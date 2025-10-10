Semesterfällan alla glömmer – och den kliar i veckor

När höstlovet närmar sig packar vi solglasögon, laddare och powerbanks – men glömmer något betydligt viktigare. Vägglössen. En ny undersökning från Gjensidige och Gouda Rejseforsikring visar att sju av tio danskar aldrig kontrollerar sitt hotellrum efter de små blodsugarna. I Sverige finns ingen exakt siffra, men Anticimex bekräftar att trenden troligen är densamma.

”Det tar bara ett par minuter att göra ett snabbt överslag. Lyft på madrassen, kolla bakom sänggaveln och leta efter små svarta prickar. Det kan spara dig både pengar och sömnlösa nätter,” säger Louise Hertzum Andersen, fackchef på Gouda.

Äkta hotellfeeling: fluffiga kuddar, vitlakan… och något som rör sig. (Foto: TT)

Världens äckligaste souvenir

Vägglöss trivs lika bra på femstjärniga hotell som i budgetboenden och Airbnbs. De är inga tecken på dålig hygien, men de är en mardröm att få med sig hem. Bett som kliar i veckor, fläckar på lakanen och en saneringsnota på tiotusentals kronor – det är priset för att inte kika bakom sänggaveln.

Enligt Anticimex genomfördes drygt 10 000 vägglussaneringar i Sverige under 2022, vilket är 41 procent färre än före pandemin. Men nu varnar experterna för att siffran kan börja stiga igen när resandet ökar. ”De allra flesta vägglöss kommer hem i en resväska”, säger Anticimex.