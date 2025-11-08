AI drar in körkort – och tar över revisionen

Vilka svenska bolag kommer att bli morgondagens vinnare – och hur hittar man dem innan marknaden gör det? För Simon Peterson, fondförvaltare på Carnegie Fonder, handlar det om att förstå bolagen på djupet och våga tänka långsiktigt. – Vi vill hitta välskötta bolag som kan skapa värde för sparare många år framöver. Det kräver att …

Kina kastar ut Nvidia

Samtidigt rapporterar duon om hur Kina nu förbjuder statligt stöd till datacenter som använder amerikanska chip från Nvidia eller Intel. Bara inhemska komponenter får finansiering.

“Kineserna hade 95 procent av Nvidias chipmarknad för några år sedan – nu är de nere på noll”, säger Cavling.

“Kina har visat att de kan kopiera, lära sig och skala snabbt”, menar Gospic. “Svärdet är tvåäggat. Fattar man rätt beslut går det fort – fattar man fel går det lika fort åt andra hållet.”

Cavling inflikar: “Jag har alltid tyckt att Kina är lite läskigt. Det är obehagligt med ett samhälle där ingen vågar dra i handbromsen.”

EU-kommissionen i Bryssel överväger att skjuta upp regler för så kallad högrisk-AI (Foto: Ida Marie Odgaard/Scanpix-TT)

EU bromsar sin AI-lag

Nästa ämne i podden är EU:s AI Act, som ser ut att mjukas upp. Bryssel överväger att skjuta upp regler för så kallad högrisk-AI – allt från ansiktsigenkänning till brottsbekämpning – för att inte kväva innovation.

“Vi behöver mindre byråkrati”, säger Cavling. “AI är en ung marknad, låt den sätta sig innan regleringsmaskinen drar igång.”

Gospic håller delvis med men varnar: “Om vi släpper kontrollen helt riskerar vi ett samhälle där AI förutspår brott innan de sker. Då har vi gått för långt.”

AI tar över revisionsbranschen

Mot slutet berättar Cavling om sin intervju med KPMG-chefen Mattias Arvidsson.

“Han sa att AI har revolutionerat revisionen. Förr öppnade man pärmar och bläddrade på tre ställen. Nu tankas varje kvitto från ABB, Volvo och Scania in i ett system – AI:n granskar allt och revisorn bara kontrollerar resultatet.”

KPMG har 2 000 anställda och 120 delägare. Många undrar nu hur länge alla behövs.

“Officiellt säger alla att ingen ska förlora jobbet”, säger Cavling.

“Men det är tydligt att AI redan gör många arbetsuppgifter onödiga”, fyller Gospic i.

Skillnader i hjärnan kan förklara brist på AI-kunskap. (Foto: Robina Weermeijer / Unsplash)

Avsnittet avslutas med Gospics bok “Brain 2.0”, där hon förklarar hur hjärnans olika delar styr våra beslut.

“Prefrontalkortex är hjärnans smartaste del, men den är inte färdigutvecklad förrän man är 25 år”, säger hon.

“Hjärnan fick sin senaste uppdatering för 40 000 år sedan – men AI kan bli verktyget som hjälper oss att tänka smartare.”

Cavling avslutar avsnittet med ett leende:

“Man kan bli lite rädd för hur smart du är, men man känner sig alltid lite klokare efter att ha pratat med dig.”

AI+ publiceras varje vecka på Dagens PS.

Lyssna på hela avsnittet där Viggo Cavling och Katarina Gospic diskuterar hur AI formar framtiden – från körkort till hjärnceller.

