hitta balansen. För mycket kontroll och du tar bort människans frihet. För lite – och samhället blir farligt.”
Kina kastar ut Nvidia
Samtidigt rapporterar duon om hur Kina nu förbjuder statligt stöd till datacenter som använder amerikanska chip från Nvidia eller Intel. Bara inhemska komponenter får finansiering.
“Kineserna hade 95 procent av Nvidias chipmarknad för några år sedan – nu är de nere på noll”, säger Cavling.
“Kina har visat att de kan kopiera, lära sig och skala snabbt”, menar Gospic. “Svärdet är tvåäggat. Fattar man rätt beslut går det fort – fattar man fel går det lika fort åt andra hållet.”
Cavling inflikar: “Jag har alltid tyckt att Kina är lite läskigt. Det är obehagligt med ett samhälle där ingen vågar dra i handbromsen.”
EU bromsar sin AI-lag
Nästa ämne i podden är EU:s AI Act, som ser ut att mjukas upp. Bryssel överväger att skjuta upp regler för så kallad högrisk-AI – allt från ansiktsigenkänning till brottsbekämpning – för att inte kväva innovation.
“Vi behöver mindre byråkrati”, säger Cavling. “AI är en ung marknad, låt den sätta sig innan regleringsmaskinen drar igång.”
Gospic håller delvis med men varnar: “Om vi släpper kontrollen helt riskerar vi ett samhälle där AI förutspår brott innan de sker. Då har vi gått för långt.”
Podcast: AI är ungefär som Sagan om ringen
I det senaste avsnittet av podcasten AI+ tar Viggo Cavling och Katarina Gospic lyssnarna på en resa som börjar på Riche i Stockholm och slutar i
AI tar över revisionsbranschen
Mot slutet berättar Cavling om sin intervju med KPMG-chefen Mattias Arvidsson.
“Han sa att AI har revolutionerat revisionen. Förr öppnade man pärmar och bläddrade på tre ställen. Nu tankas varje kvitto från ABB, Volvo och Scania in i ett system – AI:n granskar allt och revisorn bara kontrollerar resultatet.”
KPMG har 2 000 anställda och 120 delägare. Många undrar nu hur länge alla behövs.
“Officiellt säger alla att ingen ska förlora jobbet”, säger Cavling.
“Men det är tydligt att AI redan gör många arbetsuppgifter onödiga”, fyller Gospic i.
Därför slår hjärnan fortfarande AI med hästlängder
Hjärnan drar bara 17 watt – ändå klarar den saker som världens största superdatorer fortfarande kämpar med. I veckans podcast AI+ pratar Katarina Gospic
Hjärnan 2.0 – uppdaterad av AI
Avsnittet avslutas med Gospics bok “Brain 2.0”, där hon förklarar hur hjärnans olika delar styr våra beslut.
“Prefrontalkortex är hjärnans smartaste del, men den är inte färdigutvecklad förrän man är 25 år”, säger hon.
“Hjärnan fick sin senaste uppdatering för 40 000 år sedan – men AI kan bli verktyget som hjälper oss att tänka smartare.”
Cavling avslutar avsnittet med ett leende:
“Man kan bli lite rädd för hur smart du är, men man känner sig alltid lite klokare efter att ha pratat med dig.”
AI+ publiceras varje vecka på Dagens PS.
Lyssna på hela avsnittet där Viggo Cavling och Katarina Gospic diskuterar hur AI formar framtiden – från körkort till hjärnceller.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
