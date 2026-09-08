Michael O’Leary har byggt Ryanair på låga priser, hårda nypor och en närmast religiös tro på att varje euro räknas. Åtminstone när det gäller passagerarnas pengar. Nu kan Ryanairchefen själv få ett nytt optionspaket värt över 1,6 miljarder kronor – och två inflytelserika ägarrådgivare tycker att det börjar bli väl saftigt.
De vill stoppa Ryanairchefens monsterbonus på 1,6 miljarder
1,6 miljarder om kursen lyfter
På torsdag den 10 september håller Ryanair årsstämma utanför Dublin. Där ska aktieägarna bland annat rösta om Michael O’Learys nya ersättningsprogram.
Upplägget ger honom rätt att köpa 10 miljoner Ryanairaktier för 26,70 euro styck.
För att få utnyttja optionerna måste han stanna till 2032 och Ryanair dessutom nå något av två mycket höga mål: en årlig vinst efter skatt på över 4 miljarder euro eller en aktiekurs över 42 euro under 28 dagar i sträck.
Når aktien 42 euro är aktierna värda 420 miljoner euro medan O’Leary får köpa dem för 267 miljoner. Vinsten blir alltså omkring 153 miljoner euro – drygt 1,6 miljarder kronor.
Det är hyggligt betalt även med irländska mått.
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Rådgivarna säger nej
Institutionella ägarrådgivaren ISS rekommenderar enligt Business Post aktieägarna att rösta nej. Även PIRC, Pensions & Investment Research Consultants, avråder, rapporterar Buisness Post.
Invändningen är inte i första hand att målen är lätta. Tvärtom. Problemet är storleken på belöningen och risken att ett extremt bonusmål kan uppmuntra till ett extremt risktagande.
Ryanairs styrelse medger själv i årsredovisningen att upplägget är ”något ovanligt” jämfört med normala långsiktiga ersättningsprogram. Men styrelsen anser att det krävs för att behålla vad man beskriver som en exceptionell och entreprenöriell ledare.
Förra monsterbonusen är redan säkrad
Det finns dessutom en detalj som gör den nya affären ännu mer spektakulär: O’Leary har redan ett gammalt optionsprogram på 10 miljoner aktier.
Det paketet sattes upp 2019 och gav honom rätt att köpa aktier för 11,12 euro styck om Ryanair nådde vissa vinst- eller börsmål. Målen höjdes senare till bland annat 2,2 miljarder euro i vinst efter skatt eller en aktiekurs över 21 euro under 28 dagar.
Under det senaste räkenskapsåret uppnåddes faktiskt båda målen. Optionerna kan börja lösas in från 2027.
När kursmålet passerades 2025 uppskattade Reuters värdet på O’Learys möjliga vinst till över 100 miljoner euro.
Det här är alltså inte första gången Ryanair delar ut en potentiell miljardbelöning till sin chef.
”Modest” lön på 20 miljoner
Vi har tidigare skrivit om O’Learys stora ersättningar. Grundlönen har de senaste åren legat på 1,2 miljoner euro, omkring 13 miljoner kronor, plus bonus. Under senaste räkenskapsåret fick han 600 000 euro i kontant bonus.
Och från räkenskapsåret 2028 höjs grundlönen med 50 procent till 1,8 miljoner euro, alltså omkring 20 miljoner kronor om året. Ryanair beskriver den fortfarande som ”modest”.
Samtidigt varnar Ryanair för dyrare biljetter
Tidpunkten är dessutom speciell.
Bara för några dagar sedan sänkte Ryanair sitt trafikmål från 216 till 214 miljoner resenärer på grund av de höga bränslepriserna. Bolaget har varnat för att flygbiljetterna kan bli betydligt dyrare 2027 om oljepriset ligger kvar på dagens höga nivåer och att svagare konkurrenter till och med kan slås ut.
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