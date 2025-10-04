I det senaste avsnittet av podcasten AI+ tar Viggo Cavling och Katarina Gospic lyssnarna på en resa som börjar på Riche i Stockholm och slutar i Nordkorea.
Podcast: AI är ungefär som Sagan om ringen
Mest läst i kategorin
De 10 bästa italienska restaurangerna i Stockholm
Vi är inte i Italien – men ibland är det lätt att tro det. Slår man upp dörren till en trattoria i Stockholm kan doften av basilika och nybakat bröd lura sinnet och få det att tro att man befinner sig på en piazza i Neapel. Denna lista tar dig med på en elegant smakresa …
Podcast: AI är ungefär som Sagan om ringen
I det senaste avsnittet av podcasten AI+ tar Viggo Cavling och Katarina Gospic lyssnarna på en resa som börjar på Riche i Stockholm och slutar i Nordkorea. Först står sjukvården i fokus. OpenAI:s nya satsning Health Bench visar hur AI minskar antalet fel i diagnoser och behandlingar. Cavling berättar om sin frus vardag som barnmorska …
Hemligheten till lång livslängd: inte vad du äter utan...
Du kan köpa dyra kosttillskott, gå på yoga-retreats i Portugal och träna som David Beckham. Men om du vill ha lång livslängd så ät inte frukost för sent. Du kan ändå förlora några år av ditt liv. Det menar forskare från Harvard och Manchester som har följt tusentals britter i mer än 20 år. Studien …
Chess gör comeback i New York – premiär i november
Det finns musikaler som blir succéer direkt. Les Misérables. The Phantom of the Opera. Och så finns det Chess. Med musik av Björn Ulvaeus och Benny Andersson, och texter av Tim Rice, skulle den svenska schackmusikalen bli nästa globala export efter Abba. Men i stället blev det en musikal som kritiker kallade både genial och …
Detta är guld för kroppen, underskattat och tillgängligt för alla
Det är inte den mest glamorösa näringskomponenten. Den ger inga klickvänliga rubriker i sociala medier och säljer sällan dietböcker på bestsellerlistorna. Men den är en av de mest underskattade byggstenarna för både kropp och psyke: Fibrer. ”Fibrer sänker inflammation, minskar kolesterol, skyddar mot hjärt- och kärlsjukdomar, och stärker även den mentala hälsan”, förklarar Dr Francine …
Först står sjukvården i fokus. OpenAI:s nya satsning Health Bench visar hur AI minskar antalet fel i diagnoser och behandlingar. Cavling berättar om sin frus vardag som barnmorska i Södertälje, där ineffektiva datasystem stjäl tid från patienterna. Gospic jämför AI med ringen i Sagan om ringen – det gäller att den hamnar i rätt händer för att skapa nytta.
Sedan kommer EU:s omdebatterade chattkontroll upp. Kritiker varnar för att förslaget öppnar bakdörrar som hotar både integritet och nationell säkerhet. Storbritanniens planer på ett statligt digitalt ID blir också föremål för diskussion. Cavling konstaterar att det snart kan krävas leg för att köpa chips på Ica.
Avsnittet rundas av med att Nordkoreas ledare Kim Jong-un satsar på AI-drönare, samtidigt som Sydkorea fortsätter att stärka sin globala position med kultur och teknik.
Nästa vecka rapporterar Gospic direkt från IBM:s Tech-konferens i Orlando, medan Cavling lovar att hålla koll på både Harry Potter-parken och de senaste AI-nyheterna.
Vill du läsa mer om AI och krogar? Då rekommenderar jag vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om De fem bästa dejtrestaurangerna i Stockholm eller om förra veckans podcast: Premiär för AI+ – podden som tar AI från techsnack till vardagsliv eller Skippa Tinder och bara häng i baren.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Modern trerumslägenhet på Kempinski Residences, Gozo. Högkvalitativa material, femstjärnig service och tillgång till 3 utomhuspooler och två inomhuspooler.
Senaste nytt
Perfect Weekend i Zadar
Zadar är Kroatiens charmigaste underdog. En stad som i tre tusen år har bytt ägare lika ofta som Hammarby byter tränare. Romare, venetianare, habsburgare – alla har lämnat något kvar. Resultatet är en kuliss som känns som om någon blandat antik ruin med uteservering och tryckt på “shuffle”. Havsorgel och solhälsning Zadar har två sevärdheter …
Var försiktig när du säljer ditt guld
Läs avtalsvillkoren noga, kolla upp företaget och läs recensioner från personer som tidigare sålt guld till dem. Det är de främsta tipsen från Konsumentverkets vägledare till den som vill sälja sitt guld på nätet eller över disk. När man som privatperson säljer något, exempelvis guld, till ett företag gäller inte konsumentlagstiftningen utan det är avtalsvillkoren …
Trump: Kriget kan vara nära ett slut
Israel förbereder sig för det första steget i Donald Trumps Gazaplan, uppger premiärminister Benjamin Netanyahu. Kriget är ”mycket nära” att ta slut, hävdar USA:s president. Men från Gaza rapporteras en våldsam natt. ”Vi kommer att samarbeta till fullo med presidenten och hans team för att avsluta kriget”, skriver premiärminister Netanyahus stab enligt israeliska medier. Beskedet …
Avslöjat: Swedbank satsar miljoner i kritiserat gruvbolag
Trots hård kritik från både Norge och svenska konkurrenter väljer Swedbank att öka sitt innehav i ett bolag bakom världens största nickelgruva. Investeringen sker dessutom genom bankens gröna fonder. När Norges statliga oljefond nyligen beslutade att utesluta det franska gruvbolaget Eramet – delägare i den omstridda Weda Bay-gruvan – var motiveringen tydlig: risken för miljöförstöring …
Hur länge kan du egentligen dricka ur samma vattenflaska
Det börjar alltid på samma sätt. Du köper en iskall vattenflaska på Pressbyrån, tar några klunkar och slänger ner den i väskan. Två dagar senare hittar du flaskan igen – lite ljummen, lite misstänkt. Ska man dricka eller hälla ut Mikrobiologen lugnar – men med förbehåll Enligt Per Saris, professor i mikrobiologi vid Helsingfors universitet, …