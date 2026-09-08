De kan bli upp till tio meter långa och väga flera ton, men trots det är jätteshajar helt ointresserade av människor. På Irlands västkust simmar världens näst största fisk så nära land att den ibland går att se direkt från stranden. För den som vill ha lite mer puls än ännu en eftermiddag vid Medelhavet är sensommaren perfekt.
Här kan du möta tio meter långa jätteshajar
På Irlands västkust finns en sorts badsemester som skiljer sig ganska mycket från den vanliga. Här kan en tio meter lång haj plötsligt glida genom vattnet bara en bit från stranden, vilket låter betydligt mer dramatiskt än det faktiskt är.
Det handlar om brugden, världens näst största fisk och en av havets mest imponerande men samtidigt fredligaste jättar. Den lever på plankton och små organismer som filtreras ur vattnet och har inget intresse alls av badande människor, paddlare eller semesterfirare med dåligt omdöme.
Irland har blivit hajarnas favorit
Varje år samlas hundratals brugdar längs Irlands västra och sydvästra kust, framför allt i området mellan Donegal Bay och County Cork. De grunda kustvattnen är fulla av plankton och lockar hajarna ovanligt nära stränderna, skriver BBC.
Ett av de bästa ställena för att se dem är Keem Bay på Achill Island i County Mayo. Här händer det att hajarna går att upptäcka direkt från klipporna ovanför stranden, vilket innebär att man slipper både dykcertifikat och tveksamma idéer om att simma efter dem.
Säsongen börjar vanligtvis på våren och försommaren. Under sommaren följer många brugdar planktonet norrut, innan de återvänder till irländska vatten under augusti och september.
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En mun som ser farligare ut än den är
Brugden har ett utseende som inte direkt signalerar gullig naturupplevelse. Den simmar ofta med munnen vidöppen, ibland mer än en meter bred, och ser ut som om den tänker svälja halva Atlanten.
I själva verket är den en filterätare. Vattnet passerar genom gälarna och de små organismerna stannar kvar som föda. Trots att den kan bli omkring tio meter lång är den därför betydligt mindre hotfull än många mindre hajarter.
Det hindrar förstås inte mötet från att bli mäktigt. När en sju eller åtta meter lång brugd glider bredvid en båt är det svårt att tänka på särskilt mycket annat.
Förr jagades de – nu kommer turisterna
Irlands relation till brugden har förändrats rejält. Under 1950- och 60-talen var Achill Island centrum för en omfattande jakt på arten.
Hajarna fångades bland annat för sina enorma levrar, som kunde väga omkring ett ton. Oljan användes i allt från kosmetika till industriprodukter, samtidigt som fenorna också var eftertraktade.
Jakten drev bestånden kraftigt nedåt, både i Irland och i andra delar av världen. Den sista kommersiellt fångade brugden utanför Irland togs 1984.
Sedan dess har utvecklingen vänt. Hajarna har blivit vanligare igen längs den irländska kusten och är numera något som resenärer aktivt söker sig dit för att uppleva.
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Hajarna bestämmer reglerna
Sedan 2022 är brugden skyddad enligt irländsk lag. Det är förbjudet att jaga, skada eller störa hajarna och deras områden för födosök och fortplantning.
För turistbåtar gäller därför försiktighet. De ska hålla avstånd, undvika att köra rakt mot hajarna och lägga motorerna i neutralläge när djuren kommer nära.
Det är med andra ord hajen som bestämmer mötet, vilket kanske är en ordning fler turistorter borde ta efter.
Längs västkusten finns i dag flera företag som arrangerar båtturer för att se brugd, bland annat kring Achill Island, Mayo, Kerry, Dingle och Donegal.
Ingen hajgaranti – och det är hela poängen
Den som bokar en tur får dock ingen garanti. Brugdar är vilda djur och dyker upp när det passar dem, inte när turistens kalender säger klockan två.
Men när de väl visar sig kan upplevelsen bli svårslagen. Besökare berättar om hajarna som simmat runt båtar, passerat under kajaker och dykt upp bara meter från stranden.
Och även utan brukd finns mycket att se. Irlands västkust är rik på delfiner, sälar, havsfåglar och ibland även vikvalar.
Det är dessutom en av Europas vackraste kuststräckor, med branta klippor, gröna kullar och små vikar som känns långt från den vanliga massturismen.
Men får man syn på en tio meter lång haj som långsamt glider fram genom vattnet är det förstås den man kommer att prata om när man kommer hem.
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