Podcast: AI är ungefär som Sagan om ringen

Först står sjukvården i fokus. OpenAI:s nya satsning Health Bench visar hur AI minskar antalet fel i diagnoser och behandlingar. Cavling berättar om sin frus vardag som barnmorska i Södertälje, där ineffektiva datasystem stjäl tid från patienterna. Gospic jämför AI med ringen i Sagan om ringen – det gäller att den hamnar i rätt händer för att skapa nytta.

Sedan kommer EU:s omdebatterade chattkontroll upp. Kritiker varnar för att förslaget öppnar bakdörrar som hotar både integritet och nationell säkerhet. Storbritanniens planer på ett statligt digitalt ID blir också föremål för diskussion. Cavling konstaterar att det snart kan krävas leg för att köpa chips på Ica.

Avsnittet rundas av med att Nordkoreas ledare Kim Jong-un satsar på AI-drönare, samtidigt som Sydkorea fortsätter att stärka sin globala position med kultur och teknik.

Nästa vecka rapporterar Gospic direkt från IBM:s Tech-konferens i Orlando, medan Cavling lovar att hålla koll på både Harry Potter-parken och de senaste AI-nyheterna.

