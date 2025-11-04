Här kan AI snabbt dra in ditt körkort

AI används redan i trafikkameror på många håll i världen, bland annat i stora städer i USA.

I Australien har tekniken också rullats ut i städer som Sydney och Melbourne.

AI i trafikkameror

I landets största delstat Western Australia pågick ett pilotprojekt under årets åtta första månader, där AI installerades i trafikkameror runt om i delstaten, berättar News.com.au.

Under pilotperioden kunde bilister som bröt mot trafikreglerna få en varning, men från och med början av oktober riskerar de istället höga böter eller att bli av med körkortet om de bryter mot reglerna.

AI-kamerorna upptäckte nästan 400 000 trafikförseelser under pilotperioden där många exempelvis körde utan bälte, använde droger och alkohol under körningen, eller i vissa fall hade barn i knäet när de körde.

Det var bland annat vanligt att bilister pratade i mobilen, vilket är förbjudet, och det kan leda till böter på 1 000 dollar, vilket motsvarar drygt 6 000 kronor.

En som hänger löst är en förare som hade hela 80 företeelser under de första månaderna.

“Om du blir ertappad under den första veckan måste du allvarligt ifrågasätta din förmåga att vara ute på vägarna eftersom du vet att det är ett medvetet beslut att ta på dig säkerhetsbältet”, uppger polischefen Col Blanch.