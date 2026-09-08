Här kan du möta tio meter långa jätteshajar

En mun som ser farligare ut än den är

Brugden har ett utseende som inte direkt signalerar gullig naturupplevelse. Den simmar ofta med munnen vidöppen, ibland mer än en meter bred, och ser ut som om den tänker svälja halva Atlanten.

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I själva verket är den en filterätare. Vattnet passerar genom gälarna och de små organismerna stannar kvar som föda. Trots att den kan bli omkring tio meter lång är den därför betydligt mindre hotfull än många mindre hajarter.

Det hindrar förstås inte mötet från att bli mäktigt. När en sju eller åtta meter lång brugd glider bredvid en båt är det svårt att tänka på särskilt mycket annat.

Förr jagades de – nu kommer turisterna

Irlands relation till brugden har förändrats rejält. Under 1950- och 60-talen var Achill Island centrum för en omfattande jakt på arten.

Hajarna fångades bland annat för sina enorma levrar, som kunde väga omkring ett ton. Oljan användes i allt från kosmetika till industriprodukter, samtidigt som fenorna också var eftertraktade.

Jakten drev bestånden kraftigt nedåt, både i Irland och i andra delar av världen. Den sista kommersiellt fångade brugden utanför Irland togs 1984.

Sedan dess har utvecklingen vänt. Hajarna har blivit vanligare igen längs den irländska kusten och är numera något som resenärer aktivt söker sig dit för att uppleva.

Hajarna bestämmer reglerna

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Sedan 2022 är brugden skyddad enligt irländsk lag. Det är förbjudet att jaga, skada eller störa hajarna och deras områden för födosök och fortplantning.

För turistbåtar gäller därför försiktighet. De ska hålla avstånd, undvika att köra rakt mot hajarna och lägga motorerna i neutralläge när djuren kommer nära.

Det är med andra ord hajen som bestämmer mötet, vilket kanske är en ordning fler turistorter borde ta efter.

Längs västkusten finns i dag flera företag som arrangerar båtturer för att se brugd, bland annat kring Achill Island, Mayo, Kerry, Dingle och Donegal.

Turistföretagen följer strikta regler och låter hajarna själva avgöra om de vill närma sig båtarna. Foto: Canva

Ingen hajgaranti – och det är hela poängen

Den som bokar en tur får dock ingen garanti. Brugdar är vilda djur och dyker upp när det passar dem, inte när turistens kalender säger klockan två.

Men när de väl visar sig kan upplevelsen bli svårslagen. Besökare berättar om hajarna som simmat runt båtar, passerat under kajaker och dykt upp bara meter från stranden.

Och även utan brukd finns mycket att se. Irlands västkust är rik på delfiner, sälar, havsfåglar och ibland även vikvalar.

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Det är dessutom en av Europas vackraste kuststräckor, med branta klippor, gröna kullar och små vikar som känns långt från den vanliga massturismen.

Men får man syn på en tio meter lång haj som långsamt glider fram genom vattnet är det förstås den man kommer att prata om när man kommer hem.