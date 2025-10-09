Här är Europas bästa weekendstäder – enligt världens mest resvana läsare

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Tio i topp – Europas bästa weekendstäder

Mallorca utan britter i shorts – ja, det finns, men är svåra att hitta i Palma de Mallorca.

10. Palma, Spanien

Mallorcas huvudstad har vuxit upp och börjat yoga. Här blandas gotiska katedraler med strandbarer och seglarbrillor. La Seu tronar över havet som ett kyrkligt Gucci-palats, och i gränderna gömmer sig tapasbarer som serverar cava som om den vore kommunal.

9. San Sebastián, en av Europas bästa weekendstäder

Världens mest välsmakande stad. Här uppfanns pintxon, den baskiska lyxvarianten av pinnen i korven, och den brända ostkakan som blivit en global religion. Michelinregnet faller tätare än i Göteborg i november.

När du säger ”vi tar en fika” börjar en hel filosofi i Stockholms city.

8. Stockholm, Sverige

Vår egenhuvudstad charmar kontinenten med 14 öar, 57 broar och en förmåga att få klimatångest att kännas snyggt. Här badar man isvak i februari och dricker naturvin i april. Bonuspoäng för att staden är så ren att till och med måsarna sorterar sopor.

– Spårvagnarna kämpar, turisterna svettas, men utsikten är alltid värt det i Lissabon.

7. Lissabon, Portugal

Världens mest charmiga berg-och-dalbanestad. Här åker pastellgula spårvagnar uppför backar som får cyklister att gråta. Nyöppnade hotell i gamla palats och nygräddade pasteis de nata överallt. Billigt, vackert och lite vemodigt – precis som portugisisk popmusik.

6. München, en Europas bästa weekendstäder

Inte bara öl. Utanför Oktoberfestens skumkrona väntar konstgallerier, cykelvänliga parker och surfare på konstgjorda vågor mitt i stan. Det tyska ordet för detta? Lebensfreude.

I Madrid går det inte att vara hungrig, bara otålig mellan tapasrundorna.

4. Madrid, Spanien (delad plats)

Här blandas kunglig glamour med tapas, flamenco och fotboll. Staden där det alltid är siesta någonstans. Missa inte världens äldsta restaurang – och världens yngsta servitörer.

Köpenhamn är Danmarks ekonomiska, kulturella och vetenskapliga centrum, samt säte för parlamentet, för regeringen samt för Danmarks kung. (Foto: Canva, Visit Copenhagen)

4. Köpenhamn, Danmark (delad plats)

Hygge, cyklar och havsbad mitt i stan. Köpenhamn har blivit Europas affischbarn för hållbarhet – och det märks. Här är till och med snabbmaten ekologisk och taxichaufförerna bär Acne. Tivoli för barnen, noma för föräldrarna.

3. Wien, en av Europas bästa weekendstäder

Kaffehus, konst och klassisk musik. Staden luktar nyrostat kaffe och nyputsade skor. Här får man känslan av att Mozart och Freud fortfarande dricker espresso i hörnet.

Stad eller fjord? Oslo vägrar välja.

2. Oslo, Norge

Nordens nyaste coola huvudstad. Arkitektur som ser ut att vara designad av Elon Musk och natur som känns som ett Windows-skrivbordsunderlägg. Här badar man i fjorden, bastar på taket och äter råbiff med utsikt över framtiden.

Barockarkitekturen i Valletta som får till och med Vatikanen att rodna.

1. Valletta, Malta

Vinnaren 2025 – en liten juvel mitt i Medelhavet. Som att kliva in i ett barockt filmset med havsutsikt. Här har man filmat Gladiator, Game of Thrones och säkert några Instagram-reels du redan har gillat. På kvällarna glöder staden i gyllene toner, som om någon dragit upp saturationen på hela Medelhavet

Källa: Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards 2025

