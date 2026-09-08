De vill stoppa Ryanairchefens monsterbonus på 1,6 miljarder

Rådgivarna säger nej

Institutionella ägarrådgivaren ISS rekommenderar enligt Business Post aktieägarna att rösta nej. Även PIRC, Pensions & Investment Research Consultants, avråder, rapporterar Buisness Post.

Invändningen är inte i första hand att målen är lätta. Tvärtom. Problemet är storleken på belöningen och risken att ett extremt bonusmål kan uppmuntra till ett extremt risktagande.

Ryanairs styrelse medger själv i årsredovisningen att upplägget är ”något ovanligt” jämfört med normala långsiktiga ersättningsprogram. Men styrelsen anser att det krävs för att behålla vad man beskriver som en exceptionell och entreprenöriell ledare.

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Handbagaget kostar extra. Monsterbonus ingår tydligen i biljetten. Ryanair (Foto: TT)

Förra monsterbonusen är redan säkrad

Det finns dessutom en detalj som gör den nya affären ännu mer spektakulär: O’Leary har redan ett gammalt optionsprogram på 10 miljoner aktier.

Det paketet sattes upp 2019 och gav honom rätt att köpa aktier för 11,12 euro styck om Ryanair nådde vissa vinst- eller börsmål. Målen höjdes senare till bland annat 2,2 miljarder euro i vinst efter skatt eller en aktiekurs över 21 euro under 28 dagar.

Under det senaste räkenskapsåret uppnåddes faktiskt båda målen. Optionerna kan börja lösas in från 2027.

När kursmålet passerades 2025 uppskattade Reuters värdet på O’Learys möjliga vinst till över 100 miljoner euro.

Det här är alltså inte första gången Ryanair delar ut en potentiell miljardbelöning till sin chef.

”Modest” lön på 20 miljoner

Vi har tidigare skrivit om O’Learys stora ersättningar. Grundlönen har de senaste åren legat på 1,2 miljoner euro, omkring 13 miljoner kronor, plus bonus. Under senaste räkenskapsåret fick han 600 000 euro i kontant bonus.

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Och från räkenskapsåret 2028 höjs grundlönen med 50 procent till 1,8 miljoner euro, alltså omkring 20 miljoner kronor om året. Ryanair beskriver den fortfarande som ”modest”.

Samtidigt varnar Ryanair för dyrare biljetter

Tidpunkten är dessutom speciell.

Bara för några dagar sedan sänkte Ryanair sitt trafikmål från 216 till 214 miljoner resenärer på grund av de höga bränslepriserna. Bolaget har varnat för att flygbiljetterna kan bli betydligt dyrare 2027 om oljepriset ligger kvar på dagens höga nivåer och att svagare konkurrenter till och med kan slås ut.