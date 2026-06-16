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Sydeuropas värmebölja på väg mot Sverige – här kan det bli upp mot 30 grader

Värmebölja
Värmeböljan i Norge, Sverige och Finland kan bli historiskt varm (Foto: Pär Bäckström/TT)

Europa laddar för en ny värmebölja. Het luft från Sahara rör sig norrut över kontinenten och väntas ge temperaturer långt över 30 grader i flera länder. Nu är värmen på väg mot Norden – och Sverige ser ut att få betydligt större del av kakan än Norge.

Medan Frankrike, Spanien och Italien förbereder sig för extremvärme kan delar av södra Sverige få högsommarliknande temperaturer redan till helgen.

Het luft från Sahara når Norden

Under veckan breder mycket varm luft ut sig över stora delar av Europa. I flera länder väntas temperaturer över 35 grader när luftmassor från Nordafrika pressas norrut.

Enligt vädermodellerna kommer den varma luften att nå Skandinavien, där framför allt södra Sverige hamnar i den gynnsamma delen av vädersystemet.

I Norge räknar meteorologerna med temperaturer kring 24–25 grader som mest. I Sverige kan det däremot bli betydligt varmare.

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Södra Sverige blir vädervinnare

Skåne, Blekinge, Halland, Småland och delar av Östergötland ser ut att få de högsta temperaturerna under helgen.

På flera håll kan termometern närma sig 30 grader om prognoserna håller i sig.

Även Stockholm och Mälardalen ser ut att få en smak av sydeuropeisk sommar med temperaturer klart över 20 grader och många soltimmar.

För den som planerar bad, grillkvällar eller långa uteserveringsbesök ser helgen lovande ut.

Turister i ett regnigt Härnösand. Arkivbild.
Turister i ett regnigt Härnösand. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Regn på vissa håll

Hela landet får dock inte del av högsommarvärmen. Längs västkusten och i delar av Norrland finns fortfarande risk för skurar och mer varierande väder. Temperaturerna blir också mer beskedliga än i södra och östra Sverige.

Skillnaderna mellan landsdelarna väntas bli stora när den varma luften möter svalare och fuktigare luft från Atlanten.

Perfekt timing för weekendresan

För svenskar som funderar på en spontan weekend ser läget ovanligt bra ut. Medan många sydeuropeiska destinationer riskerar temperaturer som närmar sig 40 grader väntas södra Sverige få ett mer behagligt sommarväder.

Kort sagt: vill du njuta av värmen utan att smälta bort på en spansk trottoar kan Malmö, Österlen eller Stockholm vara ett minst lika bra alternativ den här helgen.

Värmen är på väg norrut – och den här gången verkar Sverige hamna på rätt sida av kartan.

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Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

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