Europa laddar för en ny värmebölja. Het luft från Sahara rör sig norrut över kontinenten och väntas ge temperaturer långt över 30 grader i flera länder. Nu är värmen på väg mot Norden – och Sverige ser ut att få betydligt större del av kakan än Norge.
Sydeuropas värmebölja på väg mot Sverige – här kan det bli upp mot 30 grader
Medan Frankrike, Spanien och Italien förbereder sig för extremvärme kan delar av södra Sverige få högsommarliknande temperaturer redan till helgen.
Het luft från Sahara når Norden
Under veckan breder mycket varm luft ut sig över stora delar av Europa. I flera länder väntas temperaturer över 35 grader när luftmassor från Nordafrika pressas norrut.
Enligt vädermodellerna kommer den varma luften att nå Skandinavien, där framför allt södra Sverige hamnar i den gynnsamma delen av vädersystemet.
I Norge räknar meteorologerna med temperaturer kring 24–25 grader som mest. I Sverige kan det däremot bli betydligt varmare.
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Södra Sverige blir vädervinnare
Skåne, Blekinge, Halland, Småland och delar av Östergötland ser ut att få de högsta temperaturerna under helgen.
På flera håll kan termometern närma sig 30 grader om prognoserna håller i sig.
Även Stockholm och Mälardalen ser ut att få en smak av sydeuropeisk sommar med temperaturer klart över 20 grader och många soltimmar.
För den som planerar bad, grillkvällar eller långa uteserveringsbesök ser helgen lovande ut.
Regn på vissa håll
Hela landet får dock inte del av högsommarvärmen. Längs västkusten och i delar av Norrland finns fortfarande risk för skurar och mer varierande väder. Temperaturerna blir också mer beskedliga än i södra och östra Sverige.
Skillnaderna mellan landsdelarna väntas bli stora när den varma luften möter svalare och fuktigare luft från Atlanten.
Perfekt timing för weekendresan
För svenskar som funderar på en spontan weekend ser läget ovanligt bra ut. Medan många sydeuropeiska destinationer riskerar temperaturer som närmar sig 40 grader väntas södra Sverige få ett mer behagligt sommarväder.
Kort sagt: vill du njuta av värmen utan att smälta bort på en spansk trottoar kan Malmö, Österlen eller Stockholm vara ett minst lika bra alternativ den här helgen.
Värmen är på väg norrut – och den här gången verkar Sverige hamna på rätt sida av kartan.
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