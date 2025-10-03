Dagens PS
Dagensps.se
Digitalisering & AI

Så här funkar EU:s nya AI-lag – EU AI Act

Denna nya lagstiftning kommer sannolikt att få global effekt och inspirera liknande säkerhetsförbättringar i AI-system världen över. (Foto: Cultural Action Europe och Jean-Francois Badias)
Denna nya lagstiftning kommer sannolikt att få global effekt och inspirera liknande säkerhetsförbättringar i AI-system världen över. (Foto: Cultural Action Europe och Jean-Francois Badias)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 03 okt. 2025Publicerad: 03 okt. 2025

Nya EU-regler ställer stenhårda krav på AI-säkerheten och tvingar företag till omedelbar omställning. Detta innebär skärpt kontroll.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

De första delarna av EU:s AI-förordning trädde i kraft den 2 augusti 2024. Detta innebär att kraven skärps för hur företag hanterar säkerheten kring sin artificiella intelligens (AI), särskilt för system som klassas som högrisk.

Förordningen är en av de mest framstående i världen och sätter en ny standard för säker och etisk AI-användning i Europa.

Företag måste nu snabbt ta fram en tydlig plan för att följa reglerna, annars riskerar de dryga böter.

Tech-veteranen som utmanar Silicon Valleys största trend

En pionjär från den första iPhone-eran, som senare sålde sitt företag för flera miljarder, avslöjar nu sin syn på framtidens teknik. Enligt experten är

Nya krav vänder upp och ner på cybersäkerheten

EU:s AI-förordning är unik eftersom den direkt stärker cybersäkerheten genom att kräva specifika tekniska skydd för AI. Den kräver skydd mot bland annat modellförgiftning (där AI:n tränas med felaktig data), attacker mot data och fel i AI-modeller.

Även om dessa grundläggande krav nu är på plats, kommer mer detaljerade regler att komma senare. Dessa regler kommer att definiera exakt hur motståndskraftiga systemen måste vara.

För system som klassas som högrisk är kraven särskilt stränga. Företag måste nu säkerställa att AI-lösningarna är korrekta, robusta och säkra under hela produktens livslängd.

Det handlar inte längre om att bara klara en enskild säkerhetsrevision, utan om att hela tiden kunna garantera säkerheten.

ANNONS

Svenska företag saknar beredskap – AI-attacker ökar lavinartat

Europa har blivit en av de mest utsatta regionerna för digitala attacker, med miljontals intrång under de senaste åren. En ny rapport visar att den ökande
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

Permanent övervakning blir obligatoriskt

Kravet på kontinuerlig övervakning innebär en stor förändring från tidigare regler. Istället för att bara certifieras en gång måste företag nu införa en ständig säkerhetsrutin som kallas DevSecOps.

I praktiken betyder detta att man måste bygga system som automatiskt övervakar, loggar, uppdaterar och rapporterar säkerhetsläget i realtid.

Det här skiftet kräver stora resurser och är den svåraste delen att införa. Företag kommer att behöva särskilda AI-säkerhetsteam och automatiserad infrastruktur, vilket leder till höga löpande kostnader.

Detta öppnar samtidigt dörren för nya tjänster där externa säkerhetsleverantörer kan hjälpa små och medelstora företag med omställningen.

AI-förordningen läggs dessutom till andra lagar, som GDPR och NIS2, vilket gör att företag behöver en helhetssyn på sin efterlevnad.

Dramatisk ökning av AI-bedrägerier – så skyddar du dig

Tekniken utvecklas i rasande fart och kriminella ligger inte på latsidan. Nya typer av bedrägerier där AI används för att imitera röster och ansikten har

Steg-för-steg mot att följa lagen

ANNONS

För att klara EU:s AI-förordning måste företag börja med att klassificera sina AI-system efter risknivå och göra en noggrann analys för att se var det finns brister. När de system som har hög risk har identifierats kan arbetet med att granska befintliga säkerhetskontroller mot de nya kraven påbörjas.

Nästa viktiga steg är att inrätta robusta styrgrupper för AI. Detta kräver att man sätter ihop team med experter inom juridik, säkerhet, data och etik. Dessa team får ansvaret att skapa tydliga rutiner för alla ändringar som görs i AI-systemen.

Säkerhet och efterlevnad måste alltså vara en del av utvecklingen från allra första början.

En särskilt knepig del är att hantera samarbetet med tredjepartsleverantörer.

AI-förordningen ökar trycket på företag att vara noggranna med vilka de samarbetar med. De måste skaffa sig avtalsmässiga säkerhetsgarantier för alla externa komponenter och tjänster.

Man räknar med att det kommer att växa fram många specialiserade tjänster för att hjälpa företag med just denna del. Dock varnas det för leverantörer som lovar för mycket utan att ha den djupa tekniska kunskapen som krävs.

AI-jaktens mörka baksida: Priset som ingen pratar om

I varje imperium finns en stark tro som driver dess expansion, oavsett vilka kostnader det medför. Dagens AI-värld är inget undantag. Här handlar det om

Påverkan långt utanför Europas gränser

En stor fördel med förordningen är att den skapar en enhetlig säkerhetsnivå för AI i hela EU. Den starka betoningen på säkerhet genom design – att säkerheten integreras från start – är viktig.

ANNONS

Detta kompletteras av hårdare krav på transparens, till exempel genom loggning och obligatorisk rapportering av incidenter.

Trots de positiva aspekterna finns det utmaningar. Eftersom hoten utvecklas snabbt kan de nya reglerna snabbt bli föråldrade, vilket kräver ständiga uppdateringar. Även bristen på pengar och specialiserad personal hos nationella myndigheter kan försvåra arbetet med att införa och övervaka reglerna effektivt.

Denna nya lagstiftning kommer sannolikt att få global effekt och inspirera liknande säkerhetsförbättringar i AI-system världen över.

För företag innebär detta att efterlevnad inte längre kan ses som en enkel bock i en ruta, utan som en grundläggande förändring av hur AI-system utvecklas och säljs.

Här är tekniken som gör ai 50 procent billigare

Kostnaderna för avancerad ai kan halveras tack vare ett genombrott. En ny teknik sänker api-priserna med 50 procent och sparar miljoner. De massiva

Missa inte:

S miljardsatsar på äldreomsorg och pensionärer. News 55

Därför bärgas män oftare än kvinnor – Expert förklarar. E55

Larmet: Hemlig digital attack tömmer ambassaderna. Realtid

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AIArtificiell intelligensEU
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS