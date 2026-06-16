Sydeuropas värmebölja på väg mot Sverige – här kan det bli upp mot 30 grader

Södra Sverige blir vädervinnare

Skåne, Blekinge, Halland, Småland och delar av Östergötland ser ut att få de högsta temperaturerna under helgen.

På flera håll kan termometern närma sig 30 grader om prognoserna håller i sig.

Även Stockholm och Mälardalen ser ut att få en smak av sydeuropeisk sommar med temperaturer klart över 20 grader och många soltimmar.

ANNONS

För den som planerar bad, grillkvällar eller långa uteserveringsbesök ser helgen lovande ut.

Turister i ett regnigt Härnösand. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Regn på vissa håll

Hela landet får dock inte del av högsommarvärmen. Längs västkusten och i delar av Norrland finns fortfarande risk för skurar och mer varierande väder. Temperaturerna blir också mer beskedliga än i södra och östra Sverige.

Skillnaderna mellan landsdelarna väntas bli stora när den varma luften möter svalare och fuktigare luft från Atlanten.

Perfekt timing för weekendresan

För svenskar som funderar på en spontan weekend ser läget ovanligt bra ut. Medan många sydeuropeiska destinationer riskerar temperaturer som närmar sig 40 grader väntas södra Sverige få ett mer behagligt sommarväder.

Kort sagt: vill du njuta av värmen utan att smälta bort på en spansk trottoar kan Malmö, Österlen eller Stockholm vara ett minst lika bra alternativ den här helgen.

Värmen är på väg norrut – och den här gången verkar Sverige hamna på rätt sida av kartan.

ANNONS