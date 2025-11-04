En delstat i Australien varnade sina medborgare att följa trafikreglerna under en pilotperiod med AI i trafikkamerorna. Nu gäller det dock att följa reglerna eller riskera höga böter och att bli av med körkortet.
Här kan AI snabbt dra in ditt körkort
AI används redan i trafikkameror på många håll i världen, bland annat i stora städer i USA.
I Australien har tekniken också rullats ut i städer som Sydney och Melbourne.
AI i trafikkameror
I landets största delstat Western Australia pågick ett pilotprojekt under årets åtta första månader, där AI installerades i trafikkameror runt om i delstaten, berättar News.com.au.
Under pilotperioden kunde bilister som bröt mot trafikreglerna få en varning, men från och med början av oktober riskerar de istället höga böter eller att bli av med körkortet om de bryter mot reglerna.
AI-kamerorna upptäckte nästan 400 000 trafikförseelser under pilotperioden där många exempelvis körde utan bälte, använde droger och alkohol under körningen, eller i vissa fall hade barn i knäet när de körde.
Det var bland annat vanligt att bilister pratade i mobilen, vilket är förbjudet, och det kan leda till böter på 1 000 dollar, vilket motsvarar drygt 6 000 kronor.
En som hänger löst är en förare som hade hela 80 företeelser under de första månaderna.
“Om du blir ertappad under den första veckan måste du allvarligt ifrågasätta din förmåga att vara ute på vägarna eftersom du vet att det är ett medvetet beslut att ta på dig säkerhetsbältet”, uppger polischefen Col Blanch.
Allt fler dör i trafiken
Genom införandet av AI på vägarna vill myndigheterna göra något åt den dystra statistiken som säger att allt fler dör på Australiens vägar varje år.
De senaste 5 åren har landet sett en nästan 18-procentig ökning av trafikolyckor med dödlig utgång där nästan 1 300 personer fick sätta livet till på vägarna, enbart förra året.
Statistiken i Western Australia följer samma linje, där antalet dödsolyckor fortsätter att skjuta i höjden.
Åtta månader bör räcka som varningsperiod menar trafiksäkerhetsminister Reece Whitby som nu vill förändra beteendet hos människor i trafiken.
“Du behöver inte böter eller en kamera för att tala om för dig vad som är rätt. Sakta ner, använd säkerhetsbältet ordentligt och låt telefonen vara”, säger han.
AI kan även användas på andra sätt visar det sig, runt om i Australien.
AI upptäcker fel på vägarna
Kameror kan upptäcka vägfel som potthål, där inspektörer därmed inte behöver täcka enorma områden utan kameror kan snabbt ta reda på var felen finns, och vägunderhåll kan därmed skickas direkt dit, enligt Yahoo News.
