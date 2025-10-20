En ny forskningsstudie visar att vissa delar av jorden kan få mer regn som följd av klimatförändringarna. Och det kan vara positivt.
Forskare: Klimatförändringar inte bara negativt
Klimatförändringarna leder till värmeböljor, dyrare mat och, i vissa fall, mer regn. Det sistnämnda behöver inte bara vara negativt, menar forskarna.
Kan få betydligt mer regn
Sedan 1920 har den enorma, karga Saharaöknen vuxit med 10 procent. Idag upptar öknen – ett hav av sand och hetta – en tredjedel av den afrikanska kontinenten.
Nu visar en ny studie att delar av Saharaöknen faktiskt kan få betydligt mer regn i framtiden. Upp till 75 procent mer nederbörd mot slutet av seklet, enligt forskare vid University of Illinois Chicago.
En blötare öken
Forskningen, som bygger på 40 olika klimatmodeller, visar att Sahara kan bli märkbart blötare under somrarna. Det betyder dock inte att öknen kommer att förvandlas till en regnskog. Sahara får i snitt bara omkring sju till åtta centimeter regn per år – så även en stor ökning börjar på en mycket låg nivå.
”En ökning på 75 procent höjer totalen, men förvandlar inte regionen till en regnskog”, förklarar forskaren Thierry Ndetatsin Taguela, som lett studien, enligt Earth.com.
Förutom Sahara väntas även delar av norra, östra och centrala Afrika få mer nederbörd. Samtidigt ser forskarna tecken på torrare klimat i sydvästra Afrika, vilket visar hur ojämnt klimatförändringarna kan slå.
Värmen driver regnet
Forskarna pekar på två huvudorsaker till förändringarna – värme och vindar.
När temperaturen stiger kan luften hålla mer vattenånga, vilket gör att det finns mer fukt att omvandla till regn. Den här termodynamiska effekten beskrivs av den så kallade Clausius-Clapeyron-relationen, som visar att luftens fuktighet ökar med cirka sju procent per grad Celsius.
”Det här trycket mot mer nederbörd är starkast där vindar för in fukt och lyfter luften”, skriver forskarna i studien, publicerad i npj Climate and Atmospheric Science.
Just det gör att ökningen syns tydligast längs Afrikas aktiva monsunbälten och kustområden, där varm, fuktig luft möter svalare luftmassor.
Allt handlar inte om mer regn
Men det finns också, såklart, förlorare i klimatförändringarnas nya väderkarta.
I västra södra Afrika visar modellerna en tydlig minskning av regn, trots högre temperaturer. Förklaringen ligger i förändringar av den så kallade Hadleycirkulationen, som styr hur luften stiger och sjunker mellan tropikerna.
När den uppåtgående luften i söder försvagas blir det svårare för moln att växa – och regnet uteblir.
Stora konsekvenser för miljontals människor
Mer regn i ett av världens torraste landskap låter förvisso som goda nyheter. Men bilden är mer komplicerad än så, konstaterar forskarna.
Regnet i Sahara och andra torra områden riskerar att snabbt rinna bort på hårda och nakna jordytor, vilket gör det svårt att lagra vattnet eller använda det effektivt.
”Vi måste börja planera för att möta dessa förändringar, från översvämningshantering till torktåliga grödor”, säger Taguela.
För miljontals människor i Afrika som är beroende av regn för jordbruk och vattenförsörjning kan förändringarna bli avgörande – både på gott och ont.
En osäker framtid
Samtidigt är osäkerheten stor. Skillnaderna mellan modellerna är så stora att de förklarar över 85 procent av osäkerheten i prognoserna. Mycket handlar om hur väl modellerna kan återge småskaliga processer – som molnbildning och konvektion.
Men en sak verkar forskarna ändå vara överens om: klimatförändringarna kommer inte bara att göra världen varmare, utan också förändra var regnet faller – och det kan rita om kartan för hela kontinenten.
Klimatförändringarna kan komma med ytterligare fördelar. Det kan du läsa mer om här.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
