Här är Europas bästa weekendstäder – enligt världens mest resvana läsare

Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 09 okt. 2025Publicerad: 09 okt. 2025

Från Vallettas gyllene murar till Oslos futuristiska fjordkust – här är Europas bästa weekendstäder som får världens mest beresta resenärer att packa väskan på rekordtid. I årets stora omröstning från Condé Nast Traveler röstades Valletta fram som Europas bästa stad 2025, tätt följd av Oslo, Wien och Köpenhamn. Och ja – Stockholm tog sig också in på topplistan. Europas weekendkarta är uppdaterad, och det är hög tid att boka nästa flyg.

– Sol, sten och selfies – Vallettas tre heliga element.

Sol, stil och smörrebröd

När Condé Nast Travelers läsare fick rösta fram Europas bästa städer 2025 blev det en ovanligt jämn kamp mellan Medelhavet och Norden. Spanien och Italien dominerar som vanligt, men i år klättrar även Oslo, Köpenhamn och Stockholm till toppen. Med andra ord: Europa har aldrig varit hetare – eller mer välklädd.

Tio i topp – Europas bästa weekendstäder

Mallorca utan britter i shorts – ja, det finns, men är svåra att hitta i Palma de Mallorca.

10. Palma, Spanien
Mallorcas huvudstad har vuxit upp och börjat yoga. Här blandas gotiska katedraler med strandbarer och seglarbrillor. La Seu tronar över havet som ett kyrkligt Gucci-palats, och i gränderna gömmer sig tapasbarer som serverar cava som om den vore kommunal.

9. San Sebastián, en av Europas bästa weekendstäder
Världens mest välsmakande stad. Här uppfanns pintxon, den baskiska lyxvarianten av pinnen i korven, och den brända ostkakan som blivit en global religion. Michelinregnet faller tätare än i Göteborg i november.

När du säger ”vi tar en fika” börjar en hel filosofi i Stockholms city.

8. Stockholm, Sverige
Vår egenhuvudstad charmar kontinenten med 14 öar, 57 broar och en förmåga att få klimatångest att kännas snyggt. Här badar man isvak i februari och dricker naturvin i april. Bonuspoäng för att staden är så ren att till och med måsarna sorterar sopor.

– Spårvagnarna kämpar, turisterna svettas, men utsikten är alltid värt det i Lissabon.

7. Lissabon, Portugal
Världens mest charmiga berg-och-dalbanestad. Här åker pastellgula spårvagnar uppför backar som får cyklister att gråta. Nyöppnade hotell i gamla palats och nygräddade pasteis de nata överallt. Billigt, vackert och lite vemodigt – precis som portugisisk popmusik.

6. München, en Europas bästa weekendstäder
Inte bara öl. Utanför Oktoberfestens skumkrona väntar konstgallerier, cykelvänliga parker och surfare på konstgjorda vågor mitt i stan. Det tyska ordet för detta? Lebensfreude.

I Madrid går det inte att vara hungrig, bara otålig mellan tapasrundorna.

4. Madrid, Spanien (delad plats)
Här blandas kunglig glamour med tapas, flamenco och fotboll. Staden där det alltid är siesta någonstans. Missa inte världens äldsta restaurang – och världens yngsta servitörer.

Köpenhamn är Danmarks ekonomiska, kulturella och vetenskapliga centrum, samt säte för parlamentet, för regeringen samt för Danmarks kung. (Foto: Canva, Visit Copenhagen)

4. Köpenhamn, Danmark (delad plats)
Hygge, cyklar och havsbad mitt i stan. Köpenhamn har blivit Europas affischbarn för hållbarhet – och det märks. Här är till och med snabbmaten ekologisk och taxichaufförerna bär Acne. Tivoli för barnen, noma för föräldrarna.

3. Wien, en av Europas bästa weekendstäder
Kaffehus, konst och klassisk musik. Staden luktar nyrostat kaffe och nyputsade skor. Här får man känslan av att Mozart och Freud fortfarande dricker espresso i hörnet.

Stad eller fjord? Oslo vägrar välja.

2. Oslo, Norge
Nordens nyaste coola huvudstad. Arkitektur som ser ut att vara designad av Elon Musk och natur som känns som ett Windows-skrivbordsunderlägg. Här badar man i fjorden, bastar på taket och äter råbiff med utsikt över framtiden.

Barockarkitekturen i Valletta som får till och med Vatikanen att rodna.

1. Valletta, Malta
Vinnaren 2025 – en liten juvel mitt i Medelhavet. Som att kliva in i ett barockt filmset med havsutsikt. Här har man filmat Gladiator, Game of Thrones och säkert några Instagram-reels du redan har gillat. På kvällarna glöder staden i gyllene toner, som om någon dragit upp saturationen på hela Medelhavet

Källa: Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards 2025

Vill du läsa mer om flyg och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Farväl flygplanssvullnad – så slipper du se ut som en Michelin-docka och Krönika: Ett köttkrig väntas på Stureplan och De fem bästa dejtrestaurangerna i Stockholm.

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

