Fler försöker att lämna private credit-skeppet

Under årets första kvartal begärde investerare uttag på motsvarande cirka 1,2 miljarder dollar från fonden HPS Corporate Lending Fund, vilket motsvarar ungefär 9,3 procent av fondens totala värde.

Bolaget godkände uttag på omkring 620 miljoner dollar.

Fler följer

På tisdagen valde Ares Management att begränsa investerares uttag från sin private credit-fond på 10,7 miljarder dollar, bara en dag efter att Apollo Global Management presenterat liknande åtgärder i ett av sina instrument.

Enligt CNBC har andra förvaltare, inklusive Blue Owl Capital och Cliffwater, också kämpat för att stoppa eller begränsa uttag de senaste veckorna, när ökande oro för kreditförluster får investerare att dra sig ur sektorn.

Morgan Stanley har varnat för att kreditförluster inom direktutlåning i private credit kan stiga till 8 procent, klart över det historiska genomsnittet på cirka 2,5 procent, särskilt svajigt är det i sektorer som är sårbara för AI-störningar.

”En kreditförlustnivå på 8 procent tar private credit från en ’nollförlust-fantasi’ till en mer normal tillgångsklass för krediter – smärtsam på vissa håll, men i slutändan en hälsosam omstart som frigör kapital för starkare bolag”, säger Sunaina Sinha Haldea, global chef för rådgivning inom private capital på finansbolaget Raymond James.

Men detta är inte de enda riskområdena, enligt branschexperter.

ANNONS

”Mjukvarubolag som påverkas av AI är bara den första sprickan – den verkliga risken finns i alla högt belånade och räntekänsliga låntagare vars affärsmodeller prissattes under en period med extremt låga räntor, särskilt i USA där private credit växte snabbast”, säger Haldea.