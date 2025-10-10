Sju av tio struntar i att vägglussäkra sitt hotellrum, de fastnar i semesterfällan visar en ny undersökning . De små blodsugarna gömmer sig i madrasser, väskor och gardiner – och följer gärna med hem. Resultatet kan bli en saneringsnota på tiotusentals kronor och en semester du sent glömmer.
Semesterfällan alla glömmer – och den kliar i veckor
När höstlovet närmar sig packar vi solglasögon, laddare och powerbanks – men glömmer något betydligt viktigare. Vägglössen. En ny undersökning från Gjensidige och Gouda Rejseforsikring visar att sju av tio danskar aldrig kontrollerar sitt hotellrum efter de små blodsugarna. I Sverige finns ingen exakt siffra, men Anticimex bekräftar att trenden troligen är densamma.
”Det tar bara ett par minuter att göra ett snabbt överslag. Lyft på madrassen, kolla bakom sänggaveln och leta efter små svarta prickar. Det kan spara dig både pengar och sömnlösa nätter,” säger Louise Hertzum Andersen, fackchef på Gouda.
Världens äckligaste souvenir
Vägglöss trivs lika bra på femstjärniga hotell som i budgetboenden och Airbnbs. De är inga tecken på dålig hygien, men de är en mardröm att få med sig hem. Bett som kliar i veckor, fläckar på lakanen och en saneringsnota på tiotusentals kronor – det är priset för att inte kika bakom sänggaveln.
Enligt Anticimex genomfördes drygt 10 000 vägglussaneringar i Sverige under 2022, vilket är 41 procent färre än före pandemin. Men nu varnar experterna för att siffran kan börja stiga igen när resandet ökar. ”De allra flesta vägglöss kommer hem i en resväska”, säger Anticimex.
Så slipper du få vägglöss på semestern
– Undersök sängen, madrassen och området runtomkring.
– Håll väskan borta från golvet – använd bagageställ om det finns.
– Lägg inte kläder i garderober eller lådor om du inte kollat ordentligt.
– Granska gardiner, tavlor och fåtöljer.
– Tvätta kläderna i minst 60 grader eller frys dem i -18 när du kommer hem.
Om olyckan ändå är framme – kontakta receptionen direkt och be att få ett nytt rum i en annan del av byggnaden. Det minskar risken att ohyran följer efter.
Den nya resechecklistan
Reseförsäkring, pass, laddare – och ficklampa. En snabb vägglussökning kan vara det mest lönsamma du gör under semestern. För även om minibaren är dyr, så är vägglöss den mest obehagliga form av all inclusive du kan få.
Perfect Weekend Guide till semesterfällan
• 70 procent av danskarna kollar aldrig sitt hotellrum för vägglöss.
• I Sverige gjordes 10 468 vägglussaneringar 2022 – 41 procent färre än 2019.
• Vägglöss sprids oftast via resväskor efter utlandsresor.
Källor: Gjensidige, Gouda Rejseforsikring, YouGov 2025, Anticimex.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
